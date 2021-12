Y, sin embargo, va el paro y se desploma

Fácil es suponer que los partidos no vinculados de un modo u otro a la gestión del histórico descenso del paro que conocimos ayer estarán ya afilando los argumentarios de sus brigadas "Tedax" con objeto de desactivar cuanto antes cualquier posible impresión, naturalmente equivocada, de que eso que vemos en los titulares es en realidad una buena noticia económica. Hay que entenderlo: si el país estaba al borde de la quiebra, a punto de tirarse por el precipicio (en cuyo fondo esperan, amorosos, los brazos de la derecha), y ahora resulta que tenemos el mayor descenso de paro de la historia y alcanzamos niveles de afiliación superiores incluso a los mejores datos pre-pandemia, es evidente que alguien tendría que dar muchas explicaciones. Y me temo que cuando se vive inmerso en una alucinación algo megalómana de "o yo o el diluvio", dar explicaciones no forma parte de tu hoja de ruta. Recuerden: todo iba mal, Frankestein nos asustaba en las noches de luna llena, España se rompía a trozos y, como en la genial adversativa de Galileo Galilei (eppur si muove), el paro va, sin embargo, y se desploma. Es verdad que en Alicante no podemos lanzar las campanas completamente al vuelo, cosa que pecaría de cargar la suerte, como dicen los taurinos, porque aún no estamos mejor que antes de la pandemia. Pero en España, sí es este el caso. Por supuesto, están disculpados los profesionales de ver la botella medio vacía, caso de los sindicatos, que bajan el soufflé sacando oportunas faltas al dato como la brecha entre empleo femenino y masculino o la estacionalidad y la dependencia de la hostelería. Es su carácter y su trabajo. No obstante, entre el apocalipsis y el paraíso, me quedo con la atinada visión de Enric Nomdedéu, secretario autonómico de Empleo, quien se limita a constatar lo que se ve al microscopio: las cifras evidencian que se consolida la recuperación del mercado laboral.

Supongo que el ministro Alberto Garzón habrá acabado hasta la cocorota de consejos nutricionales tras los palos que le cayeron, incluidos los del propio Sánchez, cuando dijo algo tan inocente que había que comer menos carne roja. Pero mira por donde sería un buen momento para que se hubiera metido a fondo en el asunto y nos hubiera obsequiado con algunos consejos para que optemos por unas navidades "diferentes" para no agravar aún más la subida de precios de los manjares preferidos en estas fiestas. Ya sabemos que en este país somos de tirar la casa por la ventana y somos conscientes que venimos de unas navidades muy críticas como las del año pasado. Pero está la cosa que arde en los mercados. El cabrito, el cordero y la gamba roja están ya un 30% más caros que el año pasado y, según les cuenta hoy Juani Hernández en INFORMACIÓN, es posible que su precio llegue a duplicarse en las próximas semanas. No es mal momento para ponerse creativos a lo Master Chef y optar por viandas más asequibles. Que haberlas, haylas. Y una cosa más: La política de "leña al pobre" sigue en auge en el Ayuntamiento de Alicante. Como en aquel viejo chiste de Gila en el que un viandante comprometido (a priori) dudaba si intervenía o no ante el espectáculo abusón de un grupo zurrando a uno solo ("al final me metí y lo dimos una entre todos", finalizaba) ahora el Centro de Acogida e Inserción para Personas sin Hogar (CAI) que dirige (es un decir) Julia Llopis se suma a la ordenanza contra la mendicidad pidiendo PCR a los menesterosos para permitirles entrar en un albergue a guarecerse del frío. Sugiero añadir a la PCR un certificado de penales, uno de buena conducta escolar y algún título universitario superior. Y ya puestos, otro bancario. No vaya a ser que en el CAI se les cuele algún pobre. Te dejo nuestros titulares destacados: La provincia anota la mayor caída del paro de su historia y bate el récord de afiliación.

Precios de susto para Navidad en Alicante.

El Ayuntamiento deja fuera del centro de acogida a indigentes por no tener una PCR. Hasta mañana.