Compañeros del alma

Podría ser otro tema y no «un homenaje a las despedidas y a las no despedidas». Porque los ejercicios circenses se adaptan a cualquier otra cosa sin que hubiese variación. Eso sí, se incluyen frases relacionadas con el asunto y el poema Elegía, de Miguel Hernández, dedicado a la memoria de su «compañero del alma», Ramón Sijé. Y cortos fragmentos de canciones como Me voy, Adiós con el corazón, Hasta luego, cocodrilo o Adiós, amigos, que cantan los intérpretes. La música es original de Raquel Sánchez y da aliento a los números. Toca el chelo o un teclado. Hay guitarras, batería, malabares con pelotas y mazas, incluso con luces de colores o flotando como en el teatro negro, y diversidad de acrobacias. Jesús Irimia, Alberto Soro, Enrique Navarro, Miguel Barreto, Irene Torrejón y Gema Palazón intervienen en estas ágiles disciplinas. Varios lenguajes y acoplamiento general con dramaturgia y dirección del alicantino Lucas Escobedo. Esta concepción del nuevo circo no alcanza el nivel creador de Emportats, Potted o Paüra, espectáculos dirigidos también por él, pero Adeu! aporta lo suyo y el éxito es palpable. Se trata de despedirse de lo peor de nosotros mismos o de lo que rechazamos. «Nunca me despediría del amor», dice un espectador en su escrito recogido previamente. «Me despediría de no saber qué poner», expresa otro. «Quiero despojarme del miedo», según una de las jóvenes antes de hacer su pirueta en compañía de algunos colegas. Un aro grande gira y el acróbata efectúa posiciones corporales con él. Mástil chino y cantos en el pequeño circo con formas teatrales y dancísticas para toda la familia, en el marco del seductor diseño de iluminación de Manolo Ramírez. Es una producción del Institut Valencià de Cultura que se acaba de estrenar en el Arniches de Alicante con dirección acrobática de Vitaly Motouzka y Andrea Pérez. Que busca conmover al entusiasta público. Un hola y un adiós. Y algún mimetismo en determinadas maneras de los montajes de la factoría de Lucas Escobedo.