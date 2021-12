Las cenas de Navidad

Me había propuesto hacer un artículo tranquilo, amable, clásico, sobre estas tradicionales conmemoraciones. Hubo años en que los hice, aún lo recuerdo. Y siempre afirmaba que a mí me gusta la Navidad. De hecho, ya está mi casa decorada y mi hijo puso el Belén, aunque sostiene que falta Herodes y los Inocentes -algunos considerarán esto inapropiado, pero a mí no me parece mal recordar quienes fueron los auténticos paganos del jolgorio de la Redención y la Epifanía-. Pero no puede ser un artículo dulce.

La verdad es que la Navidad, como cualquier gran fiesta, es un anclaje de la vida a un mundo que, por definición, está en continuo trasiego, andando épocas, recorriendo las esferas del tiempo. Por eso las festividades en tiempos de guerra o epidemia tienen ese no sé qué de raro, de aventura casi soez del entendimiento y de los sentimientos, empeñados en ignorar por unos instantes los dolores y alejar los presentimientos. Pero una fiesta provisional da de sí lo que da, y no da para los excesos retóricos. Claro que cabe engañarse, mirar para otro lado, deslumbrarse con las luces de quita y pon y admirar con fervor el poder de lo familiar para desafiar la muerte y la enfermedad. Pero, lamentablemente, no tengo ni edad ni la buena educación requerida para eso. Una cosa es decorar la casa y poner música de Bach o villancicos y otra contaminarme con autoengaños. Ya me gustaría, pero no sé, no puedo.

Y lo digo porque otra vez estamos salvando la Navidad. No sé esta vez cuantos muertos nos va a costar. Ni sé cuántos euros nos va a costar que algunos no pierdan euros ahora. Nadie lo sabe, eso es lo malo. Uno diría que lo que hemos aprendido nos llevaría a decretar toques de queda, suspensiones generales de grandes saraos, limitaciones en todo tipo de encuentros. O eso o ya me veo dando clases por videoconferencia, otra vez.

Escucho en la radio -no identifico quién lo dice- a un comentarista preocupado por si nuestros gobernantes se están “ayusizando”, esto es, obviando los rigores pandémicos a base de acumular enfermos, con tal de garantizar el más siniestro concepto de libertad imaginable… porque, al fin y al cabo, la ciudadanía votó masivamente a favor de ese reclamo. Me digo que el argumento es falaz, porque en las Elecciones juegan otros muchos factores. Pero es engañador sólo a medias. Parte de razón hay: el desmayo de la política democrática y la fatalidad de algunas absurdas sentencias, lleva a muchos políticos a recelar de los conflictos. Pero sólo, a veces, de los que puedan plantear determinados grupos de presión o/y la mitificación de algunas realidades -como la necesidad de esparcimiento juvenil o la publicidad basada en recuperar los abrazos-. Porque todas las encuestas dicen que la gran mayoría de la ciudadanía se muestra favorable a las inevitables restricciones.

Si así fuera, estamos viendo el rostro de una nueva desigualdad: la de aquellos que por su posición en los mercados locales o autonómicos tienen más capacidad de condicionar las decisiones políticas y la de aquellos que conectan, en los canales del consumo, con los resortes preferentes de la reproducción ideológica. Por eso la enésima apelación a la responsabilidad particular navega entre lo esperpéntico y lo patético: todo invita al pecado, pero a cada pecador se le impone a la vez a una penitencia intransferible. Las cifras de decaimiento en las medidas higiénicas dan miedo y será difícil que puedan remontar si no hay decisiones políticas claras. Los resultados de los ágapes de empresa ya van descubriéndose. No quiero ni pensar en las cenas de Nochebuena, en Navidad, Nochevieja y Reyes. Ahí manda la cultura y a ver cómo se ventila la casa, no vaya a ser cosa que se caigan las bolas de árbol; o, peor, según una extraña y difundida cultura científica: es peor el constipado que acabar con covid. Tampoco se puede soplar el matasuegras con mascarilla. Ante eso, ¿qué queda?: la resignación, las cabezas de gamba, el cava si acaso y el aguinaldo. Y esperar a que si no te ha tocado la lotería tampoco te pique el bicho. Amén.

Eso sí: este año el mensaje del Rey va a ser tan plano como inevitable, dirá lo mismo de siempre y se alejará un poquito más de los jóvenes. Lleva un año prometiendo transparencia. Pero no encuentra el limpia cristales. Él ahí, a su tran tran, haciendo República. Menos mal que papá y mamá, tan eméritos, han firmado juntos una felicitación. Es emocionante. Verlos tan unidos, queriéndose tanto, pese a las insidias de los malos. Y las malas. Es todo tan navideño, tan moral y bonito. ¿Podría alguien calcular cuántos contagios se producirán durante la monserga regia?

Y en esas que la cena de todas las cenas, la Penúltima Cena, viene siendo la que enfrenta a Ayuso, la Bien Cenada, con Casado, el Tan Prudente. Todos andamos en ascuas ante tan monumental lío, ante esa riqueza de matices que adorna, como Estrella de Oriente, a la integridad moral e intelectual de la derecha española, en trance de transitar por los callejones sin que le marque la ultraderecha. Antes muertos que acomplejados. Para una, ser patriota, si antes fue estar dispuesto a morir en el Gurugú o en Cavite, ahora lo es estar listo para el sacrificio en un Estrella Michelín. Para el otro, ser patriota consiste en repensar cada día las encuestas para ver si fuera posible unir los mejores mundos posibles, aunque sean lejanos y contradictorios. Arrojo contra alquimia. Que viene siendo lo que históricamente atrasó el reloj de las Españas. ¿Pero a quién le importa eso en el PP? Ejemplar.

Lo mejor será recurrir a los clásicos del cine. Si en la “Viridiana” de Buñuel el PP podría encontrar ánimos para representar su cena; de “Plácido”, de Berlanga, podríamos recuperar la verídica tradición de sentar a un pobre a la mesa navideña. Un analfabeto iba a decir, pero leo que el 58% de los que se han negado a vacunarse tiene titulación universitaria. En fin, dejémoslo así: en aras de la paz y el amor, sentemos a un negacionista a cada mesa, y que nos vaya contando.

Felices fiestas y feroz Año Nuevo.