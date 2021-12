La ciencia pasa la gorra para seguir investigando

Ahora que "Next Generation" nos hace mirar al futuro, nuestros científicos miran al pasado, convertidos en titiriteros en pleno siglo XXI. Pasen y vean si no es así. El Hospital General de Alicante y el Instituto de Neurociencias, dependiente de la UMH y del CSIC, llevan a cabo desde mayo una investigación para comprobar si un tratamiento con células madre puede ayudar a frenar en sus fases iniciales las terribles consecuencias de la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). El estudio ha tratado a 19 enfermos y requiere contar con otros 81 para que pueda completarse. Y ahí es donde comienzan las miserias, que es el término más adecuado cuando unimos en el portaobjetos de un microscopio dos elementos siempre en conflicto: España e investigación. El estudio requería más de 400.000 euros que nunca estuvieron disponibles en su totalidad. El Instituto Carlos III financió 200.000 hace dos años, pero pese a recortar el presupuesto inicial, seguía faltando dinero. Así que los científicos que promueven el estudio, como los avezados aventureros que están obligados a ser si se arriesgan a investigar en España, se tiraron a la piscina sin haber cerrado la financiación. Ahora, tras dejarse los nudillos llamando a mil puertas y cosechar los mil noes de rigor, el dinero se acaba y solo van a poder hacer las pruebas a 21 enfermos, lejos de los cien que necesitan. Así que han decidido pasar la gorra en formato virtual y organizar un "crowdfounding" para ver si consiguen reunir los 100.000 euros que faltan para llegar a la mágica cifra de 100 enfermos que les permita obtener resultados concluyentes. ¿Hay algo peor? Sí. Esos resultados en las 20 primeras personas tratadas son prometedores, lo que hace aún más cruel que haya una posibilidad, con una bastaría, de aliviar el sufrimiento de los enfermos de ELA. A lo mejor el cuento de Navidad esta vez no está en un canal de streaming sino aquí delante, en esta historia deprimente y edificante a la vez que ya le hubiera gustado a Frank Capra adaptar al cine como él solía hacerlo. Nuestros esforzados científicos deberían pasar cuanto antes esa "gorra" virtual, similar a la que pasaban en sus espectáculos los titiriteros, herederos lejanos de los juglares. A ver si nos retratamos todos y damos pruebas de ser esa sociedad solidaria que pensamos que somos. Y la historia tiene, como en las pelis de Capra, un final feliz.

Con las prevenciones que provoca cualquier anuncio sobre el Corredor Mediterráneo en quienes hemos sido tantas veces toreados con plazos y proyecciones, luego irreales, el anuncio de que habrá realmente un tercer carril para el transporte de mercancías entre Alicante y La Encina es una de esas buenas noticias que queremos creernos, como hacen los niños talluditos que se niegan a jubilar por puro interés a los Reyes Magos. La lluvia de dinero de los "Next Generation" parece estar detrás de los 61 millones que ya estarían presupuestados, según anunció ayer en un foro organizado por la Universidad de Alicante el comisionado del Gobierno para el Corredor, Josep Vicente Boira. Tan avanzado está todo, según este comisionado, que solo quedan asuntos menores como la altura del túnel de Elda para licitar el proyecto, cosa que podría pasar en el primer semestre del año próximo. Casi ya. El Gobierno ejecutará dos de los tramos del proyecto y la Autoridad Portuaria de Alicante el que cae dentro de sus dominios. Ahora ya solo falta que, por una vez, esa previsión sea certera. Y una cosa más: Era el mejor sitio para vacunar a los menores de entre 5 y 11 años: los propios centros escolares. Ayer se conoció la decisión de Sanidad, que supone un respiro para muchos padres aunque también abre interrogantes incómodos. La vacunación de los menores requerirá una autorización escrita de sus progenitores (recordemos que a los menores de 11 años en adelante los padres tuvieron que acompañarles), con lo que habrá que plantearse qué pasa si los padres, o alguno de ellos, no son partidarios de la vacuna. No sería adecuado ni pedagógico que su decisión pudiera señalar a su hijo y colocarle en el disparadero de una posible discriminación por parte de sus compañeros. Puede ser un problema peliagudo. Te dejo nuestros titulares destacados: Investigadores recurren al crowdfunding al faltarles 100.000 € para un ensayo contra la ELA.

