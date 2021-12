Puig y su "patada a seguir" con la tasa turística

Lo que ha hecho Puig con la tasa turística lo llaman en rugby "patada a seguir". Es una jugada frecuente en este deporte que consiste en liberarte del compromiso de controlar la pelota, cuando se dirige hacia ti toda la defensa contraria. En el deporte del balón ovalado no te pueden tocar si no tienes el "melón" en tus manos. Así que es una forma de ganar tiempo a lo loco, un "que sea lo que Dios quiera", porque por un lado se pierde el control del juego pero al mismo tiempo ahí delante puede pasar cualquier cosa con el imprevisible óvalo cuando toque suelo. El "patadón" de Puig a la tasa turística no puede ocultar que le han flaqueado las piernas ante sus revoltosos socios de gobierno. Los daños directos y los colaterales son graves: en primer lugar, su "marca" personal se resiente porque ha renunciado a lo que él y su partido defendían como un "no" sin paliativos hasta escasas horas antes de claudicar; en segundo, se pone en contra a todo el sector turístico, que ya habla abiertamente de "traición"; y en tercero, puestos a causar cabreos, la decisión sobre la tasa cabrea hasta a su "conseller honorario" de Turismo, Francesc Colomer, que es el único de su partido que ayer tuvo redaños para seguir diciendo lo mismo que había dicho el día anterior en un acto de Hosbec en Benidorm: con la que está cayendo no es el momento de tasas turísticas. ¿Tanto saca Puig a cambio con su peculiar "gambito de tasa"? Los réditos parecen pobres. La tasa es solo un triunfo político coyuntural de Compromís y Podemos que ya veremos cuándo sale adelante y que, aún saliendo, no se aplicaría ni en sueños en una buena parte de los municipios turísticos de la Comunidad. Ayer ya lo avanzó Toni Pérez, el alcalde de Benidorm. Hay que entender un poco de turismo para comprender que lo que se pretende copiar, el modelo de Cataluña y Baleares, se parece a nuestro sector como un huevo a una castaña. Si Ximo cree que lanzando el melón lejos va a serenar a una Mónica crecida, porque ya se ve a la diestra de Yolanda Díaz en el carro alado de la nueva izquierda, lo lleva claro el president. Que se prepare porque la fiesta de "lo quiero todo y lo quiero ahora", como decía la canción de Queen, solo acaba de empezar.

El día le salió redondo a Carlos Mazón. Mientras Ximo Puig rendía sus naves ante los "tasistas", lo que permite al presidente del PPCV dar credibilidad a su discurso y consistencia a su imagen ante un sector turístico que hasta ahora le había mantenido en salmuera por el peso político del president, Mazón encarrilaba con Carlos González el espinoso marrón que le dejó su predecesor, César Sánchez, cuando se metió en el jardín de prometer al alcalde ilicitano que el organismo supramunicipal le pagaría un palacio de congresos a Elche. Aquella promesa política de César Sánchez, propia de alguien a quien ya le quedaba poco en el convento, ha traído de cabeza a Mazón desde que Carlos González le entonó el "santa Rita, Rita". No solo por sufragar el palacio de congresos en sí (más obligado aún tras abanderar la Diputación el proyecto portuario de Alicante) sino por la insistencia del alcalde en llevárselo a Carrús, una ubicación llena de ventajas que solo Carlos González, si es que era él, era capaz de ver. Al final, los dos Carlos, pese a su diferente color político, acabaron cerrando un acuerdo que ayer se escenificó con luz y fotógrafos, en la misma parcela, cercana a la Universidad y a la Estación de Autobuses, que puede acoger el Palacio. El alcalde socialista más importante de la Comunidad Valenciana y el "popular" presidente de la Diputación de Alicante, y futuro candidato de su partido a la Generalitat, ofrecieron una impagable imagen de diálogo y acuerdo ayer en Elche, enclave siempre estratégico que se convierte en un empeño tan importante para Mazón como la Vega Baja lo es para Puig. Y una cosa más: En la polémica liquidación del trasvase Tajo-Segura que alienta con enfermiza determinación la ministra Ribera y algunos palmeros interesados hay mucho de política y muy poco de ciencia. La principal línea de ataque para parar el nuevo caudal ecológico que quiere imponerse hasta 2027 y que eleva en 2,7 metros cúbicos por segundo el caudal del Tajo, lo que supone la muerte efectiva del trasvase, es que los datos utilizados son antiguos y además erróneos. Ayer los datos del Consell coincidieron con lo que los regantes habían mostrado en una reunión reciente en la Comunidad de Murcia: los estudios pluviométricos que apoyan esa necesidad de aumentar el caudal son incorrectos. En una pírrica victoria, de momento, la naturaleza va dando la razón a los trasvasistas. La situación de Entrepeñas y Buendía es tan buena actualmente que el Ministerio no podrá parar por ley, y bien que querría, el envío de 135 hectómetros cúbicos, el máximo actual de 27 mensuales, hasta abril. Y no había agua...