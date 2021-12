El macondo de la provincia

García Márquez ubicó Macondo en un lugar tan remoto, tan rodeado de selvas y ciénagas, que durante generaciones sus habitantes no supieron trazar el mapa del lugar donde vivían. La Marina Alta no llega a tanto porque su cartografía es bien reconocible con esos dos cabos que constituyen el lugar más oriental de la Península, pero su aislamiento bien hubiera merecido un hueco en las líneas quiméricas de «Cien años de soledad»: baste decir que esta pasada semana el Consell aprobó otro trámite para crear un autobús que una a esa comarca... con el aeropuerto de Alicante-Elche porque, efectivamente, núcleos de tanto peso turístico como Dénia, Xàbia o Calp llevan lustros sin conexión alguna con la terminal por donde llegan los visitantes que esperan. La Generalitat, por cierto, no se da demasiada prisa: anunció ese autocar en 2018. Y ahí sigue. Tramitándolo. Y eso no es nada. En 1974, las autoridades de entonces decidieron cerrar el tren que unía Dénia con València prometiendo reabrirlo con prestaciones más modernas en apenas unos meses. Han pasado casi cincuenta años, la sociedad de la comarca ha reclamado ese ferrocarril en incontables manifestaciones y el Ministerio de Fomento también sigue a lo suyo, enredado en trámites. Mientras, cuesta mucho menos llegar de Barcelona a València que de València a Dénia. Y así 50 años, varias generaciones, casi tantas como las de Macondo. Cuando el conseller de Obras Púbicas, Arcadi España, o la ministra de Fomento, Raquel Sánchez (y sus antecesores y los antecesores de sus antecesores) hablan de la sostenibilidad como si fuera un mantra deberían saber que no hay nada más sostenible que acelerar unas obras que priman el transporte público sobre el coche sin necesidad de que esa carencia siga heredándose de padres a hijos.