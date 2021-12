La Navidad, misterio de amor

El hecho histórico de la Navidad es también un misterio de amor cuya sola evocación nos produce a muchos sentimientos tan intensos que difícilmente podríamos explicarlos con palabras, pero que ha inspirado repetidamente a las artes plásticas, la literatura, la música y el cine. Porque, ciertamente, las fiestas navideñas son las celebraciones más universales y trascienden incluso a culturas no cristianas. Sin embargo, solo los evangelistas Mateo y Lucas nos dejaron escritas unas líneas, no muchas, sobre ello. Ni Marcos, ni Juan, ni Pablo nos hablan de los acontecimientos del nacimiento de Jesús. Si el año 354 el papa Liborio estableció que la Navidad fue exactamente el 25 de diciembre, es porque las paganas celebraciones solsticiales que festejaban al «Sol invicto» se transformaron en la solemnidad del nacimiento de Cristo, el nuevo sol de los cristianos.

Además, actualmente para bastantes investigadores admitir que Jesús nació en Belén es una cuestión problemática. Porque en todas las Sagradas Escrituras sólo Mateo y Lucas afirman en dos capítulos del Nuevo Testamento que nació en Belén de Judea, la ciudad de David. El otro lugar valorado es Nazaret, una insignificante aldea agrícola de Galilea, pero en definitiva el complemento que siempre acompaña a Jesús… de Nazaret. Así lo llaman los evangelistas, el «nazareno».

Aunque ambas coincidencias son admisibles: según las circunstancias del empadronamiento que nos describe Lucas, Jesús nació en Belén, dentro de un establo porque María y José no pudieron alojarse en la posada. Algo que no es dogma de fe, pero sí una creencia tan firme y arraigada que el nacimiento del Salvador no se puede comprender de otra manera. Si el niño hubiese nacido en Nazaret, el pueblo de María y José, ¿cómo iba a nacer en un establo, en vez de en su casa?

Y refiere Mateo que en Belén ocurrió la visita de los Magos, esos misteriosos personajes llegados desde Oriente para postrarse ante el Gran Poder de la divinidad, representada en un niño.

Posteriormente, como relata también Mateo, José y María con el niño tuvieron que huir a Egipto, para escapar de la maldad de Herodes.

Después, muerto el rey infame, se establecieron en Nazaret, donde Jesús vivió privadamente casi 30 años. ¿Cuántos, habiendo nacido en una localidad, son considerados en realidad como del lugar donde han residido casi toda su vida?

De esos 30 años de la vida de Jesús que los Evangelios silencian, lo único que conocemos es un episodio narrado por Lucas que le sucedió a los 12 años, cuando se perdió en Jerusalén durante una fiesta de Pascua, y cómo José y María lo hallaron en el Templo escuchando a los maestros y haciéndoles preguntas que asombraban a quienes lo oían por su inteligencia. Añadiendo que volvió con ellos a Nazaret, obedeciéndoles en todo y creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres.

Según esto, Jesús no se movió de Nazaret durante treinta años. Allí, en su círculo familiar, vivió de una manera tan ordinaria y normal como lo hacían los demás judíos de su tiempo en los poblados de Galilea. Y cuando le llegó el momento de recorrer Palestina para cumplir su misión redentora, no se arrepintió de aquellos tranquillos años en Nazaret, ni de su trabajo en el taller de carpintería, ni de sus tertulias con los amigos. Porque aquel escenario de serena actividad cotidiana se iba a convertir en ejemplo para transmitir el sosiego y la moderación que ahora nos faltan. Aquellos años vividos por Jesús en Nazaret son, además, una persistente invitación a la reflexión personal, al minucioso repaso de nuestra propia vida, proclamando que, incluso en tiempo de tantas crisis, la Navidad ha de ser una fiesta radiante, con la alegría que depara, por lo menos, tener el corazón limpio y la conciencia en paz, porque la felicidad no depende de la riqueza ni del poder, la felicidad brota íntima profundamente de nuestra tranquilidad de espíritu, de nuestra conformidad responsable y sincera ante los designios de la voluntad de Dios, que nos ha creado a su imagen y semejanza, encarnándose en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Para los cristianos es un misterio de amor que en la Navidad reavivamos con gozosas manifestaciones para dar testimonio universal del acontecimiento que renovó la Historia. Y, aunque la pandemia del coronavirus nos impida celebrar como hacíamos antes del año 2020 tan dichoso suceso, la alegría navideña hace resonar en nuestros corazones iluminados por el resplandor gozoso de esta fiesta de la luz el mensaje que nos dice: ¡Cristo ha nacido, celebremos cristianamente la Navidad!