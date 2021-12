Antaño, solo los materiales más nobles se consideraban dignos de ser utilizados como soporte de las obras de arte. La artesanía, básicamente, aprovecha materiales modestos y trabajos realizados habitualmente como objetos decorativos para el hogar o de uso personal.

Sin embargo, ahora conocemos atónitos que importantes firmas de subastas de arte licitan “cosas” que alcanzan cifras increíbles por los motivos más inverosímiles. Y es que, a partir del movimiento “dadaísta”, cualquier objeto cotidiano, por modesto, simple o absurdo que fuese, era digno de ser considerado arte, en su afán de trasgredir y ridiculizar las formas del arte tradicional, que se consideraba cómplice de los desastres en los que había desembocado el mundo con la llamada “Gran Guerra”. La influencia del Dadaísmo en la actualidad es importante porque son muchos los que se cuestionan cuál es la verdadera condición para que una obra se considere artística o no, pues la ausencia de reglas y normas hicieron del Dadaísmo uno de los efectos más transgresores de la historia del Arte

Así, hoy, en el mundo mercantilista más complejo, excepcional y profundo de las subastas, el dilema ¿arte? ¿artesanía? que algunos se plantean como una terrible disyuntiva, es propio, sin duda, de los obsesos de las clasificaciones, de las citas, de nomenclaturas sorprendentes y elitistas. Los responsables, en definitiva, de que la identidad arte-pueblo hayan perdido su razón de ser, su sentido claro y primigenio para concluir en un aterrador divorcio que convierte al artista en aprendiz de brujo y al hombre de la calle en convidado de piedra… Unos, los artistas, alambicando extraños artificios; los demás, el pueblo, insensibles a tan extrañas ceremonias…

Y es que muchos han olvidados que el Arte, todo el Arte, nace simplemente cuando nuestros remotos antepasados paleolíticos, que no sabían ni de estilos, ni de técnicas, ni de citas teórico-filosóficas, pero sí que vivían diariamente el ritmo nuevo de la recién nacida epopeya y recreaban sorprendentemente, con una finalidad mágico-práctica, aquellos animales que eran su alimento, su vestido y su preocupación. Desde este primer momento esa esencia misteriosa e indefinible que llamamos Arte ha servido al hombre —el único ser vivo sobre la Tierra capaz de realizar la acción artística— para desvelar los más profundos enigmas y las más impenetrables ansiedades, pero siempre estableciendo un puente capaz de unir los ritos y los mitos con la realidad cotidiana, atreviéndose a convertir el misterio de la muerte en apología de la vida.

En todo este largo caminar preñado de logros y de fracasos encontramos invariablemente unas constantes que dan cuerpo a esa realidad gloriosamente continuada denominada Arte y cuyos apellidos los ponen las épocas o los artistas, los estilos o las modas; unas constantes sin las que el Arte y los artistas se verían privados de su esencia y de su carácter: sensibilidad e imaginación.

Sensibilidad para transformar la roca en estatua, en tumba o en trono, el sonido en música, la palabra en ritmo y el pigmento en luz. E imaginación para adelantarse al tiempo, para trascender el espacio, o para plasmar el ansia, el miedo, el poder, la amistad, el amor, el dolor, la risa… Sensibilidad para desvelar el secreto de la tierra que pisas, de los animales que te rodean, de las personas con las que convives y conoces, de los objetos cotidianos que se manifiestan diferentes y misteriosos. Imaginación para crear y recrear, como hicieron siempre los grandes autores, originales pero dispuestos a aprender del estudio e incluso de la copia renovadora de las obras de sus predecesores, aportándoles así una inmortalidad nueva.

Hay quienes consideran que el arte estático ha muerto, que los horizontes actuales han de estar agitados por la movilidad que tiene su propio ser en la fugacidad del manifestarse como cambio continuo. Ante estas propuestas no hacemos sino resucitar una polémica casi tan longeva como la Historia: la contraposición del incesante fluir, frente a la quietud inalterable de lo eterno. No voy a ser tan ingenuo como para ni siquiera esbozar problema tan arduo, pero sí quiero intentar dar una opinión personal ante esa propuesta de fugacidad estética, que no niego, pero que tampoco considero como la única ni la mejor oferta para un mundo tambaleante por la prisa: prisa por llegar antes a no sé qué metas de desarrollismo insatisfactorio, de civilizaciones consumistas y alienantes, de armamentismos disuasorios portadores de fuerzas absolutamente destructoras. Creo que nuestro mundo ha de reencontrar el gusto por la calma, por la contemplación reposada y serena, por la meditación reflexiva frente a la precipitada actuación, por la silenciosa serenidad de la paz frente al sonido repetitivo de una agitación insistente y enervante. Porque eso, en esta problemática época del plástico, de ordenadores, de internet, de digitalización, de contraseñas, y de disparates, es algo inconmensurablemente valioso.