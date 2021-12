Si carecemos de emociones es porque estamos muertos o aburridos. El aburrimiento es la circunstancia más parecida a la muerte, en cuanto a estado emocional se refiere, después del coma.

Aprendemos desde la infancia más temprana a huir de él, como de la peste, porque nos hace caer en una neutralidad insoportable de los sentimientos y, de alguna forma, nos convierte en seres infelices, por no ser capaces de encontrar la chispa que encienda de nuevo esas sensaciones que avivan el espíritu y nos ponen en acción.

Se puede comprobar, en demasiadas ocasiones, que se confunde al aburrido con el ocioso, el vago, el sosegado o el holgazán, cuando la realidad nos dice que no son sinónimos todos estos aspectos a la hora de definir al pobre emocional. Su perfil está en sintonía con su singular escasez de recursos para buscar emociones, es un ciego emocional.

Carece de habilidades para conectar con estímulos que lo saquen de la parquedad emotiva, apoyándose exclusivamente en demandas de auxilio a los demás, para que le ayuden a vencer la ceguera. Para colmo de males, los demás lo vemos como un pelma redomado, un transmisor de apatías, un perifollo abigarrado que se convierte en rémora, un desquiciador de humores. Si tuviéramos que definirlo en dos palabras, lo tildaríamos de desollador de emociones.

El aburrido pertinaz no suele ser consciente de su estado. Los que, sin ser aburridos persistentes, entran en un estado de aburrimiento transitorio, caen inmediatamente en la cuenta y se rehacen. No hay que obsesionarse con la búsqueda de nuevas sensaciones, si no se quiere caer en el otro lado de la balanza.

Son muchos también los que confunden al aburrido con el abúlico y en realidad ambos tienen las energías bajo mínimos. El que desarrolla la abulia por excelencia es el que se encuentra cansado de todo y a cualquier cosa le hace ascos. Para poder mover el motor de su vida necesita estímulos que ya no tiene al alcance de su mano.

La ceguera emocional que ostenta el aburrido hace que se desentienda de la búsqueda de sus emociones, porque piensa que carece de ellas y se doblega a la falsa evidencia. Lo más triste es que los demás no somos capaces de enderezar el ánimo aburrido del que lo es, y dejamos que se hunda en la más profunda de las insidias, sin intentar persuadirlo de que sus emociones están en algún lugar de su alma.