Vacunar a los niños es lo importante, polémicas de ubicación aparte

Acababa la Newsletter de ayer viernes diciendo que la vacunación de los niños en los colegios era una buena idea que iba a plantear interrogantes. Y así ha sido. De entrada, efectivamente, es complicado gestionar en los centros el hecho inevitable de que no todos los niños van a vacunarse. Los padres de algunos de ellos decidirán que no sea así. La vicepresidenta Oltra zanjó una parte de la polémica dejando claro que la escolarización está por encima de la vacunación, que no es obligatoria, por lo que no habrá cambios para los alumnos decidan lo que decidan sus padres. Quedaba por resolver la posible situación discriminatoria que podría generarse hacia los alumnos que se queden fuera de la vacunación, al producirse esta en los centros y tener que permanecer en sus aulas mientras sus compañeros reciben su dosis. Los directores, tras escuchar a Isaura Navarro, secretaria autonómica de Sanidad, superaron sus primeras reticencias y aceptaron ayudar para que la vacunación sea en los centros. Queda por saber si en horario lectivo, lo que podría generar esa clara separación entre quien se vacuna y quién no, o por las tardes, como ellos reclaman, porque sería más fácil preservar un cierto anonimato. Serán los docentes los que tratarán de evitar situaciones de rechazo o acoso, que son un riesgo probable. Por otro lado, está la petición de padres y pediatras, que Sanidad sopesa, de que los niños de 5 a 8 años no estén solos y vayan acompañados de sus padres. Aunque la Conselleria de Ana Barceló insistió ayer en su idea inicial de que es más aconsejable que la vacunación sea en los colegios para evitar una saturación de los centros de salud, metidos ya en una sexta ola de la pandemia y con una variante como ómicron de la que lo único que se sabe es que es extremadamente transmisible. Hay que entender que hablamos de niños muy pequeños y que una situación de estrés como la vacunación puede plantear problemas con los que los padres pueden lidiar con más facilidad que los docentes. En cualquier caso, esta fase de los más pequeños está claro que se aplaza a después de las vacaciones navideñas. Sea donde sea, lo importante es que esta vacunación, como dijo ayer el presidente Puig, se lleve a cabo cuanto antes. Y no solo por la seguridad de los adultos. Como revela la inmunóloga Ester Caparrós en la entrevista que publicamos hoy en INFORMACIÓN, ómicrón está provocando muchas hospitalizaciones de niños en Sudráfrica, país donde surgió la peligrosa variante del virus, mientras que tiene un impacto muy leve en personas que ya están vacunadas. Hay riesgo y ahora los vulnerables son los más pequeños.