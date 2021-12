Teresa Ribera y Hugo Morán, el dúo ecológico

No fue el Dúo Dinámico el que vino a Alicante la pasada semana a cantar su famoso “RESISTIRE”, fue el dúo ecológico, ministra y secretario de Estado del Ministerio de Transición Ecológica el que visitó nuestra ciudad y no precisamente para entonar el “TRASVASARE” ya que llegaron sin acompañamiento musical, pero sí dejaron caer algunas frases, las justas pero suficientes para provocar salpullidos en la piel de algunos agricultores, periodistas y ciudadanos en general. Hugo Morán ya vaticinó en entrevista publicada en INFORMACION el 14/09/18 que vislumbraba a corto plazo un recorte de entre un 20 y 30% en los recursos hídricos disponibles y ahora su jefa, la Sra. ministra, concreta un poquito más y nos anuncia que la cercenadura será de un 40% en el año 2050. A este ritmo reductor, en pocos años me veo duchándome con aceite de oliva. No consta en la biografía de ambos personajes licenciatura alguna en profetismo ni futurología, y se desconoce así mismo el tipo de regla de cálculo que han utilizado para llegar a tales resultados, pero lo cierto es que los consideran como dogmas inconcusos, y no se muestran dispuestos a alejarse un sólo milímetro de ellos. De ahí esa frase un tanto irritante de Morán advirtiendo que la planificación hidrológica goza de prioridad con respecto a la agrícola, económica y turística. Locución por cierto que a un servidor no le ha producido la menor impresión toda vez que mi capacidad de vehemente cabreo quedó ya saturada tras la lectura de la entrevista citada de hace tres años. En ella el Sr. Morán ya explicaba nítidamente cuales eran sus principios sobre este tema y he de reconocer al menos su total coherencia, pues las declaraciones de hace unos días demuestran, que a diferencia de lo que hacían los hermanos Marx, él los mantiene a raja tabla pese al tiempo transcurrido.

No obstante, y en cuanto a planificaciones hidrológicas, agrícolas, etcétera se refiere, me permitiría recordarle al señor Morán cuán ha cambiado el argumento del cuento con respecto al de hace 60 y 70 años cuando ocurría todo lo contrario. En aquella época circulaba entre la ciudadanía un dicho según el cual la mayor parte de las divisas que el estado necesitaba ingresar para levantar la maltrecha y subdesarrollada economía del momento procedía fundamentalmente de tres fuentes, la exportación de cítricos, del aceite de oliva y el turismo, siendo esta comunidad en general y nuestra provincia en particular alumnas aventajadas en dos de ellas. También le recordaría al señor secretario de Estado, siempre sin ánimo de molestar, que allá por 1920, 70 años antes de que Boabdil el Chico hubiera de hacer las maletas y salir de Granada por piernas, Elche ya solicitó trasvase de agua desde el Júcar, solicitando lo mismo en 1905 y 1912 con respecto al Ebro y al Tajo respectivamente. Queda pues meridianamente claro que la semiaridez del triángulo Albacete-Alicante -Almería es estructural y no coyuntural como en ocasiones se ha pretendido hacernos creer, culpabilizando del asunto a la excesiva construcción de apartamentos y hoteles, piscinas, campos de golf, etcétera. La pandemia que venimos sufriendo y la erupción del volcán en Canarias, nos han mostrado hasta la saciedad lo absurdas, vanas y ridículas que resultan la egolatría, el personalismo y la vanagloria a la hora de pretender ejercer de profetas sobre cuestiones que el ser humano no controla todavía, como pueden ser las concernientes a los fenómenos naturales que ocurren en el planeta en el que vivimos. Médicos por un lado y científicos vulcanólogos por otro, además de periodistas y otros profesionales, nos han vaticinado en tediosas tertulias televisivas situaciones que a las pocas horas la realidad se encargaba de mostrar como falsas e ilusorias. Y pese a ello todavía hay políticos que no escarmientan e insisten en vaticinar y cuantificar asuntos tan aleatorios como los metros cúbicos de agua que discurrirán por los ríos españoles a treinta años vista, en el 2050. La cuestión no tendría mayor importancia si no fuera porque en base a tales cálculos estos servidores públicos están dispuestos a adoptar graves decisiones que pueden afectar al futuro social y económico de provincias enteras, como pueden el cierre de trasvases existentes, la negativa a construir otros nuevos e incluso “intercuencas”, etcétera. De mi juventud como estudiante en Zaragoza recuerdo las dos o tres fuertes riadas que se producían en el Ebro cada año por lluvias y deshielos, y se siguen produciendo. Todos esos hectómetros cúbicos, bien desviados y embalsados servirían para regar miles de hectáreas, sin necesidad de que se vieran afectados la ecología, el delta ni el lucero del alba. Si en lugar de habernos dedicado a invertir millones de euros en la construcción de docenas de aeropuertos ubicados a 70 y 100 kilómetros unos de otros, que no sirven para nada, se hubieran construido racionales canalizaciones hídricas, sin descartar tampoco los trasvases intercuencas, no nos encontraríamos ahora en esta tesitura. Solo cabe esperar que se imponga el sentido común, que algunos terminen por entender que el cambio climático no es ningún invento reciente, que el clima ha cambiado constantemente a lo largo de los millones de años que tiene nuestro planeta, glaciaciones, sequías, etcétera, y que este pánico que parece invadirnos ahora de sopetón no termine por inducirnos a la comisión de lamentables e irreversibles errores.