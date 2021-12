La infrafinanciación llega al Gordo de Navidad

En nombre del concurrido club de los que seguimos como anteayer, les comunico que no hay novedad en el frente. Muchas felicidades a los miembros de la comunidad que abandonaron la dura trinchera del infortunio lotero merced al cantar hipnótico de los niños de San Ildefonso. La suerte fue diversa y "muy repartida", mantra que suelen repetir en las administraciones con este sorteo desde que la cosa empezó a digitalizarse. Pero no para nuestra provincia, donde tocó menos que nunca, lo que es como decir, sin acritud, que la infrafinanciación también ha llegado a la Lotería de Navidad. Dicen nuestros titulares que es "El peor gordo en una década". Ahí es nada. Doce millones nos dejaron retazos de cuartos y quintos como triste consuelo. Y gracias. Lo cual supone apenas un 10% de los 129 millones que, con el optimismo que nos caracteriza siempre por estos pagos, nos habíamos jugado este año. De lo que tocó en nuestra Comunidad, se lo queda casi todo Valencia y un pellizquito Castellón. O sea, como siempre. Me quedo con lo mejor del día, la confitería de Elche que llevaba 30 años abonada al mismo número y que por fin le ha tocado. Está claro que han sido sabios. Como diría un maestro Zen con un haiku larguísimo y totalmente apócrifo, nunca hay que ir hacia la suerte, sino esperar que la suerte venga a ti.

No sé yo si presumir de estabilidad, como hizo ayer Ximo Puig en la aprobación de los séptimos presupuestos del Botànic, era lo más prudente. Especialmente después del carísimo precio de esa "estabilidad": la "traición", como ya la llama el sector turístico alicantino sin que haga falta dar más detalles de a qué se refiere, de aprobar la tasa turística de sus socios de gobierno que mil veces negó. Hasta que cantó el gallo. El tiempo dirá si aprobar así estos presupuestos expansivos de 28.000 millones y con 17.000 dedicados a gasto social mereció o no la pena. Como toca en las presentes circunstancias, el PP cogió impulso para instrumentalizar el error táctico que ha cometido Puig con la polémica tasa, error que ya debe estar lamentando. Pero eso es lo de menos, lo de más es el aluvión de críticas que por tierra, mar y aire ha cosechado el Consell y que dibujan un mapa muy alicantino. Sí, es Alicante quien se ha sentido concernido con la decisión de la tasa. Muchos se preguntan aquí si una tasa similar hubiera sido aprobada en un momento tan delicado en un sector estratégico de otro territorio de la Comunidad. Muchos se lo preguntan y la mayoría tiene una respuesta, al menos en esta provincia: "No". Puig ha dejado el camino por coger la vereda, como cantaba Ibrahim Ferrer. Veremos cómo acaba esto. Y una cosa más: Que en esta tierra de moros y cristianos, siempre bien avenidos, vayamos a celebrar ahora, de repente, "La Reconquista" porque nuestro alcalde Barcala y su bipartito quiere corresponder a los capotazos de Vox aprobándole en pleno todas las charlotadas rancias que se les pasa por la cabeza a los señores de la "diestra extrema" demuestra los agigantados pasos hacia atrás con los que retrocedemos, de victoria en victoria, hasta el desastre final. ¿Vendrá Abascal en un caballo blanco vestido de cruzado mágico? ¿O vendrá en Ferrari? Qué habrá hecho Alicante para merecer esto...