Qüestió de fe (de l’església i altres disbarats)

Per què quan no sabem explicar un fet o una acció, tirem mà de l’expressió “qüestió de fe”? Anem per parts, què significa la “fe”? Si tirem mà de qualsevol diccionari, se’ns explica que ens referim a la creença o l’assentiment d’una persona en relació amb alguna cosa o algú, per damunt de la necessitat de tenir evidències que demostren la veritat d’allò en el que hem de creure. O siga, que confiem en una afirmació o en un esdeveniment perquè sí, sense més. Tanquem els ulls, frenem la capacitat de racionalitat i ens ho empassem.

Quan confiem plenament en algú, decidim lliurement atorgar-li la nostra confiança, encara que no entenguem del tot les seues afirmacions o no trobem proves empíriques que les demostren. Diuen que en la pràctica religiosa, la fe és fonamental. Tot el que diuen els llibres sagrats o els seus portantveus ha de ser assumit com a propi. Així, es converteix en “qüestió de fe” la creença en un ésser suprem i el sotmetiment a la seua voluntat divina. Les religions que s’han desenvolupat en la nostra terra, des del cristianisme a l’islamisme dels nostres avantpassats, tot passant pel judaisme, basen els seus principis en els dogmes. Els llibres en què basen les seues religions, la Bíblia, l’Alcorà i la Torà, són exemples de la successió de proposicions que s’han d’assumir com a principis innegables i irrefutables de la doctrina que proposen.

Com a estudiós de les lletres, fa uns anys vaig tenir la curiositat de llegir-los com a mostres de la literatura oral que en un moment determinat havien estat transcrits per a transmetre els seus preceptes entre els seus fidels. Em vaig trobar amb una sèrie d’explicacions antigues que intentaven justificar l’inimaginable i que pretenien dotar d’una llei o de mesures de comportament que en un moment determinat algú havia decidit de manera arbitrària. Siga com siga, no cal que us avance la meua manca de creença en les religions. Més enllà del debat entre considerar-me ateu o agnòstic –segurament m’identifique més en la segona definició–, puc assegurar-vos que el coneixement que he obtingut d’aquestes lectures m’ha fet entendre amb una major radicalitat l’absurditat de l’intent de controlar la ciutadania amb les formulacions del conjunt d’aquestes religions. I més encara si afegim algunes declaracions dels seus representants que, amb l’ús recurrent de formulacions dogmàtiques, pretenen imposar el seu pensament i que, de manera sorprenent, troben ressò en alguns grups intolerants que mostren el seu temor a acceptar la diversitat humana. Pretenen fer entendre allò que és subjectiu i decisió personal com a “qüestions de fe”.

Disculpeu-me, per tant, si puc ferir alguna sensibilitat en la valoració d’algunes frases que he llegit en els mitjans de comunicació en els últims dies sobre la persona que l’església catòlica ha enviat per a fer-se càrrec de l’administració religiosa de les nostres comarques: el bisbe José Ignacio Munilla. Sabeu que fa uns mesos va imposar “ayuno y oración” contra els retors que havien beneït a parelles homosexuals? Sabeu que va impartir cursos de catequesi en la diòcesi de Donosti –d’on era fins ara el seu màxim responsable– on explicava que els homosexuals són trastornats però que poden superar la seua malaltia? I, encara més, comentava als més joves que: “si te cruzas con una feminista, empieza a rezar: deberías saber que ella tiene cosas en común con Adolf Hitler”? La llista d’afirmacions personals expressades d’aquesta mena de qui serà bisbe de la diòcesi d’Alacant-Oriola el pròxim 12 de febrer és extensíssima, quasi tant com un dels llibres religiosos que abans he citat. En aquest cas, he deixat de buscar en l’hemeroteca; en tinc prou. Si he de comprendre aquestes afirmacions com a dogma, com a missatge de la divinitat que aquest senyor representa, tinc ben clar que reafirme la meua condició humana: la de la llibertat de no acceptar-les i la de la necessitat de fer-les saber. No és qüestió de creences, sinó de cultura i de sentit comú. Perquè de vegades hi ha qui s’atorga la condició de líder per obligació, sense tenir el més mínim coneixement de la realitat i viure en la més absoluta de les mediocritats. Enteneu, per tant, la meua indignació, encara que siga per “qüestió de fe”! Potser jo també siga un radical...