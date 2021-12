Por qué hay que desenterrar el pasado

Pocas veces se ha narrado en imágenes de forma tan precisa el sufrimiento lento y agotador que durante años, a veces décadas, sienten los familiares de personas desaparecidas cuyos restos no se recuperaron nunca. Una serie documental alemana de Netflix, 'A fondo: la desaparición de Birgit Meier', cuenta el caso real de una mujer que se esfumó de su casa un mal día de 1989 y de la que nunca más se supo hasta que 28 años después su hermano, un policía jubilado, culminó una infatigable búsqueda de tres décadas con el hallazgo de su cuerpo, enterrado en el garaje de una vivienda que era propiedad de un hombre que iba a resultar, a la postre, el asesino en serie más letal de la historia policiaca de Alemania. No es de esta producción audiovisual, una maravilla que no puedes dejar de ver cuando caes en sus redes, de lo que quería hablar, sino de una de las personas que protagonizan esta historia que conmocionó a la opinión pública mundial en 2017. En concreto de Wolfgang Sielaff, el policía alemán jubilado, hermano de Birgit. Wolfgang explica ante la cámara con una intensidad que te hiela la sangre la profundidad del dolor y sufrimiento que padeció durante años al no poder dejar de pensar en su hermana e ignorar qué le había pasado. Ese dolor lacerante y sin fin le empujó a no darse por vencido. Él admite que solo pudo conocer la paz y el sosiego cuando por fin descubrió el paradero del cadáver de su hermana y, junto con su familia, pudo enterrarla y despedirse de ella. Me ha venido a la cabeza esta historia terrible cuando vi ayer las fotos de los primeros restos pertenecientes a personas represaliadas por el régimen franquista que han aparecido en el cementerio de Alicante. Lo he recordado porque esa serie podría ayudar, a quienes dudan de que sea bueno hacerlo, a entender por qué es tan necesario desenterrar el pasado. Hay muchos motivos para entender la oportunidad de las exhumaciones que promueve la Conselleria de Calidad Democrática en el cementerio alicantino. El primero es intentar acabar con el sufrimiento de personas que aún sienten muy presente, pese al paso de los años, la ausencia de sus familiares o amigos, como la sufrió ese policía alemán con su hermana. El segundo es que esos restos pertenecen a seres humanos que deben ser identificados y tratados con la dignidad que una fosa común nunca podrá ofrecer. Si aún viven, sus familiares tienen derecho a esa paz interior que solo llega cuando esas tragedias abiertas encuentran al fin su epílogo. Si ya no están con nosotros, porque el recuerdo de ese sufrimiento atroz que su ausencia les provocó durante años no debe nunca olvidarse.

Está muy bien que en la Generalitat ya se estén planteando ampliar los lugares donde se debe exigir pasaporte covid. Algunos expertos en inmunología creen que en gimnasios, teatros y cines debe exigirse esta prueba que da fe de haber sido vacunado. Si se pide en restaurantes, no tiene mucho sentido que estos y otros lugares parecidos se dejen fuera. Pero esa exigencia debe ir acompañada ya de medidas que permitan acelerar la revacunación, el anhelado segundo o tercer pinchazo que debe ponernos a cubierto de variantes como ómicron que, no nos engañemos, ya están aquí campando por sus respetos. En ese sentido, no es buena noticia que cuando se está planteando ese tercer pinchazo para los mayores de 40, aún estemos muy lejos de la media nacional de los revacunados de entre 60 y 69 años. Sanidad ha vacunado a un 26 % de este grupo etario, veinte puntos menos de lo que se ha vacunado, de media, en el resto de España. Ximo Puig sigue resistiéndose a considerar siquiera restricciones más duras, pero los datos son cada vez peores. Y las navidades, seamos sinceros, solo pueden empeorarlos. Y una cosa más: Cualquiera diría que Alicante no es una ciudad turística. Lo es, faltaría más. Pero la visión del Ayuntamiento que gobiernan PP y Cs es que es una ciudad turística en la que no hace falta gestión turística, algo así como un jardín en el que las plantas crecen solas. Es difícil entender qué pasa en este Ayuntamiento (recordemos: de una ciudad turística por los cuatro costados) para haberse pasado tres años sin ser capaz de encontrar un perfil adecuado para ser gerente de su Patronato de Turismo. A su modo de ver, el puesto tiene tan poca importancia (turística) que han decidido amortizarlo. Cómo será de fácil entender la barbaridad que esto supone que hasta Vox, en un destello de visión política de largo alcance, entendió la magnitud de una burrada que, sin embargo, a la pizpireta vicealcaldesa y concejala "del ramo", Mari Carmen Sánchez, le parece lo más razonable del mundo (turístico). Te dejo nuestros titulares destacados: Las exhumaciones en el cementerio de Alicante localizan los primeros restos de víctimas de la represión franquista.

La Generalitat quiere ampliar la exigencia del pasaporte covid a más actividades y servicios.

La Comunidad está a la cola en vacunación con tercera dosis de personas entre 60 y 69 años.

El Patronato de Turismo en 2022: sin gerente ni inversiones y con críticas de la oposición. Hasta mañana.