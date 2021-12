El ter a granada

Conservo muy buenos recuerdos del TER a Granada, que circuló entre 1967 a 1984. Era un tren señorial. Yo diría que imperial. Su precio, superior al resto, así lo indicaba. Lo recuerdo parar en la estación de Villena, desde las abarrotadas terrazas del Paseo, junto al Teatro Chapí.

Había un TER diario a Valencia-Granada, en ambos sentidos, y otro Alicante-Cerbere, hasta la frontera francesa. Ahora que se vuelve a hacer público que se ha puesto en marcha un estudio para volver a poner en servicio el tramo férreo entre Lorca y Guadix, que se interrumpió el 31 de diciembre de 1984, regresan a mi memoria sensaciones que siempre nunca he olvidado en 37 años.

Conociéndome, sé que de no haber sido por este desmantelamiento de la conexión Levante-Andalucía, que aisló a las dos regiones por ferrocarril, sé que habría acabado en tierras del sur. Una claustrofobia seria, enfermiza, que me impedía usar el metro y los ascensores, me condicionó tanto que no pude estudiar lo que más ansiaba en Madrid.

Un viaje iniciático en el TER (Tren Español Rápido) a Granada, no como turista, sino como residente, me reveló que el sur, además de existir, debía haber sido mi tierra. Los veintidós años del ochenta eran los dieciséis de ahora. Aunque era tarde.

Se hacía de todo punto imposible y quijotesco realizar un viaje a Granada o a Málaga en tren transbordando en Alcázar e invirtiendo doce horas, como comencé a hacer. Hace más de treinta años, cuando se hablaba mucho en los trenes, comprobaba cómo los enamorados sin móviles realizaban el trayecto con naturalidad. No era mi caso.

Ahora no hay solución. No creo que en la próxima década esté lista esta infraestructura. Mi vida pasó. Me quedan los recuerdos de un TER azul imperial.