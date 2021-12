El pasado viernes 3, el Gobierno central hizo público un avance de su propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica, en definitiva de la forma de repartir el dinero que las autonomías reciben del Estado para sostener los servicios que se prestan, especialmente Sanidad y Educación. Como es sabido, la Comunidad Valenciana es la peor tratada con el actual sistema, cuya revisión lleva más de un lustro de retraso: figura en la parte alta de la tabla a la hora de aportar y la última por lo que recibe y es la única que se empobrece con un sistema que la grava como rica a pesar de que sus recursos están por debajo de la media nacional.

La propuesta de reforma hecha por el Gobierno de Sánchez fue recibida con alborozo pero los expertos dudan de que realmente corrija la discriminación que padecemos

La propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez fue recibida con alborozo en Valencia, dado que sitúa en el frontispicio del pacto que se pretende el cálculo de las transferencias de acuerdo a criterios demográficos y no territoriales. Varias comunidades exigían este cambio, para que primara la población frente a las primas recibidas hasta aquí por las autonomías menos pobladas, que defienden que la baja demografía en relación a la amplitud de su territorio les produce sobrecostes porque la prestación de los servicios se encarece debido a la dispersión geográfica. Entre las que abogan por ese cambio de modelo que tenga en cuenta la población ajustada de cada autonomía (Cataluña, Baleares, Andalucía...), la Comunidad Valenciana ha liderado en los últimos años la reclamación, por lo que la propuesta remitida por el Gobierno central parecía, a priori, una victoria. Pero las alegrías duran poco en casa del pobre. A mitad de semana, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que dirige el profesor Ángel de la Fuente, probablemente el mayor experto en financiación autonómica, advertía que la letra pequeña de esa propuesta, en la que una vez más se trampeaba el enunciado oficial, era de tal tamaño que podía acabar haciendo que el nuevo modelo no sólo no resolviese la marginación que históricamente padecemos en esta materia, sino que por el contrario, acabáramos peor de lo que estamos, que ya sería de nota. Ya hace décadas que los hispanistas británicos señalaron que España es el país que más y mejores leyes produce, y que más y más abstrusos reglamentos fabrica para pervertir el sentido original de esas leyes. Y, si tiene razón De la Fuente, en eso estaríamos.

Así que al jolgorio inicial en las sedes institucionales gobernadas por los socialistas (el conseller de Hacienda, Vicent Soler, llegó a calificar el borrador del Gobierno como una «victoria de la sociedad valenciana») le ha sucedido apenas una semana después una sensación extendida de tocomocho, no por conocida (nos la han pegado mil veces todos los Gobiernos que en Madrid han sido) menos peligrosa. Pero la procesión es larga y el cirio corto, así que convendría calmarnos, no encender la vela nada más mostrarse el santo pero tampoco tirarla con el primer soplo de viento. ¿Que hay que pelear? ¿Qué esperábamos? La cuestión es si estamos preparados para ese combate. Seguimos sin estarlo. Habrá que espabilar más.

El sistema de financiación autonómica en España es un sudoku maldito, heredero de un modelo territorial improvisado en la Transición (aquel «café para todos»), hijo pues de unas circunstancias determinadas, que salió bien en muchísimos aspectos (no se puede entender la radical transformación que ha experimentado España desde los años 80 del siglo anterior si no se pone en valor el papel jugado en ello por los programas de descentralización del Estado a través de las comunidades), pero que sembró otros problemas que se han agravado con el tiempo. Entre ellos, el que quizá esté en el principio de todo: el haber edificado, en frase que le escuché por primera vez al economista alicantino Pedro Solbes cuando era vicepresidente del Gobierno, «un estado federal vergonzante», cuya no declaración como tal hace que el concepto de lealtad institucional entre los distintos escalones de la Administración no esté asentado sobre bases claramente establecidas y reguladas. Aquí, básicamente, el Estado ejecuta políticas de gasto que no tienen en cuenta a las comunidades (es más, que las sobrecargan) y las comunidades hacen lo propio a sabiendas de que el Estado tendrá en todo caso que rescatarlas.

El reparto de los fondos para sostener los servicios en las autonomías es un sudoku maldito, víctima de las presiones nacionalistas y que ahora puede tensar aún más Madrid

A ese pecado original se unen otros que hacen imposible encontrar un punto de equilibrio razonable en el reparto de los fondos. Verbigracia, la excepcionalidad, probablemente única entre los países occidentales, del concierto vasco y navarro, por el que sus gobiernos son los que recaudan los impuestos y luego liquidan al Estado la parte destinada a sufragar los servicios que éste presta de acuerdo con unas tarifas (el «cupo») calculadas según una fórmula mágica que nunca se hace pública, pero que se sospecha que no ha sido actualizada, por razones políticas, desde al menos los años 90, con lo que vascos y navarros disponen de entrada de más recursos que todos los demás. Esa anomalía, digo, y la presión que ejerce la fuerza centrífuga del independentismo catalán; ambas dos, han hecho que el tablero estuviera siempre desnivelado. Y para rematar, ahora la estrategia de Ayuso de convertir a Madrid en otro referente «nacionalista» (que carezca de sustento histórico y cultural y sea sólo de base económica y pulsión reactiva no significa que el movimiento no pueda traer consecuencias indeseables) amenaza con convertir la mesa de negociación, definitivamente, en un decorado al que todos acudirán por cubrir el expediente pero convencidos de que la partida se juega fuera. Sólo reiniciando el sistema, coinciden todos los expertos, podrían encontrarse soluciones válidas y perdurables. Pero con el actual clima de trincheras resulta utópico hasta imaginarlo. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo ni para que la Constitución deje de consagrar la preferencia del varón sobre la mujer en la jefatura del Estado, mucho menos vamos a poder hacer reforma alguna que camine hacia un sistema de derechos y deberes de corte federal.

La Comunidad Valenciana es la cuarta que más escaños aporta al Congreso (32, sólo superada por Andalucía, que elige 61, Cataluña, que dispone de 48 y Madrid, con 37). También reúne a la tercera y la cuarta circunscripciones electorales con más diputados: Valencia y Alicante, sólo por detrás de Madrid y Barcelona. Políticamente, pues, se diría que acudimos bien pertrechados a sentarnos en esa mesa o lo que sea que quede de ella. Pero no es así.

La mayoría de esos diputados están descontados de antemano para las grandes ocasiones: la investidura de presidente, que tan cara se ha puesto en los últimos años, o la aprobación de presupuestos, de la que se podría decir lo mismo. Aquí no hay un partido nacionalista fuerte cuyos votos sean imprescindibles en estos casos: Lizondo tuvo que salir al estrado con una naranja y Baldoví votar con la derecha contra una de las prórrogas del estado de alarma para hacerse notar. Y los diputados del PSOE o del PP no van a romper la disciplina de sus respectivos grupos. No digamos ya de la «nueva política», cuyos eximios representantes en las cúpulas de Podemos o Ciudadanos sólo saben de Valencia que se come buen arroz. O de Vox, que reniega de las autonomías mientras convierte sus grupos de las asambleas regionales en empresas familiares que funcionan como franquicias bien engrasadas. Somos lo que somos: para Sánchez o Casado, un lugar un tanto incomprensible pero donde les llenan plazas de toros; para Pablo Iglesias antes lo mismo que para Yolanda Díaz ahora, un sitio donde pasar la gorra y pillar votos; para Rivera o para Arrimadas, una escapada para desahogarse contra el catalanismo sin agobios y volverse a Madrid sin contaminarse; para Abascal, un destino de finde donde hasta puedes pasearte por la montaña en el Ferrari de un conocido empresario. Pero la falta de beligerancia de nuestros parlamentarios y la pasividad de sus jefes no puede desligarse del clima social de la Comunidad. Reconozcamos que tampoco hay un clamor en la calle contra la discriminación que padecemos. En las encuestas, la preocupación por la infrafinanciación está en posiciones francamente testimoniales. Y habrá que decir alto y claro de una vez que las últimas manifestaciones convocadas para protestar por ella se saldaron con un rotundo fracaso: menos de 500 personas en Alicante y un número indefinido, pero entre 1.000 y 3.000, en València. O sea, nada. Que lloviera no es excusa suficiente para unas cifras tan escuálidas, teniendo en cuenta que la movilización la convocaban las principales organizaciones sindicales y empresariales y todas las fuerzas políticas salvo la ultraderecha. Sólo conque hubieran ido los cargos públicos de tanta entidad abajofirmante, ya hubiéramos sumado una cantidad más que aceptable de manifestantes. Pero ni ellos. Mucho menos, los ciudadanos de a pie

Dentro, nosotros mismos nos hemos creído el tópico del «Levante feliz» y fuera no nos ven como un territorio maltratado, sino como un lugar privilegiado que encima despilfarra

Todos (políticos, representantes sociales, pero también medios de comunicación) tenemos responsabilidad en que así haya sido. La cuestión de la infrafinanciación es muy difícil de explicar, si no queremos (y ese no es desde luego el camino) usar la retórica incendiaria del «procès» y vociferar un «España nos roba» tan falso como fácil de hacer calar. Pero por ello mismo la pedagogía es más necesaria que nunca. La Comunidad Valenciana es la cuarta que más riqueza produce. Pero si vemos el indicador del PIB per cápita, que es lo más aproximado que tenemos para medir el bienestar de una sociedad, entonces caemos al puesto número 12, de entre 17. Aunque no esté directamente relacionada la pésima financiación con la renta disponible por habitante, el resultado es que somos una comunidad cuyos empadronados tienen menos recursos propios que otros y que, sin embargo, recibe menos dinero que el que necesitaría para financiar sus servicios básicos, mientras que aporta al sistema más capital que casi todos los demás. Hacer ese galimatías comprensible, de tal manera que el ciudadano sea consciente de que aunque reciba atención en su Hospital su desarrollo futuro se está viendo injustamente comprometido, es indispensable para que las cosas cambien. Hay que explicarlo dentro, porque no lo tenemos interiorizado. Al contrario, nos hemos acabado creyendo nosotros mismos el tópico del «Levante feliz» que nos han hecho como un traje a medida. Pero también hay que aclararlo fuera, porque ese tópico es la medida con la que nos juzgan. Tenemos una mochila reputacional muy pesada. El resto de España no ve a la Comunidad Valenciana como un territorio que esté discriminado, sino como un lugar privilegiado que, además, despilfarra y que fue epicentro de las tramas de corrupción más sonadas de la última etapa democrática. Si para los centroeuropeos los españoles somos unos vagos que viven del subsidio, para los españoles los valencianos somos unos tipos que sabemos vivir pero no somos de fiar. Está bien la ofensiva que el president Puig viene desplegando para difundir por toda la geografía española la reivindicación de un mejor trato, pero es en Madrid (y en Bruselas) donde hay que poner el foco. Pasar de actuar como una pandilla para empezar a hacer lobby ¿Se acuerdan de aquello del «poder valenciano» que puso de moda Lerma en su última legislatura y después llevaron al paroxismo Zaplana o Camps? Pues era mentira. Cuarenta años de Estatuto se cumplirán este 2022 que está a punto de empezar y seguimos sin salir en el Telediario.