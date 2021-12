Constitucionalistas de pega

El juego político en el césped de la Constitución española es malsonante y marrullero por parte de algunos que solo saben jugar de ese modo para poner en marcha sus estrategias y encontrar votos de esta triste forma. Cuando la carta magna cumple 43 años, está latente. Pero ese espacio de encuentro es un desencuentro constante entre el Ejecutivo y la recalcitrante oposición de la derecha extrema y de la extrema derecha, que se funden en un abrazo porque son miembros de la misma familia.

Proteger las libertades no es esto. Una batalla campal donde no hay adversarios, sino enemigos que intentan meter gol en la portería contraria a empujones, sin regate limpio y diciendo barbaridades un día sí y otro también. Abundan las faltas en el terreno, y más de uno sería merecedor de ver la tarjeta roja. Porque la polarización política sigue sin generar determinados consensos y ensucia nuestro marco de convivencia. Esta necesaria ley de leyes continúa requiriendo una reforma no aconsejable actualmente por esa continua borrasca verbal como única manera, al parecer, de cazar electores. A eso se le añaden el inmovilismo conservador del PP y el espíritu de regreso al pasado de Vox.

La Constitución debe ser un vehículo vivo que no dé la espalda a los cambios sociales, no un «traje viejo», según Podemos, habiéndose usado más bien poco. El medioambiente y los cuatro pilares del estado de bienestar, la salud y la educación públicas, los servicios urbanos y la seguridad social, fundan la calidad de vida de la población y exigen el mayor blindaje posible. El Senado, ese nulo escaparate que alimenta a parásitos, la solidaridad interterritorial y fortalecer el autogobierno requieren una actualización. O superar el conflicto catalán y que el poder judicial se apoye en una sólida base de independencia.

Tras 36 años de dictadura, el gran acuerdo de las diferentes fuerzas fue posible en 1978. Pero no es suficiente un texto por noble que pueda ser. Los que falsamente exhiben sus armas «constitucionalistas» son quienes más pisotean los artículos. Los «garantes» de la democracia, incluyendo a Ciudadanos, y defensores a ultranza del capitalismo neoliberal. Puro y duro. Los que guerrean contra la «igualdad», uno de los principios básicos del Estado social y democrático de derecho.

La precariedad y ciertos tipos de discriminación siguen caminando. Vean la brecha salarial entre hombres y mujeres, reducida en los últimos años, o los delitos de odio. Los trabajadores pobres, el riesgo de pobreza infantil… ¿Y la libre elección de profesión u oficio? Recuérdese que «todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada». En España hay unas treinta mil personas sin techo. ¿Toda la riqueza de nuestro país está subordinada al interés general? No olvidemos tampoco que «se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica»…

No valen solo los discursos en defensa de la Constitución y de su reforma si al día siguiente los incumplimientos, las mentiras y la hipocresía continúan igual. Las fuerzas reaccionarias no dejan de hacer histrionismos relacionados con la cuestión territorial y el Gobierno de coalición que depende de los independentistas, lo cual no quiere decir que el presidente Sánchez pueda romper los límites constitucionales. Qué importa. Díaz Ayuso, por ejemplo, sigue haciendo lo que le marca el manual de instrucciones.

Sale a la cancha la amante de la «libertad», con su intolerancia a flor de piel o tolerancia de baja estofa, y afirma que otros quieren dinamitar la Constitución. “Los españoles tienen que soportar mucha ignominia», dice la presidenta de Madrid. La suya sin ir más lejos. Y la aplauden. Eleva a los altares al rey emérito y solicita a la ciudadanía «la misma generosidad que él demostró con los españoles». Es decir, olvídense ustedes de las presuntas irregularidades con ánimo de lucro del exjefe del Estado y que no dé nunca ninguna explicación a nadie. Que la sociedad democrática, los tribunales y el Congreso no le exijan nada y callen, que es lo constitucional por lo visto. En fin, otro gol en la portería de la gente y goleada pandémica antes de Navidad.