Vuelven los vacunódromos

No confundamos las cosas. El ruido de fondo de ciertas campañas negacionistas no debe distorsionar un mensaje que es bastante claro. Ayer, la OMS asumió con ómicron lo que ya había pasado con anteriores variantes del virus: que existe el riesgo de que pese a haberte vacunado o haber pasado la enfermedad vuelvas a contagiarte con una nueva mutación. Eso no quiere decir, en ningún caso, que las vacunas actuales no sean efectivas. Muy al contrario. Nos estamos vacunando ahora de la gripe, una vacuna que a lo largo de su historia ha tenido una eficacia media del 50% a la hora de evitar contagios. Y, sin embargo, nadie discute su efectividad. Las vacunas contra SARS-CoV-2 tienen niveles de eficacia que superan, de media, el 80%. Sigue siendo imprescindible vacunarse y revacunarse porque es evidente que, aunque te contagies, el efecto de la vacuna va a atenuar el efecto de la infección. Ahí tenemos los datos actuales de hospitalización y ocupación de las UCI comparados con los que teníamos hace un año. Eso no es así por casualidad. Son las vacunas. La variante ómicron es más efectiva en el contagio, pero, de momento, parece menos capaz de hacer el daño que generaron las que le precedieron. Así que muy bienvenida sea la decisión de la Conselleria de Sanidad de reabrir 42 vacunódromos en toda la Comunidad, que ayer empezó y se desarrollará completamente en los próximos días. Vuelve a haber mucho trabajo y prisa en realizarlo: vacunar a los que no lo habían hecho hasta ahora, la tercera dosis para mayores de 60 años (con los vacunados con AstraZeneca como prioridad), la segunda para los que se vacunaron con Janssen y completar todo el proceso de tercera dosis para los mayores de 40 años, que es la orden del Ministerio de Sanidad. Los vacunódromos son la única forma de aliviar la presión sobre la Atención Primaria, que ahora mismo soporta un nivel de demanda para el que no tiene personal ni medios. Queda pendiente también el proceso de vacunación infantil, que se ha dividido por las fiestas navideñas. La vacuna es útil, es nuestra mejor arma. Si alguien le expresa cualquier opinión contraria a esto, respétela, pero desconfíe. Y póngase una mascarilla...

La Ley, con mayúscula, siempre tiene su propio sentido, pero muchas veces es un sentido muy alejado del sentido común. No discuto que el Tribunal Superior de Justicia de nuestra Comunidad tenga razón a la hora de decir que una asociación de vecinos, como la del Centro Tradicional, no tiene entidad jurídica para reclamar judicialmente una situación, el control del ruido que producen más de 150 locales de ocio, que daña de forma palmaria la calidad de vida de quienes residen allí. Pero si es así y el TSJ tiene la razón, entonces no son los vecinos los equivocados: es sin duda la ley. Por muchos motivos. Nos quejamos a menudo de la desvertebración social que causa el precario tejido ciudadano que padecen nuestras comunidades y luego resulta que es el propio cuerpo normativo el que hunde las opciones de los pocos que existen: por ejemplo las organizaciones vecinales. ¿Para qué están si no pueden defender los derechos de quienes las integran? ¿O es que en unos casos sí y en otros no? Sí pueden reclamar judicialmente las deudas de los vecinos morosos e incluso embargarle sus propiedades, pero no son aptas para defender derechos básicos. Tienen el derecho "fundamental" a cobrar pero no el derecho, menos fundamental, a luchar ante una instancia judicial por una mejor calidad de vida de sus miembros. Esa es una forma, como otra cualquiera, de coartar la participación y de quedarnos en la epidermis del problema sin llegar a enterarnos de qué prevalece realmente en esta colisión de derechos enfrentados: el negocio de los locales o el bienestar de los vecinos. Esa debería ser la cuestión de fondo. Pero la Ley gusta del gris y de su larga paleta de matices. Los vecinos, a través de la Asociación del Centro Tradicional, a la que no se le reconoce entidad jurídica pero habrá que admitirle alguna capacidad de representar a quienes la integran, van a seguir con su particular guerra contra el ruido excesivo y no regulado y anuncian que irán al Tribunal Supremo. Lo que nadie puede entender de esta batalla para establecer la ZAS (Zona Acústica Saturada) es por qué hemos llegado tan lejos y dónde está el Ayuntamiento de Alicante. Mejor dicho: del lado de quién. Y una cosa más: La picaresca delictiva en este país es de una profundidad abisal. Durante este año la Policía de Alicante ha detenido a más de 200 personas y recuperado 150 vehículos que se adquirieron a través del cada vez más popular sistema del "renting", pero que "volaron" cuando se acabó el plazo en el que finalizaba el derecho a seguirlos conduciendo. A los últimos coches recuperados, seis Minis, ni siquiera se molestaron en cambiarles la matrícula. Circulaban con la original, aunque la empresa de renting que los vendió había denunciado a los compradores, dos "empresarios" con abundantes antecedentes policiales, por apropiación indebida. Les pillaron porque la conductora a la que habían dejado uno de los vehículos, ajena al asunto, aparcó en una zona prohibida en el aeropuerto de Alicante-Elche.