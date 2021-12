Un mes tardaron en darme el resultado de mi primera PCR y contactar en esos momentos con mi centro de salud era poco menos que imposible. No porque el personal que lo atendía se negara a descolgar el teléfono para urdir no sé que debacle electoral, como sostiene sin ningún pudor Isabel I de Madrid para tapar sus vergüenzas, sino porque les faltaban manos y oídos para asumir una demanda a todas luces muy superior a los medios con que se contaba.

Cuando esto ocurrió estábamos en primero de pandemia. Apenas nos habíamos estrenado en plantarle cara a un bicho desconocido y no se nos pasaba por la cabeza que a esa primera bofetada le seguirían unas cuantas más pero, en lo tocante a la respuesta de nuestro sistema de salud, empezábamos a constatar que su fortaleza estaba salpicada de agujeros que, de no taparlos a tiempo, podrían hacerlo tambalearse.

Ninguna duda quedó tras esa primera andanada de que el personal sanitario, en general, y la Atención Primaria, en particular, eran los puntos a reforzar si no queríamos vernos superados de nuevo por los acontecimientos. E incluso se llegó a decir que de aquel reguero inicial de muertes al menos se había sacado esa lección. Nada más lejos de la realidad. Con mayor o menor tino en la gestión de la crisis, lo cierto es que casi dos años después hemos vuelto a la casilla de salida. Vacunados sí, pero sin los cambios estructurales necesarios para no naufragar a la primera de cambio, para no exprimir hasta la extenuación al capital humano y para evitar la angustia a una buena parte de la población ante la incertidumbre de qué ocurrirá si enfermamos más de los que el sistema puede asumir. Y es en este escenario, con los deberes por hacer, en el que el presidente del Gobierno ha convocado a los autonómicos para avanzar una solución que se necesita como agua de mayo pero que ha quedado en borrajas: volver a usar las mascarillas en el exterior. ¿Ven? Como decíamos ayer...