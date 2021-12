Y a se respira Navidad por doquier y se nota otro estado de ánimo en la gente en general y los comerciantes en particular. Con los tapabocas puestos, el pasaporte covid en la frente, la incidencia pandémica de nuevo en remonte y el ómicron amenazando las inminentes celebraciones, pero hay otro ánimo. Quizás será porque este año el bipartito ha echado la casa por la ventana y el carro por el pedregal (a la vez) con el alumbrado de fiestas, que vuelve a lucir en todo su esplendor con nada menos que un millón de luminarias led sostenibles, inclusivas y transparentes. Ello provoca que los pizpiretos fotones se agolpen en tropel en nuestra retina sobreestimulando los neurotransmisores cerebrales y haciendo que liberen melatonina y triptófano a todo trapo. Y cuando la señal óptica se complementa con el olor a castañas asadas y los sones de campana sobre campana y los peces en el río, la explosión de bienestar que nos invade es inconmesurable e inestimable. A la vez.

Y además hace que nos entren ganas de comer: castañas, gofres, polvorones o lo que sea. Tiene su explicación científica. Según han observado investigadores de la universidad japonesa de Tsukuba, si se exponen a la luz intensa las larvas de erizo de mar (se ve que es el animal que tenían más a mano), se generan cambios en su proceso digestivo y aumenta su apetito. Aunque no consta en el trabajo publicado (BMC Biology, abril 2021), chismorrean científicos rivales que los susodichos investigadores se zamparon toda la colonia de estos punzantes equinoideos del laboratorio e incluso fueron al mercado a por más, de la voracidad que les provocó (a los científicos en este caso) la intensa iluminación del laboratorio. Este fenómeno explicaría por qué esta época lumínicamente exagerada origina un incremento de masa corporal en humanos. Así que ojo con los leds, por muy sostenibles que sean.

La cuestión es que, como queda dicho y demostrado empíricamente, en estas fechas el espíritu de fraternidad multicultural, igualdad inclusiva y libertad comercial nos invade y nos rodea hasta rendirnos para la causa pascual. Aunque hay excepciones. Porque el alcalde, Carlos González, y el rector de la UMH (¿E?), Juan José Ruiz, han elegido estas entrañables fechas para romper la armonía y el buen rollo que han marcado sus relaciones hasta ahora. Todo porque en el último pleno municipal se aprobó por unanimidad una moción de Compromís, inspirada en un escrito del docto (sin r, aunque también) Justo Medrano, que lleva mucho tiempo reclamando denodadamente que la universidad que contribuyó a crear se llame Miguel Hernández de Elche, con el topónimo incluido tanto en su nombre como en sus siglas, web, documentos oficiales, bolígrafos, llaveros y demás elementos anexos, y que figure así en los cuatro campus de su demarcación (a saber: Elche, Orihuela, Sant Joan y Altea).

Juanjo Ruiz dijo sentirse sorprendido, decepcionado y dolido con la corporación municipal en general y su presidente en particular, por haberse dejado llevar por los sentimientos, que como es sabido desde Sócrates, son enemigos declarados de la razón. Una reacción comprensible, porque el rector pertenece al elevado mundo académico, donde imperan la racionalidad epistemológica y el empirismo científico, y es por tanto ajeno al consuetudinarismo agnóstico de la política actual, más cercana a los tebeos de El Jabato que a los tratados de Descartes y Kant.

Solo han pasado 25 años, no vaya a ser que con las prisas se tome una decisión equivocada

La cuestión es que el rector está enfadado por esta puñalada traicionera. Tanto que ni se acercó a la celebración del Día de la Constitución, pese a que la UMH(¡E!) tuvo un destacado protagonismo. «¡Entre instituciones no se hace esto! Dejo el campus sin vallar y me lo pagan con una moción de corta-pega sin rastro de reelaboración creativa», dicen que comentó amargamente Ruiz a una de sus colaboradoras. El alcalde se apresuró a aclarar, en vista del rebote académico, que la moción aprobada «tiene importancia, pero tiene la que tiene, y la que tiene es la que tendría si tuviese o tuviera lo que hay que tener teniendo lo que tenemos y lo que tendremos cuando tengamos tiempo de tener o no tener una reunión para zanjar el asunto». Y apostilló, por si no quedaba claro: «El rector y yo seguimos ajuntándonos». Van a quedar un día de estos en el belén municipal para que el espíritu navideño impregne el encuentro y se produzca la ansiada reconciliación. Para evitar suspicacias y limar asperezas se eliminarán las E del cartel, de forma que quedará así: «Bln Municipal. Hort dl Xocolatr. Rgidoria de Fsts, Ajuntamnt d’lx». Después se volverán a poner. O no.

Una vez lograda la reconciliación institucional frente a la figurita del caganer, el equipo rectoral podrá volver a seguir buscando sede en la ciudad. Tampoco hay que apresurarse, que solo han pasado 25 años, no vaya a ser que con las prisas se tome una decisión equivocada. Lo que sucede es que con tanto marear con el asunto del edificio de la antigua aula CAM de la Glorieta, sin que se concrete la compra (de ese o de cualquier otro inmueble), la ciudadanía empieza a sentir lo mismo que el rector: decepción y sorpresa (no llega al dolor, de momento). Y encima, viene la universidad privada CEU San Pablo y anuncia la compra a Inditex del antiguo Zara/Capitolio para implantar nuevos estudios y contribuir con ello a darle más vida al centro. Pues eso.

Y hablando de querer y poder, los dos ediles de Vox, Aurora Rodil y Juan Antonio Alberdi, parece que además de oponerse a cuantas declaraciones institucionales pasen por el pleno (menos una o dos), también se dedican a escudriñar los documentos oficiales. A veces incluso más que los fiscalizadores mayores, el PP de Pablo Ruz. Así, han descubierto el último giro de tuerca en el disparate político-administrativo de las exhumaciones de fusilados en el Cementerio Viejo, y a la luz de sus hallazgos, parece que el asesino en este enredo detectivesco no era (solo) la concejal cultural Marga Antón, que estaba en el lugar pero no empuñó el arma, según testigos presenciales. Ni el edil de las contrataciones, Héctor Díez, que quedó descartado porque unos vecinos lo vieron a esa hora comprobando por su barrio si las tapas de los nuevos contenedores se pueden levantar realmente con un solo dedo. Tampoco el técnico primerizo que confundió debe con el haber y puso en el documento que debe haber excavaciones, porque sus huellas no coinciden con las halladas en el lugar del delito.

Ahora las indagaciones de los ediles voceros y los indicios observados por el equipo CSI de la TIA contratado urgentemente por el equipo de gobierno para disipar cualquier duda de transparencia, apuntan al arqueólogo municipal (en esta trama no hay mayordomo, de momento), en un embrollo que propició que la empresa contratada sin contrato solicitara la subvención a la Generalitat meses antes de que se le adjudicaran los trabajos. Aparentemente. Porque en las tramas de intriga y misterio no todo es lo que parece a simple vista y siempre hay giros inesperados. Habrá que esperar otro informe del secretario municipal, que en el primero que hizo achacó el deceso contractual a causas no dolosas por una serie de catastróficas desdichas administrativas. Ahora, con un nuevo sospechoso en el culebrón, se esperan más revelaciones. ¿Habrá en todo esto un Señor X en la cúpula del bipartito? ¿Será al final el conserje del cementerio el asesino? ¿Aportará Ruz nuevas pistas en el último momento? Permanezcan atentos a la pantalla pero cuidadín en estas fiestas con los leds y los erizos de mar (por las púas).