La voz de los sin voz

Llegó el 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad y a todo el mundo se le llenó la boca con palabras que suenan tan bien como «inclusión», «integración», «diversidad funcional...». Llegó y se fue sin pena ni gloria, porque es evidente que las personas dependientes son los grandes olvidados en su día… y en el resto de días del año también.

Somos dos colegios de Educación Especial de aquí de Elche: Virgen de la Luz y Tamarit y queremos hacer visible, una vez más, los problemas a los que nuestr@s hij@s tendrán que enfrentarse en la vida:

La más inmediata es la drástica reducción en las becas MEC. Toda ayuda que puedan recibir es poca y nos la niegan alegando que los centros educativos tienen recursos suficientes y sus necesidades están cubiertas. Y no es así. El trabajo con una persona dependiente es arduo, constante, intenso, diario… y las familias no tenemos superpoderes. Necesitamos ayuda. Por lo pronto, esa ayuda tan necesaria se nos está reduciendo.

La falta de CENTROS (de día, ocupacionales, de trabajo) para cuando a los 21 años acaben su etapa escolar sigan con su rutina, sus amigos, su ilusión de vivir. Las listas de espera de los centros existentes es cada vez mayor y no se nos dan soluciones para ese gran problema.

La total inexistencia de PISOS TUTELADOS. Sabemos que en otras ciudades están en marcha y funcionando y es una solución para todas aquellas personas que son más funcionales. Una de las mayores angustias a las que se enfrentan los padres y madres de personas dependientes es el día de mañana, cuando no haya nadie que pueda hacerse cargo de la persona dependiente. Entonces ¿qué será de esa persona? ¿La abandonamos a su suerte?

La inexistencia de RESIDENCIAS para cuando no nos lleguen nuestras fuerzas. Poder morirnos sabiendo que esta sociedad va a proporcionarles, a asegurarles una vida digna y feliz. Seguimos con la angustia de saber que llegará un día en el que no podamos ayudar a nuestr@s hij@s y no sabemos si van a poder estar atendid@s como se merecen.

Somos muchas las familias que nos encontramos con el terrible problema que a los 21 años nuestros hijos no tienen un lugar donde seguir desarrollando sus actividades para potenciar sus capacidades. Consecuencia de esta situación es que se producen en estas personas un importante deterioro físico y cognitivo.

Por otro lado esta situación afecta directamente al entorno familiar ante la imposibilidad de poder atenderlos y compaginar el mundo laboral con los cuidados del dependiente.

Como padres y madres, tenemos el deber de proporcionarles una existencia digna a nuestr@s hij@s. Y ell@s, el derecho a recibirla, pero… ¿dónde queda ese derecho cuando ves que la administración pública, los políticos, etc. sólo hacen falsas promesas que jamás llegan a cumplirse? La sensación de desamparo, impotencia y abandono es brutal.

No pedimos nada nuevo. Todo esto está estipulado en nuestras leyes. Sin embargo, por mucho que hablemos con políticos, administraciones públicas y demás, la sensación que tenemos es que no se nos escucha, no se nos tiene en cuenta. Nos prometen una serie de cosas que no se cumplen, no se realizan. Y la sensación de desasosiego, de angustia y de abandono no se despega de nosotr@s.

Somos la voz de los sin voz. Y no nos cansaremos hasta que se nos escuche, alto y claro.

(*) Este artículo también está firmado por Carolina Pérez y Sacra López, de la AMPA CPEE Tamarit.