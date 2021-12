Idea para el domingo

Después de veinte años sin emitirla, TVE ofreció la Gala del Festival de Cine de Almería, el Fical. En la noche del domingo la presentadora Cayetana Guillén Cuervo se desdobló y tras acabar el coloquio de Versión española apareció en el Auditorio Padilla haciendo de maestra de ceremonias.

Se me ocurre que podría ser una buena solución para las madrugadas dominicales la emisión de estas galas festivaleras, que haberlas haylas por docenas. Los organizadores estarían encantados en que salieran por la ventana de TVE, y la cadena pública, a esas horas, no tiene nada mejor que emitir.

Verán. Hace demasiado tiempo que La 2 viene dando palos de ciego. Primero anunciaron El palco los primeros domingos de cada mes. Opera y ballet para melómanos. Ignoro si será porque toca apretarse el cinturón, pero la cuestión esto se quedó en el camino. Después optaron por ofrecer, tras Versión española, lo que llaman Última versión, una nueva película más minoritaria, de origen latinoamericano o de fecha más antigua. Hábito que tampoco cuajó. Los programadores no son serios. A medianoche, cuando acaba el coloquio de Cayetana, lo mismo reponen los documentales de los miércoles sobre Los Windsor que introducen uno sobre la memoria o sobre la naturaleza. Desconcierto total.

De ahí que no sería mala idea plantear de cara a 2022 que las noches de los domingos, que ya son las del cine español, también contengan las galas de clausura de los festivales que se desarrollan a lo largo de nuestra geografía. Acaban de celebrarse, y nos hemos perdido, las de Sevilla, Huelva y Gijón. Las audiencias no van a ser abultadas. Pero es que El palco, Última sesión y los docus los ven cuatro. No van a perder cuota, no se apuren. Y darán un servicio.