Los niños no afrontarán solos la vacuna

Llegan las primeras 155.000 dosis de vacunas pediátricas a nuestra Comunidad en plena sexta ola. El simbólico día 22 de diciembre es el límite que se ha marcado Sanidad para tener vacunados a todos los niños de entre cuarto y sexto de Primaria, aproximadamente 66.000. La otra mitad se vacunará después de las fiestas navideñas. Los centros habilitaban ayer a toda prisa comedores y gimnasios para iniciar mañana miércoles el proceso. Precisamente esa prisa, que en muchos centros escolares tachan abiertamente de precipitación, demuestra que la urgencia en completar cuanto antes la vacunación es mucha. Crece de forma considerable el número de clases confinadas por positivos entre los alumnos, lo que es perfectamente normal porque son el colectivo que no ha sido aún inmunizado. La gran novedad es que uno de sus padres podrá acompañar también a los niños de 9 a 11 años en el momento de la vacunación, una medida que en principio solo se pensó para los más pequeños. Sanidad responde así a la unánime petición de pediatras, padres y profesores, que están convencidos de que la presencia de uno de los progenitores ayudará emocionalmente a los niños.

El trasvase se reabre. Alicante y Murcia deben recibir 57 hectómetros cúbicos que estaban pendientes desde el pasado verano, cuando el acueducto se cerró para reparar fugas en el embalse de la Bujeda. Aunque los agricultores saben que lo único que está haciendo la Confederación Hidrográfica del Tajo es cumplir la ley, porque es el estado de los pantanos de Entrepeñas y Buendía el que establece cuánta agua debe trasvasarse. Esa cantidad ya ha sido severamente reducida desde los 38 hectómetros mensuales máximos que hubieran correspondido antes de que la ministra Ribera cambiara unilateralmente las reglas de explotación. Los agricultores reciben el agua con satisfacción, pero no van a bajar la guardia en las movilizaciones que preparan para enero. Están en juego ingresos agrícolas que, en el caso de Alicante, supera los mil millones de euros, una cantidad que ha crecido desde el inicio de la pandemia. Es necesario que esas movilizaciones den visibilidad a un problema que o bien se desconoce o bien no se entiende bien, en un contexto nacional donde perviven decenas de trasvases entre cuencas que en ningún caso peligran como el del Tajo-Segura.

Sonia Castedo sigue adelante con una tranquila pero inexorable partida de ajedrez contra su ex compañero de grupo municipal y actual alcalde, Luis Barcala. Va a por él y ambos, como en el meme de Julio Iglesias, lo saben. Castedo quiere la documentación del Ayuntamiento de cuando se externalizó la acusación particular contra ella. Sospecha que hubo irregularidades. Ya le enviaron parte de esa documentación. Pero, ay, faltaban papeles. Hasta siete veces llamó a alcaldía para pedirlos y siempre le dijeron que al día siguiente estarían. Nunca se los dieron. Ahora, el Síndic ha aceptado la denuncia de la ex regidora contra el actual alcalde por, supuestamente, ocultar esos documentos. Se sabe que Castedo no perdona a Barcala por mantener, cuando ya era alcalde, esa acusación del Ayuntamiento que el Tripartito puso en marcha contra ella. Pero lo que mucha gente no entiende es qué hay en esa documentación sin entregar que preocupa tanto en la alcaldía.

