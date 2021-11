Stephen Sondheim

Intuíamos que la pérdida de Sondheim no iba a ser noticia en los informativos de las televisiones. Lo triste fue corroborarlo. El fallecimiento de un compositor que estuvo a la altura de Cole Porter e Irving Berlin no sólo no abrió los informativos de la sobremesa del sábado. Ni siquiera lo mentaron en ningún momento. Así sucedió en Cuatro y La Sexta, los más madrugadores. Después en Antena 3 y Tele 5. Teníamos la esperanza puesta en el de La 1. Pero no modificó la escaleta que tenía programada.