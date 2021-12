A casa por Navidad

De nuevo nos ha visitado, como marca la tradición navideña, el énfasis neorromántico de Tchaikovsky con su melodiosa y memorable partitura y los rasgos poéticos y festivos de El Cascanueces (1892). No tuvo éxito en su estreno, pero junto a La bella durmiente y El lago de los cisnes, conforma una trilogía esencial que fundó escuela y forma parte de la riqueza del balé ruso. Estas y otras obras habitan en el repertorio clásico del State Ballet of Georgia, un vivero de grandes artistas de la danza, que cuenta con la dirección artística de la galardonada e internacional bailarina Nina Ananiashvili. La música, el baile y la dramatización exhiben buena mezcla con los bailarines principales y el equilibrado conjunto. El colorido y la ajustada composición del tradicional catálogo de pasos y figuras se exponen con la sensibilidad y el vigor de todos, bajo la coreografía de Marius Petipa y su ayudante Lev Ivanov, adaptada por Aleksei Fedeechev. Los dos actos se basan en la versión que Alejandro Dumas (padre) realizó del relato El Cascanueces y el rey de los ratones, de Hoffmann. Un sueño infantil en Navidad, situado en Alemania a principios del siglo XIX, y el fantoche transformado en príncipe. La adaptación coreográfica de la danza de los muñecos es de Gia Marghania, y la depurada técnica y la bella plasticidad quedan visibles con los solistas Papuna Kapanadze, Mariam Eloshvili, Diego Buttiglione y otros miembros del amplio elenco. Destacan también Arlequín y Colombina, caracteres típicos de la comedia del arte italiana, con Melor Zhorzholiani y Nino Khakhutashvili, o el baile español, chino, ruso y francés. Ágiles trazos y acrobáticas posiciones en un teatro inundado de espectadores que no quisieron perderse este familiar, bailable y musicalizado cuento de hadas navideño. La infantil historia es solo el punto de arranque para dar origen a ese gran abanico de posibilidades dancísticas y a la exhibición, por tanto, de los protagonistas y de cada bailarín. Gusta a chicos y grandes.