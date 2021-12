La responsabilidad se llama "80%"

No dio Sanidad mucho tiempo a los padres de niños de entre 9 y 11 años para autorizar la vacunación de sus hijos. Apenas 24 horas. Que en ese breve plazo, un 80% de las familias respondieran afirmativamente entregando la documentación que el Consell requirió (¡en mano, porque solo el documento físico era válido!) es un perfecto reflejo del grado de responsabilidad y compromiso que sigue teniendo la población de esta provincia en su lucha contra la pandemia. Hay que tener en cuenta que del 20% restante no todos son noes a la vacunación: un porcentaje alto se debe circunstancias que o bien tienen que ver con casos de alumnos confinados o bien a familias en la que los padres están separados y la aprobación de uno solo de los cónyuges no es suficiente. Aún así, un 80% sigue siendo muchísimo. Hay centros, según informaban ayer directores consultados por INFORMACIÓN, que tienen un 98% de autorizaciones positivas a la vacunación. Por supuesto que habrá casos de negacionismo irredento de progenitores que imponen a sus hijos una absurda automarginación. Y también, y esto es lo que más hay que trabajar, personas con miedo a que la vacuna pueda causar problemas a los niños. Sanidad debería insistir en las campañas de concienciación. Como lo hacemos la mayoría de los medios de comunicación, que pese al riesgo de parecer pesados a nuestros lectores y audiencias, realizamos todos los días un ejercicio de responsabilidad que a veces no se valora adecuadamente desde las instituciones. Ustedes han podido leer en INFORMACIÓN decenas de testimonios de voces autorizadas que un día sí y otro también dejan claro el mantra de que es "vacuna o vacuna", que no hay otra alternativa y que los datos y las estadísticas cantan alto y claro que la inmunización que proporcionan sigue siendo valida y activa incluso con las variantes nuevas cuya peligrosidad aún no se ha calibrado del todo. No hay que parar. Para los mayores hay que hacer repescas continuas y abrir la puerta siempre a quien quiera vacunarse. Y hay que avanzar en los terceros pinchazos para los mayores de 40, un paso sobre el que hoy deben pronunciarse las comunidades en su reunión con el Ministerio de Sanidad. Piden respeto los negacionistas y sin duda merecen tenerlo. Pero su petición debe ser de ida y vuelta: ellos proyectan sobre los demás un riesgo que no aceptan, según dicen, para sí mismos.

Y si la cara la da ese 80% de aprobaciones a la vacuna infantil, la cruz la dejan noticias como la reapertura de aulas confinadas sin hacer PCR a los niños. Está pasando en la Marina Baixa, una de las zonas de la provincia donde el colapso sanitario de esta sexta ola ya no es una teoría. Más de mil niños están pendientes de una cita para hacerse la PCR. La incapacidad de hacer frente a estas cifras, sumada lógicamente a la de los positivos que se incorporan día a día (695 casos de incidencia por 100.000 habitantes), hace que los días corran y se vuelva inevitable mantener a los niños 10 días en casa y, si no tienen síntomas, permitirles entonces que vuelvan a clase. Pero sin saber, a ciencia cierta, si pueden contagiar el virus. Algo ha fallado en la planificación del Consell, que despidió a mansalva, pensando que esto ya se había acabado, a personal sanitario que hoy vuelve a hacer falta. Es normal que las familias y los centros escolares estén enfadados. Lejos de solventar el riesgo, estos regresos "en caliente" sin saber la situación real de cada niño pueden ser un caldo de cultivo perfecto de nuevos brotes. Pero ya no hay suficiente personal en los hospitales. Como decíamos más arriba, las vacunas son ya la única solución. Y una cosa más: Polémica no va a faltar en Elche si finalmente el alcalde acepta la concesión del convento de la Merced, antigua sede de las monjas clarisas, para crear en el edificio, tras su rehabilitación, un hotel de cuatro estrellas. De momento el PSOE, que no ve con malos ojos la idea de ampliar la oferta hotelera en un enclave que tendría un indudable atractivo, ha encontrado apoyos... pero en algunos grupos de la oposición. Su socio, Compromís, y el PP están radicalmente en contra. El convento pertenece desde 2007 al Ayuntamiento y, para ser sinceros, se ha convertido en este tiempo en un quebradero de cabeza importante. En campaña electoral hubo despliegue de planes sobre futuros usos del recinto, pero sin que ninguno se haya llevado a efecto. Mientras, el deterioro del edificio aumenta año tras año. Alguien ha citado el ejemplo de los Paradores, enclavados en construcciones históricas en su inmensa mayoría, como claro antecedente del caso. No es una mala referencia. Pero si se tiene en cuenta que aquella creación de Manolo Fraga siempre fue pública. Aquí se habla de una concesión privada a muy largo plazo. Aun así, ¿hay una opción mejor? Te dejo nuestros titulares destacados: El 80% de los padres autoriza la vacuna para sus hijos de 9 a 11 años en tan solo 24 horas.

Salud Pública reabre aulas confinadas en la Marina Baixa sin hacer la PCR a los niños.

El alcalde estudiará la concesión de las Clarisas como hotel en contra de sus socios de Compromís y del PP. Hasta mañana.