El virus del odio y la discriminación

Además del coronavirus se están extendiendo por el mundo otro tipo de virus que atacan a muchos seres humanos y que, a su vez, éstos los proyectan sobre otros. Porque parece haberse extendido una especie de virus sumamente contagioso que se refiere a llevar a cabo manifestaciones de odio a situaciones que estos consideran diferentes a lo que el autor entiende que debe ser la forma y manera que debe imperar en la realidad y en la sociedad, y que todos los que piensen, actúen o sean distintos a esas formas de ser, estar, pensar o manifestarse hay que desterrarlos.

Así, el odio a lo diferente se ha convertido hoy en día en una manifestación habitual y cotidiana que se está incluyendo en muchas conductas de algunas personas como una fórmula general de actuar, considerándola hasta normalizada por sus autores. Y lo ejercen con total naturalidad por redes sociales y/o cualquier medio de expresión pública, aunque en muchas ocasiones intentando esconderse en el anonimato de pseudónimos o “alias” que en principio pueden impedir la identificación, pero que una adecuada investigación dará con la persona que lo ha llevado a cabo.

Muchas y variadas son las formas en las que se manifiesta el odio y la discriminación, pero en su mayoría se centran en situaciones de raza, creencias religiosas, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, exclusión social, por la posición y/o situación de pobreza del afectado, discapacidad, etc. En esta línea se ejerce una conducta por la que quien marca las pautas de lo que debe entenderse por “normalidad” es quien ejerce ese odio a otra, u otras personas, por ser diferentes a él, y es en esa diferencia a lo que él piensa, o actúa, la razón por la que se exterioriza esa manifestación de odio por medio de la crítica pública a quienes no son como él, o no piensan como él.

En realidad, resulta doloroso ver cómo estas formas de ser y actuar se multiplican cada día por todo el mundo, y cuando dadas las experiencias que la humanidad ha tenido desde hace muchos siglos, todavía en el Siglo XXI se siguen manifestando discriminaciones de raza, sexo, orientación o identidad sexual, creencias religiosas, etc. Es decir, como si las personas no tuvieran derecho a ser diferentes entre sí, y olvidando quienes así actúan las terribles experiencias del pasado que han existido y que no hace falta recordar.

Este es el principal problema de todo esto, ya que los errores pretéritos no le han servido de nada a la humanidad para ponerle freno a estas situaciones, y por más que se hagan exposiciones públicas de rechazo a las situaciones de odio y discriminación que se producen en el mundo todos los días, el sector de la humanidad, - muy numeroso por cierto-, que proclama estas actitudes y conductas no da marcha atrás, y de esta manera es incesante el incremento de actos que suponen ataques a personas individualmente, o grupos, por su forma de ser o pensar, lo que lleva a una dinámica en la que otros copian y mimetizan estas expresiones de odio y discriminación al diferente, multiplicándose el efecto de traslación del mensaje de odio que es recogido por personas que piensan igual que el que odia y discrimina. Y esto es lo preocupante, porque estos mensajes calan con fuerza en un sector de la población que piensa igual que el que odia y discrimina, y algunos lo recogen y asumen, pero otros lo reenvían ese mensaje además de hacerlo propio.

La situación es grave, ya que odiar al diferente y discriminarle es una conducta a desterrar del patrón de las que en este tiempo debe rechazarse de los modos y formas de comportarse la humanidad, ya que provoca un tremendo daño en quien es víctima y quien sufre el ataque del que odia y quien discrimina por mandarle un mensaje de rechazó a su forma de ser y de pensar pretendiendo, con ello, que abandone esa posición y que se integre en la forma de actuar de quien manda el mensaje de odio y discriminación.

Por todo ello, este es un virus muy contagioso, también, y que tiene una vacuna muy clara, como es la de la educación, el respeto a los demás y, sobre todo, al diferente, y una política de valores que es preciso implantar para rechazar estas conductas. La igualdad y el respeto son, pues, la vacuna para estas conductas.