Se llama Pakra y es nepalí

Lo conocimos en un hotelito de la provincia de Teruel. Trabaja allí, de lo que se podría llamar chico para todo. Porque acompaña a la habitación, muestra los mecanismos eléctricos, explica el circuito de spa, aparca el coche, limpia el ascensor… Y lo hace todo con una enorme amabilidad y una sonrisa siempre pintada en su rostro.

Pakra apenas lleva tres años en España, pero habla un más que aceptable español. Salió del Nepal con su familia huyendo de una vida miserable y buscando un resquicio de esperanza. Algo que a nadie se le puede reprochar. Pasó algunos meses en Turquía, vivió en Austria y en Italia, y finalmente llegó a España, entrando por la frontera pirenaica. Al principio él y sus dos hermanos se quedaron a vivir en el cinturón de Barcelona. La gran ciudad los deslumbró con sus luces de neón y sus oropeles de cartón piedra. Aquellos edificios lujosos, aquellos autos, aquellos restaurantes caros… Pakra comprendió que jamás estarían a su alcance. Pero sus hermanos, algo más jóvenes y quizá más ingenuos, siguieron enganchados a esos hitos de irrealidad con que nuestra sociedad atrapa a los desgraciados.

Los tres jóvenes tontearon con sustancias, bordearon las difusas fronteras de lo legal y lo justo, se asomaron a esos abismos que engullen a los ambiciosos inexpertos. Pero Pakra reaccionó.

Un mal día apareció su hermano Ganesh con un disparo en el pecho, venganza cobrada de apuestas improbables. Pero a veces las desgracias traen de su mano a un ángel. En esta ocasión fue el padre Ezequiel, un sacerdote que ejerce en el barrio de La Pau de Barcelona. La mano de don Ezequiel ejerció de palanca para rescatar a Pakra del abismo que ya le esperaba voraz. Un trabajillo por la mañana en la parroquia, clases de español por las tardes y un módulo de hostelería ─que nadie sabe cómo consiguió el cura─ por las noches.

Poco más de un año después Pakra comenzó sus prácticas en un hotel modesto del Raval, donde los conflictos eran moneda tan corriente como los billetes de veinte euros. Allí aprendió lo que no se enseña en las aulas, y su carácter se fue ajustando a esos recovecos que no siempre se comprenden desde la racionalidad. Allí aprendió que una sonrisa es a veces más útil que un argumento, que un silencio no siempre representa una capitulación y que la razón a veces se disfruta más en la íntima soledad.

Al poco las carambolas de la fortuna lo acercaron a unos muchachos que habían decidido emprender una aventura en la provincia de Teruel, transformando una vieja torre en hotel. Y al mismo tiempo el padre Ezequiel le trajo noticias:

─He movido unos resortes y te he conseguido una paga de 580 euros mensuales por tu situación de fragilidad social más 180 como ayuda al alquiler.

─Setecientos euros… ¿A cambio de qué?

─De nada, Pakra. Son una subvención. No has de dar nada a cambio.

─Pero eso no es justo. Yo he de trabajar, ganarme el sustento…

─Bueno, amigo, en España es difícil encontrar trabajo, y mientras eso es posible, el Estado te ayuda…

─Esto es mucho más que una ayuda, padre.

─¡Pues no seas tonto y agárrala!

Pero Pakra no hizo caso, y aceptó el trabajo duro en Teruel, con un salario similar a la subvención, teniéndose que marchar de Barcelona hacia una aventura insegura y con la espada de Damocles de la provisionalidad pendiendo sobre su cabeza.

De eso hace ya casi un año. Pakra se ha consolidado en su trabajo por su buen hacer, ha ido aumentando modestamente su salario y colaborado a levantar un negocio que poco a poco, va gozando de buena salud y ampliando su prestigio.

Cuando conocimos a Pakra, nosotros pensamos que estas son las personas que hacen grande a un país, sea cual fuere y vengan de donde vengan. De manera que, amigo Pakra, ¡bienvenido a España!