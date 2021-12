Popular espectáculo

La gran afición a la lírica sigue latiendo. Depende de qué y cómo para que las escenas y los números musicales tengan mayor o menor validez y consigan atraer a nuevos públicos. Difundir y no conformarse con los espectadores de siempre exigen un rejuvenecimiento del género lírico-dramático español. No digo que la reinvención sea imprescindible, pero sí lo es la calidad artística y técnica para alimentar la eficacia. En cuanto a la sonoridad instrumental y cantante, se dice a veces que es un eco perdido que necesita «reinventarse». En cualquier caso, las piezas más emblemáticas vuelven a reponerse, como La rosa del azafrán (1930), una libre adaptación de la comedia El perro del hortelano, de Lope de Vega, con libreto de Sarachaga y Fernández-Shaw y elocuente música del maestro Jacinto Guerrero. Todos conocen lo de «no come ni deja comer». La dueña de la finca, enamorada secretamente, no es capaz de infringir las barreras sociales y no puede amar al labrador. Los celos no le permiten que esté con una criada ni que sea amado en esta clásica historia de amor imposible con final feliz. Prejuicios, intrigas o trazos folclóricos campean en un espectáculo con la soprano Ascensión Padilla y el barítono Javier Rubio. La voz de ella brilla intermitentemente y luce más que su papel de actriz. Él tiene más relevancia en las dos facetas, con una capacidad vocal vibrante y limpia. Y destaca Domingo Martínez por su facilidad para las chispas cómicas de uso tradicional. O Nacho Hernández. La acción en un paisaje rural en época indeterminada se ubica aquí en el comienzo de la posguerra española con un lunático soldado republicano. La amplia experiencia en la dirección de Juanma Cifuentes es una garantía de entrada que provoca especial interés. El coro de la veterana Compañía Lírica Alicantina y la Orquesta Sinfónica del Vinalopó, que dirige Pérez Botella, confieren vida a un montaje sencillo y con amplio elenco. Romanzas, dúos, coplas de la fiesta y el silencioso diseño de luces del premiado Juanjo Llorens.