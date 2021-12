CASTALLA, ABRIL-AGOSTO DE 1813

El mariscal francés Suchet observaba con su catalejo la situación de los ejércitos desde lo alto del puerto de Biar. Montado en su alazán tostado, vestía el uniforme de campaña: casaca azul oscuro con charreteras y cuello alto, pantalón blanco, botas altas.

Louis Gabriel Suchet, nacido en Lyon en 1772, hijo de comerciante, se alistó como voluntario en la guardia nacional del Ródano a los diecinueve años y, en 1808, se le concedió el título de conde gracias a su magnífica carrera militar. En España, había estado al mando del 2.º Cuerpo del ejército francés, destinado en Aragón, tomó parte del sitio de Zaragoza, conquistó Lérida y Tarragona. Por su brillante expediente, Napoleón le otorgó el bastón de mariscal. Le consideraba uno de sus «viejos espadones», hombres que eran la garantía para mantener en el trono español a su hermano, José Bonaparte.

Raffaello

Aquella mañana de abril de 1813, los hermanos Aldani se hallaban en la vanguardia de las posiciones aliadas. Habían llegado al puerto de Alicante en agosto del año anterior, formando parte de una fuerza expedicionaria que, de no haberse retrasado, con toda seguridad habría cambiado el resultado de la acción bélica en Castalla nueve meses atrás.

Raffaello y Piero Aldani, gemelos palermitanos de veinticuatro años, formaron parte de los seis mil soldados anglo-sicilianos que desembarcaron en el puerto alicantino, procedentes de uno de los muchos navíos británicos que fondeaban en la bahía. Venían de Palermo, donde habían dejado a su numerosa familia, triste pero orgullosa de que se alistaran voluntariamente para luchar contra el tirano corso.

En los meses siguientes, participaron en el lento avance de los aliados por el territorio cercano a Alicante, expulsando a las tropas napoleónicas hacia el norte. Permanecieron acampados en los alrededores de Castalla hasta que las fuerzas imperiales, al mando del mariscal Suchet, provocaron el primer choque. Piero Aldani fue herido levemente, una bala rozó su sien izquierda, pero siguió luchando junto a su hermano. Abrumados por la superioridad enemiga, el batallón rompió la formación de retirada. Vieron caer compañeros a su alrededor, muertos o heridos. Raffaello cayó a tierra arrastrado por el compañero al que procuraba ayudar. Un dragón francés cabalgando con el sable en alto le obligó a correr hasta caer de bruces sobre las piedras. Logró ponerse de pie, la sangre fluía de la frente y de la nariz. Como el resto de los italianos que evitaron caer prisioneros, los Aldani consiguieron llegar a salvo a Castalla.

Al día siguiente combatieron de nuevo contra las tropas napoleónicas. Ambos con vendajes y un parecido físico tan grande que muy pocos podían distinguirlos. Altos, robustos, de cabello pajizo y rizado, cuando sonreían aparecían dos hoyuelos en las mejillas que hacían juego con el que lucían, permanente, en la barbilla. Estaban tan unidos que, entre bromas, decían seguir solteros para evitar que las mujeres los separasen. Por su nobleza y actitud se habían ganado el respeto de sus iguales y superiores.

Aquella tarde cayó uno de los proyectiles de la artillería imperial cerca de donde se encontraban los gemelos. Infinidad de piedras, de diferente tamaño, salieron desperdigadas a gran velocidad. Una de ellas golpeó a Raffaello en la frente, que cayó de inmediato e inconsciente al suelo. La venda de su cabeza se tiñó de rojo. Otras piedras impactaron contra Piero en la pierna derecha y en la cabeza. Se desplomó en el acto.

Piero

El hospital de sangre de Castalla quedó saturado en poco tiempo con los heridos que llegaron del campo de batalla. Varios vecinos del pueblo ofrecieron sus casas para cuidar de los heridos menos graves.

Tomás Rico Berbegal ofreció su opulenta vivienda de la plaza Gasparrico. Allí fue destinado Piero Aldani junto a otro soldado, atendidos por la esposa y la servidumbre.

Fue a la mañana siguiente de su llegada cuando Piero conoció a la Señora, así la llamaban las dos criadas. Acostado, con la pierna derecha aprisionada por una férula de madera y alambre, vio entrar en el dormitorio a aquella mujer. Quedó tan impresionado como si hubiera aparecido de repente una diosa. La claridad matutina que entraba por la ventana iluminó su silueta, que avanzaba sonriente desde la puerta con paso ágil, portando una bandeja metálica sobre la que había un cuenco de agua, jabón y una gasa. Llevaba puesto un vestido azul turquí, con delantal blanco y una toalla colgada de su brazo izquierdo. Cuando estuvo frente a él vio un lunar carmesí en su frente y unos ojos oscuros y grandes que brillaron al tiempo que saludaba con vivacidad:

–Buenos días, señores valientes. Espero que hayan descansado. Pronto les traerán el desayuno. Ahora vamos a curar las heridas.

Piero entendió el significado general de las palabras en español de aquella mujer, que se le antojó más divina que humana. Por el contrario, el inglés que ocupaba la otra cama no pareció entender nada, sólo sonrió cuando ella se dispuso a retirarle las vendas de las manos. Piero no podía separar sus ojos de ella.

–En el hospital me han contado que se hizo las heridas al detener con sus manos el sable de un gabacho. No parece una buena idea –sonrió–. Aunque, claro, si así consiguió salvar la vida… mereció la pena, ¿no?

El soldado inglés, pelirrojo de ojos verdes, seguía sin entender.

Una criada entró en la habitación portando una bandeja con comida. La Señora se preparaba para salir.

–Señora, por favor –la llamó Piero. Esperó a que se acercase a su cama–: Necesito saber cómo está mi hermano. Ayer, en el hospital, me dijeron que estaba muy grave. Yo no quería separarme de él, pero me trajeron aquí… ¿Podría enterarse de cómo está? Se llama Raffaello. Raffaello Aldani.

Tardó en responder. Permaneció callada y de pie, sujetando la bandeja, mirándole fijamente. Piero creyó que no le había entendido. La mujer parpadeó y dijo:

–Dentro de un ratito iré al hospital. Veré de qué puedo enterarme.

Salió del dormitorio. Repentinamente se sintió solo y abandonado.

Al mediodía llegó la Señora. Con su presencia iluminó la habitación como si el sol hubiera entrado de pronto por la ventana. Pero sus ojos eran heraldos de pesadumbre.

–Lo lamento mucho, señor Aldani, los médicos me han dicho que Raffaello está muy grave y no pueden hacer nada para sanarle –y bajando los ojos al suelo–: No saben si se recuperará…

–¿Ha despertado?

Negó con la cabeza.

–Quiero verle –dijo haciendo ademán de levantarse.

–No puede. Conseguiré unamuleta y quizá dentro de unos días… Yo misma le acompañaré.

–Puede que sea demasiado tarde –murmuró resignado y cerrando los ojos.

Sintió que le tocaban la cabeza, alzó la mirada y la vio risueña y reconfortante como una madre.

Sentada en la silla, tenía la bandeja metálica en su regazo. Sin separar los ojos de ella, se dejó quitar la venda que enrollaba su frente. Sabía que no debía mirarla así, con el embelesamiento impropio a una mujer casada. Notó sus manos como si le acariciaran mientras le curaba y le vendaba de nuevo…

–¿Cómo se llama, señora?

–Salvadora. Pero todo el mundo me llama Dora.

Aquella noche, Piero recuperó el ánimo como si milagrosamente se hubiera curado. Buscó entre sus pertenencias la flauta que tenía como su mejor posesión y la hizo sonar.

–¿Molesto?

–No, todo lo contrario. Pero le ruego que el concierto no se alargue mucho. Deben descansar –contestó ella antes de cerrar la puerta.

Tres días después el soldado inglés abandonó la casa. Dora quiso ocupar el dormitorio con otro soldado español herido, pero Piero le pidió que trajera a su hermano del hospital.

–Sigue sin despertarse y está tan débil que los médicos no creen que resista el traslado hasta aquí –le informó horas más tarde.

Al día siguiente, para sorpresa y alegría de Piero, su hermano fue llevado por dos camilleros hasta la casa donde se encontraba.

–¡Raffaello, hermano! –exclamó entre sollozos al verlo más envejecido.

Aquella noche, Piero pidió que le dieran el macuto de su hermano. A la luz de la palmatoria que había sobre la silla, rebuscó hasta encontrar un estuche de nogal que abrió emocionado.

–Tu tesoro… El regalo del abuelo Marco… –Acostado en la otra cama, Raffaello parecía dormido, sólo respiraba, su cuerpo se consumía y los médicos no sabían qué hacer para despertarle–. Algún día se cumplirá tu sueño, ya lo verás… Cuando acabe la guerra iremos a Viena, a Praga, a París, estudiaremos en los mejores conservatorios y tocaremos en las mejores orquestas. Serás un clarinetista tan célebre como Stadler. –Con un entusiasmo que pretendía contagiar a su hermano, montaba las piezas sueltas que sacaba del estuche–. Quizá suene tan horriblemente mal que no podrás soportarlo y despertarás.

Del macuto extrajo varias partituras, ediciones de segunda mano adquiridas a lo largo de los años. Escogió la preferida de su hermano. Con cuidado la abrió, la colocó encima de la silla, junto a la palmatoria, y se llevó a los labios la boquilla del clarinete de seis llaves.

La música atravesó la puerta y salió volando por la ventana, cubriendo el aire de la casa con una armonía arrebatadora.

Dora entró en ese preciso momento.

–Oh, discúlpeme, señora. No me había dado cuenta de lo tarde que es.

–No importa. Ha sido precioso. De verdad. Pero lo mejor será que descansemos.

Cogió la palmatoria y cerró la puerta. Piero se quedó a oscuras con su nostalgia.

En las noches siguientes tocó minuetos y divertimentos que formaban parte del repertorio favorito de su hermano, en un intento desesperado por despertarle.

Una de aquellas noches vio cómo Raffaello movía los labios.

–¡Ha hablado! Pero no abre los ojos –exclamó en italiano y tan de prisa que Dora no le entendió.

–Decía algo de ayudar a una mujer, creo… Dice todo el rato lo mismo: Hay que ayudarla. Le he preguntado dónde está esa mujer. Me ha parecido entender: Donde acaba el tiempo.

Raffaello Aldani falleció dos días más tarde. Fue enterrado en el cementerio de Castalla, en una breve ceremonia. Asistieron sus compañeros, también estaban presentes Dora y su marido. Piero permaneció en un segundo plano, con la mirada fija en el suelo, como manteniéndose ajeno o alejado de cuanto acontecía, como si a quien iban a enterrar no fuera su hermano gemelo, como si el dolor se hubiera anticipado para proteger la herida. La muleta, que empezaba a manejar con soltura, le ayudó para darse la vuelta y marcharse, no sin antes levantar la mirada para encontrarse con los ojos de Dora. Se miraron.