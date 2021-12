Diuen els diccionaris que l’amistat és una relació afectiva entre dues persones que poden ser o no família, això és, un sentiment convingut amb una altra persona en la qual busquem confiança, consol, amor i respecte. I no sols persones, sinó també entre persones i animals, com per exemple els gossos; diuen així que són els millors amics dels humans. Alguns psicòlegs com Jeffrey A. Hall i Daniel Davis consideren que les relacions socials, especialment l’amistat, sorgeixen d’una necessitat de pertànyer a un grup social amb les limitacions i expectatives que representa invertir energia col·lectiva per a rebre’n un retorn en el futur. Així, en un estudi publicat el 2017 proposen un càlcul a les hores necessàries per a formar una amistat comuna –unes 50 hores– i una amistat forta –unes 200 hores–.

Francament, no em veig amb el cor d’estar amb el rellotge pendent del temps compartit amb la persona que he conegut i amb qui he iniciat una amistat. No crec que es puga mesurar un sentiment així i, com passa amb els enamoraments, em sembla que és qüestió del que anomenem “de química” o almenys, si utilitzem el terme anglés, “de feeling”. El que sembla clar és que es tracta, en tot cas, d’una decisió voluntària que prenem al llarg de la nostra existència. L’escriptora Isabel-Clara Simó escrivia en el seu llibre Els racons de la memòria (2009) que “l’amistat és un sentiment essencial; és l’única ocasió de la vida en què tries amb plena llibertat, en què la pròpia elecció no està subordinada a cap interès.”. Una afirmació plena de raó, si atenem al caràcter individual del sentiment que abordem.

És ben clar que el plantejament i consolidació d’una amistat és un fet compartit entre dos individus que han de sentir-ho de manera semblant. No podem reforçar-la si no hi ha una reciprocitat. És per això que sempre m’ha sorprés el caràcter exclusiu que algunes persones apliquen a aquesta relació d’afecte. No heu sentit mai allò de “tu ets millor amic meu que l’altre” o “aquella ha volgut ser la teua amiga quan jo tinc amb tu més temps d’amistat i més complicitat”? Una voluntat d’exclusivitat que si, em permeteu, és incompatible amb el plantejament de tota amistat. És que només podem tenir una amiga o un amic? Soc dels que pensen que en sentiments, no soc de ningú en propietat. Cada persona amb qui confiem pot tenir un paper essencial en diversos moments de la nostra vida.

I què em dieu de les amistats que apareixen i desapareixen segons el moment de la teua existència? D’aquelles persones que ho són tot per a tu en un moment determinat i que se’n van tan bon punt canvies el lloc de treball o la teua situació social? Diuen que això són “amistats interessades”, quan hauríem de dir-los “falses amistats”. No cal ser psicòleg per saber entendre l’autenticitat dels sentiments des d’un primer moment. Mai m’he sorprés de les reaccions totals dels qui m’han acompanyat en la vida. Una altra cosa és deixar-los creure que has caigut en el seu parany, que es confien i que creguen que són “els meus millors amics”. Faig servir, com en altres ocasions, el meu dret a escollir qui m’acompanya en la vida.

Aquest plantejament sembla innat en l’ésser humà. Mireu el que escrivia Aristòtil en Ètica a Nicòmac, el seu tractat sobre la virtut i la moral: “els que estimen per la utilitat busquen el que els convé. Els que estimen pel plaer busquen el que els és agradable. No estimen a l’amic perquè és ell, sinó en la mesura en què els és útil o agradable. Aquestes amistats són molt fràgils”. Per aquest motiu, cal valorar especialment les amistats “robustes”, això és, les que es consoliden en el temps. Dimecres passat vaig viure una experiència similar en la presentació del llibre “No tinguis èxit”, un recull d’articles de premsa d’Isabel-Clara Simó seleccionats i editats per Núria Cadenes. Dos amics parlàvem d’una amiga, amb la presència d’altres amics com els escriptors Silvestre Vilaplana i Jordi Tormo. La Isabel-Clara ens va unir a través de les seues reflexions lúcides sobre la realitat que ens ha envoltat en els últims cinquanta anys. No us perdeu la seua lectura, és d’aquells llibres imprescindibles, a l’alçada de les lúcides paraules de Joan Fuster i, per què no, d’Aristòtil. Una lliçó final del pensador grec: “els que precipitadament es donen mostres d’amistat, volen ser amics, però no ho són realment, tret que siguen amables i que ho sàpiguen”. Paraula de filòsof!