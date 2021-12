Sorpresas del árbol genealógico

ALICANTE, DICIEMBRE DE 2011

Llegué a mi casa agotada a las once y media de la noche. Era el segundo día en que realizábamos una doble sesión de hipnoterapia en la Clínica Psicológica Hipnos, en el centro de Alicante. Para ganar tiempo, al mediodía, Joan y yo comimos juntos y, después de acabar la sesión vespertina, me trajo a casa. Quiso invitarme a cenar, pero me encontraba tan cansada que le pedí que retrasara la invitación para mejor ocasión.

En la comida, me habló de la necesidad de repasar concienzudamente las sesiones que hasta ahora habíamos realizado y que tenía grabadas en vídeo, para hacer una trascripción con los informes posteriores sobre diferentes datos: nombres, fechas, lugares, características personales, hechos históricos…

–Como no tengo tiempo para analizar y estudiar todo el contenido que estoy recogiendo, he pensado contratar a un ayudante, un joven psicólogo muy responsable al que entrevisté para el caso hace unas semanas.

–Si es de tu confianza, me parece bien. A mí también me gustaría repasar los vídeos de las sesiones. Hace días comencé a redactar unos resúmenes en mi casa, por las noches, con los principales datos de cada regresión, pero obviamente hay muchas cosas que se me han olvidado, sobre todo fechas y nombres. Como mi visión cada vez es peor y dentro de poco no podré leer ni escribir, he pensado que será mejor grabarlo.

Al salir del restaurante, antes de volver a su consulta, decidimos acercarnos a unas galerías comerciales en la avenida de la Estación para comprar la grabadora que en adelante iba a ser mi mejor ayudante.

Al llegar a casa, la puse encima del pequeño escritorio donde tenía la pantalla de mi ordenador, un Apple iMac que había adquirido al día siguiente de alquilar el chalé en el que estaba viviendo, en Vistahermosa.

Mientras me tomaba un yogur, encendí el ordenador y abrí el documento word en el que tenía anotados mis apuntes sobre las sesiones anteriores. Pensé en escribir los datos más importantes de las dos últimas, celebradas durante la mañana y la tarde del miércoles 14 de diciembre, pero decidí ahorrarme el trabajo porque había pensado leer en voz alta los resúmenes anteriores para que quedaran registrados en la grabadora que había comprado. A pesar de lo cansada que estaba, no quise esperar al día siguiente, no quería correr el riesgo de olvidar parte de lo que recordaba más recientemente de aquellas regresiones.

Un poco más relajada y aprovechando que no tenía sueño, sentí la curiosidad o mejor, la necesidad, de hacerme una idea clara de la relación existente entre las diferentes personas que habían aparecido en las regresiones. Con la ayuda de un bolígrafo y un folio, realicé un esquema, no sin poca dificultad, pues las gafas que llevaba puestas no corregían lo suficiente mi falta paulatina de visión. Con los nombres que disponía pude hacer una especie de árbol genealógico, aunque faltaban muchos datos: nombres, lugares y fechas. Cuando lo tuve acabado aprecié que podía extraer algunas conclusiones interesantes, otras sorprendentes.

Me di cuenta de que mi padre y Luis Pablo, el argentino que tuvo un romance con mi madre en Villajoyosa y la dejó embarazada en el verano del 82, eran parientes lejanos. Una coincidencia extraña del destino, ¿o no? Aquello me llevó a hacerme algunas preguntas acerca de las experiencias que estaba viviendo, sintiendo, ¿soñando? De pronto quise encontrar todas las respuestas que ni siquiera la ciencia tiene. Tuve la impresión repentina de que mis sesiones hipnóticas podían ser el alimento de un charlatán. Luego recapitulé y pensé: es injusto, Joan es un profesional serio; en tal caso era yo la insensata que lo había buscado y, tal vez, embaucado. Dudaba de lo que estaba haciendo, había llegado demasiado lejos. Sentí vértigo. Paré.

Me dejé caer en el sofá, hice un inciso con la intención de desconectar, pero era imposible, mis pensamientos me guiaron a mi hermana Carmen. Parecía que habíamos heredado de nuestros antepasados algunas características personales: ser gemelas univitelinas, sonámbulas, con alergia a los gatos… Elegí las particularidades que se me antojaron más importantes, las anoté junto a los nombres de quienes había recordado que también las tenían o padecían, como la atrofia óptica de Leber (NOHL), la esquizofrenia, el lunar en la frente y la alucinación-obsesión por ayudar a una desconocida en apuros que nos grita desesperada. Sucede en sueños, hace que nos levantemos sonámbulas, incluso en ocasiones nos ocurre despiertas.

Hechas todas las anotaciones, comprobé que la enfermedad de NOHL sólo la padecíamos mi tío Miguel y yo por línea materna. Pero también parecían haber sufrido esta enfermedad antepasados de Luis Pablo (el novio argentino de mi madre), lo que resultaba demasiado casual y cuando menos curioso, ya que no venía de nuestra rama materna. ¿Algo fortuito? Tal vez.

La esquizofrenia que padecía mi hermana tenía antecedentes claros en nuestra rama paterna, con raíces en la parte de la familia originaria de Cuba. Era uno de esos secretos familiares que justificaban el matrimonio convenido que se realizaba antiguamente entre la gente adinerada, distinguiendo entre amor (reservado para los y las amantes) y matrimonio, más relacionado con la adecuación por el estatus y la descendencia. Durante siglos las familias aristocráticas y ricas confiaban en los llamados casamenteros para acertar y garantizar los enlaces conyugales en la conveniencia, donde el amor no era un sentimiento prioritario. El casamentero o la casamentera tenían la importante misión de encontrar al mejor pretendiente o pretendienta, investigando no sólo acerca del estatus social y la situación económica de su familia, sino de la salud de sus miembros. Bastaba que uno de ellos padeciera una enfermedad grave contagiosa o que pudiera dañar la reputación social de la familia (la locura, por ejemplo), para que desaconsejara la boda.

El singular lunar en la frente que tengo, y que tenía también mi madre, es común a la mayoría de las mujeres de la línea materna. Pero también, y esto me pareció realmente extraño, lo habían tenido antepasadas remotas de mi padre, como la española llamada Dora, que había vivido en Palermo, o la cupletista Guadalupe Molina y sus antepasadas, o la madre y la abuela materna de Mohammed El Gato, sin ninguna relación de consanguinidad entre ellos, aparentemente. ¿Otra complejidad fortuita? Ante lo que tenía encima de la mesa podía deducir fácilmente que el lunar venía heredado de madres a hijas.

Por último, e importante, el trastorno mental o la obsesión por ayudar a una desconocida que yo padecía y que había desencadenado una esquizofrenia en el caso de mi hermana, la habían tenido también mis padres, así como Wenceslao mientras dormía en un refugio antiaéreo alicantino. Lo tuvo también otro antepasado no consanguíneo de mi padre: Diego, el habanero que murió quemado en una casa que debía hallarse en el mismo lugar o muy cerca de donde ahora se levantaba el colegio San Roque de Alicante. También Bartolomé, el marido de una antepasada de mi padre, que murió de un infarto en la misma casa de la calle de la Balseta mientras experimentaba una de esas alucinaciones. Como mi hermana y yo, que padecemos la misma perturbación, siempre en Alicante. Tuve la tentación de deducir que tal trastorno estaba relacionado con esta ciudad, o con una parte concreta de ella. Pero como mis padres tuvieron la misma alucinación en Ibiza (mi padre incluso en Los Ángeles), esta deducción se fue al traste.

Probablemente, a causa de estos pensamientos que me aturdían, aquella noche volví a sufrir un brote de terror nocturno.

Una vez más soñé con aquella esfera blanquecina y luminosa en la que había una mujer atrapada pidiendo auxilio. Una voz y una imagen que me atraían tanto como me angustiaba la impotencia que sentía al no poder alcanzarla, por mucho que lo intentase corriendo hacia ella.

Me desperté sin aliento. Mi corazón palpitaba con rapidez endiablada. Sudaba pese al helor que respiraba. Me encontraba descalza y en el suelo, junto a la puerta de la calle. Estaba claro que había pretendido salir, pero afortunadamente no pude hacerlo al estar la entrada cerrada con llave. Sentía el frío de las baldosas, pero esperé a tranquilizarme para levantarme y volver a la cama. Mientras lo hacía, me propuse desentrañar de una vez para siempre esta tortura que se empeñaba en castigarme con severidad, como si tuviera que purgar por un maleficio o una maldad que hubiera cometido en el pasado. Mi salud mental no resistía más, debía actuar antes de que perdiese la cabeza y la vista definitivamente.