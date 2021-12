Mónica y Ximo son once contra once... Mientras que los que no cursaron la asignatura de griego aprenden a fuerza de variantes del SARS-CoV-2 todo el alfabeto (van por ómicrón una de las dos "oes" helenas, la otra es omega), nosotros les informamos/entretenemos con noticias sobre cómo juega a la rayuela la OMS para evitar letras "políticamente incorrectas". Por un lado, se descarta la letra griega "ni", a la que le tocaba en justicia su minuto de fama pandémica, porque se pronuncia "nu" y parece el "new" anglosajón. Tampoco ha tenido suerte y desaparece, y eso que no juega al tenis, la letra "xi" que coincide con un nombre muy popular en China, sin ir más lejos el de su presidente, Xi Ping. Mientras, la variante ómicron ha puesto a la la clase política mundial de los nervios. Nuestros gobernantes impostan comedimiento y prudencia con unas dosis de sobreactuación propias de actores aficionados. Nadie quiere quedarse atrás en la prevista implementación de contundentes medidas preventivas pese a que nadie, a día de hoy, tiene la menor idea del alcance de ómicron, de hasta dónde nos protegen las vacunas actuales y las dosis adicionales, y de si puede ser una "delta-bis" o algo mucho más grave. Hay que entender que si los mortales de a pie tenemos ya los plomos fundidos hace tiempo, en nuestros gobiernos no andan mucho mejor. No se culpe a nadie, por tanto, de que Mónica Oltra, crecida como siempre en la adversidad, decidiera ayer recuperar ese papel estelar de verso libre del Botànic que tanto le gusta y afirmara con toda tranquilidad en una visita a Elche que el Consell no descarta volver a las restricciones, justo lo que lleva negando Ximo Puig desde hace una semana. Se supone que estas cosas solo pasan en el "gobierno Frankestein" de Pedro Sánchez y que el Botànic es un ejemplo de virtudes colaborativas. La verdad es que este tipo de declaraciones, sin saber aún si ómicrón es duro, suave o mediopensionista, tienen la profundidad de esas intervenciones de nuestra clase futbolística cuando dicen, o les obligamos a decir, siendo realmente justos, que son once contra once y que ellos, por supuesto, saldrán a ganar. La diferencia con el fútbol es que ahí ganan unos y pierden otros, Cuando Mónica y Ximo se ponen en modo "once contra once" perdemos todos.

¿Por qué es posible un acuerdo de todos los grupos políticos como el del año pasado en la Diputación para aprobar sus presupuestos y ese acuerdo se está volviendo casi inviable en el Ayuntamiento de Alicante? ¿Es una cuestión de talante o de que en Diputación no hay Vox y en la corporación alicantina, sí? El caso es que Mazón buscará en PSPV y Compromís, tras atarlo todo con Ciudadanos, aquello que Barcala, tras hacer lo propio con su socio de gobierno naranja, no va a buscar en la oposición de izquierdas. Y es extraño porque el año pasado sí que logró que el PSPV se abstuviera, como también hizo Vox, para sacar a adelante las cuentas de 2021. Pero algo está cambiando tras la aprobación de la ordenanza de mendicidad. Ahora parece que quedarse a merced de la ultraderecha (¿futuro socio imprescindible?) es más rentable políticamente que evitarlos. Decíamos que Mazón buscará en PSPV y Compromís un acuerdo. Eso no quiere decir que lo encuentre. El año pasado solo era presidente de la Diputación. Y hoy es otras cosas. Pero lo buscará y será una imagen que favorecerá a todos si llegan al acuerdo. ¿Pasaría lo mismo si Vox estuviera en la Diputación? Y una cosa más: Agua del trasvase... a su pesar. Resulta que ha llovido tanto en la cabecera del Tajo que el embalse de Entrepeñas y Buendía atesoraba ayer 650 hectómetros cúbicos. La Ley obliga en este caso al Ministerio de Transición Ecológica a mandar, por bemoles, el máximo, 27 hectómetros cúbicos. Son once menos que antes de decidir el recorte, pero menos da una piedra. O una ministra del ramo si de ella dependiera.

