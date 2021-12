La "competencia impropia" de salvar vidas

Habría que cantarle, convenientemente adaptada, la canción "Señora" de Serrat a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para situarla en contexto de lo que tienen que pasar algunos ayuntamientos con el tema de las ambulancias. "Póngase un cargo viejo (el original decía "vestido"). Y, de reojo en el espejo, haga marcha atrás, señora". No sé si en los ocho años que Barceló fue alcaldesa de Sax (ahora que su nombre suena para ser, precisamente, candidata a la alcaldía de Alicante) tuvo un problema parecido al que tienen Calp, Pinoso o Pilar de la Horarada, entre otros, con el servicio de ambulancias. Pero seguro que como exalcaldesa puede entenderlos. Si eres vecino o estás de vacaciones en estos pueblos y tienes la mala suerte de requerir servicios sanitarios hospitalarios urgentes, te juegas la vida porque no hay un servicio de ambulancias cerca y con garantías para atenderte y, por tanto, dependes de que la que te toca esté libre y llegue a tiempo. Si no, mala suerte... Así que los ayuntamientos de estas localidades, que en algunos casos son municipios turísticos que incrementan su población considerablemente en verano, han tenido que asumir esa lotería macabra y cortar el nudo gordiano por la mitad: pagar ellos el coste de tener garantizado el servicio de ambulancias en sus localidades. Hay una agravante en el asunto: al hacerlo así están incumpliendo varias normas por asumir esta "competencia impropia": dar ese servicio no es de su competencia y, por tanto, en puridad, no deberían emplear dinero público en ello. La alcaldesa de Calp, al igual que otros alcaldes, ha pedido a la Conselleria de Barceló que firme un convenio con ellos para dotar de una ambulancia adicional el servicio para sus localidades. ¿Adivinan lo que respondió la Conselleria? "No procede". Ana Sala también intentó firmar un convenio con Cruz Roja para garantizar el servicio, pero el Consell Juridic Consultiu dijo que no se podía hacer ningún convenio porque carecen de las competencias. Así que los ayuntamientos, sean del color político que sean, que quieran que sus vecinos estén tranquilos tienen que recurrir a una anomalía legal para poder hacerlo. No sé si has leído "El Castillo", pero la situación de estos alcaldes recuerda mucho a la del pobre agrimensor K. que protagoniza la obra de Kafka. La situación de los alcaldes y la de K es Igual de kafkiana, como poco.