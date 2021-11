El populismo pandémico

La nueva variante sudafricana del covid ha alcanzado Europa. No hay manera de describirla sin referirse a mutaciones jamás vistas y a índices altos de contagio. Bélgica confirmaba ayer el primer caso de una mujer joven y adulta sin vacunar que se habría infectado después de viajar a Egipto a través de Turquía. ¿La lección hay que extraerla de que la víctima no estuviese vacunada o del simple hecho de viajar al Oriente? Habría que preguntarle a Abascal exponiéndose a que no conteste puesto que se trata de un asunto que afecta, según él, a la intimidad de las personas. El líder de Vox, parece ser, no quiere adoctrinar ni pronunciarse sobre las vacunas. Es tan tolerante con el negacionismo como aparenta ser intolerante en otros ámbitos de la contienda política y de la vida, donde sí se muestra partidario del dogma.