Bochorno en el cementerio viejo de Elche

Nunca, cuando había ido al Cementerio Viejo, había pensado que en un aljibe próximo al lugar donde muchos tenemos el último recuerdo de nuestros familiares que nos han dejado estaban apilados los cadáveres de catorce represaliados del franquismo que fueron fusilados y sus cuerpos cubiertos años más tarde por miles de huesos y calaveras procedentes de algún osario. La Ley de Memoria Histórica, pero principalmente la voluntad de los ayuntamientos, es lo que a día de hoy nos ayuda a intentar restañar heridas y dar una sepultura en paz, con honor y sin estridencias, a lo que tuvo su sinrazón en la barbarie de la guerra. Y en eso estaremos todos de acuerdo, otra cuestión muy distinta es en la actuación del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche en estas exhumaciones que ha sido y sigue siendo de un bochorno subido.

Es uno de los episodios que más se recordará para mal de este mandato porque si de algo ha hecho la izquierda un elemento diferenciador de sus políticas ha sido, precisamente, el de la defensa de la memoria histórica. La chapuza de una licitación a dedo no se trata de una simple concatenación de errores desafortunados, como ha asegurado el alcalde, Carlos González, quien, si no busca y encuentra responsables más allá de la inexperiencia de un arqueólogo contratado a comienzos de año, tendría que asumir las culpas, pero ¿lo hará o llegará al fondo del asunto?. Esto tampoco es un caso, creo, que tenga recorrido en los juzgados y más pronto que tarde acabará archivado, máxime tras el informe de un secretario exculpa a todos de que se haya producido una responsabilidad penal, como si por su cargo tuviera la capacidad para decir lo que ha dicho. Pero lo más grave, a mi parecer, es que a las denuncias hechas por el concejal Juan Antonio Alberdi (Vox) nadie del equipo de gobierno haya salido a desmentirlas. De ser ciertas demostrarían cómo el recuerdo de catorce fusilados se puede confundir con un negocio sin que exista por parte de los poderes públicos control alguno más allá de las consabidas fotografías que los concejales se han hecho en el Cementerio Viejo a cuenta de unos cadáveres que buscan y buscan y parece que no encuentran.

A los datos ya sabidos de que, meses antes de que se eligiera a la empresa que iba a realizar las excavaciones, los nombres de sus responsables ya aparecían en un informe del arqueólogo elevado a la junta de gobierno como las personas más idóneas para realizar los trabajos; de que un informe de la Secretaría dijera que el procedimiento administrativo que se siguió fue erróneo desde el minuto 1 (pero aquí no pasa nada); o de la extrañeza que da que dos de las tres empresas invitadas a un concurso (otro más) presenten ofertas económicas con las que directamente se autoexcluían (y una de ellas fechada un año antes), dejando como ganadora la de aquellos cuyos nombres se conocían desde hacía meses y que estos, en su oferta, ajustara al céntimo el precio máximo tasado que podía reclamar por los trabajos, da que sospechar que este asunto precisa de más luces y taquígrafos de lo que sería una concatenación de errores.

Pero además en este asunto sucedió una cosa que es muy poco habitual. La mercantil ganadora, cuando comenzó a trabajar (después hemos sabido que sin contrato), se permitió la libertad de difundir por sus redes imágenes de su labor en el camposanto ilicitano cuando, si hay alguien que tuviera el derecho de ver lo que se había encontrado en ese pozo antes que nadie, eran los familiares de los allí enterrados sin que tuvieran la necesidad de seguir a las redes sociales de una empresa contratada con tantas sombras para la tarea. Así nos enteramos en esta redacción que estaban apareciendo huesos y de la marcha de los trabajos en plena canícula veraniega, no por la Concejalía de Cultura.

¿Sabía algo la edil Marga Antón de todo? ¿le importaba ese contrato más o menos que el resto para prestarle tan poca atención? ¿se hizo un seguimiento fiscalizador sobre la labor de la empresa? ¿existe algún informe que diga si lo que ha aparecido es acorde a lo que se esperaba y los tiempos que se han necesitado para ello? Es decir, si se justifica el gasto con el trabajo realizado. Son preguntas difíciles de contestar y más cuando la persona que debiera hacerlo es precisamente el que los recomendó.

No sé qué ocurrirá con el arqueólogo, pero me temo que nada. Hacer defensa de las cosas de boquilla es fácil, pero cumplir, cumplir no lo es. En las exhumaciones se ha metido la pata y ha quedado un tufo que será difícil de olvidar porque no es ni el primer ni el último contrato al que se invita a tres empresas y dos de ellas, misteriosamente y en los tiempos de hambruna laboral que corren, son incapaces de presentar una oferta económica dentro de los parámetros que dicta el Ayuntamiento, mientras la tercera se ajusta al máximo que puede pedir. Hasta el último céntimo. Pero, lo peor, creo, está por llegar porque esos pobres 14 represaliados siguen ahí bajo y ahora parece que a nadie le interese desenterrarlos. Mientras, echaremos tierra sobre ellos.