Casado, líder del PP, ha dicho “coño”. A mí, que diga esa palabra ni me extraña ni me escandaliza: es bien sabido que los niños dicen palabrotas para llamar la atención, para que se fijen en ellos. Me parece que ahora está aprendiendo a decir culo, caca y pis. Seguramente le está costando: esa asignatura se la convalidaron sin fijarse mucho. Otra cosa es que lo haya dicho en la tribuna del Congreso de los Diputados. Eso me molesta sobremanera. El que ya lo dijera otro liberal, aquel guardia civil que con amabilidad invitó a sentarse a sus Señorías el 23-f, no es suficiente para disculparle.

Les aseguro que subir a esa tribuna impone. Al menos a mí me imponía cuando fui Diputado. Me impresionó la primera vez y las siguientes. Y es bueno que así sea. Quienes digan que a ese lugar, custodiado por leones y columnas, se va exactamente igual que a una manifestación o a un chiringuito playero, no saben de lo que hablan. Porque la historia ha ido dejando un poso de recuerdos, de éxitos y fracasos, que obliga al que desde allí se exprese a extremar el cuidado. Para intentar imitar a las mejores voces que por allí pasaron y para evitar remedar a los grandes canallas que también la usaron. Pero, sobre todo, por respeto a la soberanía popular -a toda la soberanía, no sólo a sus votantes- a la que representa. Sin ese primer respeto, que también es respeto a uno mismo, se desvanece toda pretensión de practicar la lealtad constitucional y los principios democráticos.

Con ello no me refiero a seguir atado a rígidas normas en las vestimentas ni a cultivar, si no le fuera posible, una oratoria elocuente y pulida. Al fin y al cabo, el gran Labordeta, en una de las intervenciones parlamentarias más oportunas que se recuerdan, mandó “a la mierda” a una caterva de indómitos antecesores de Casado que no le dejaban hablar, ante la incompetencia o impotencia de la Presidencia. Ahí estuvo oportuno. La “famosa” frase del distinguido Senador Camilo José Cela, distinguiendo entre estar dormido y durmiendo, por la misma razón que no es lo mismo estar jodido que jodiendo, al parecer no aparece en el Diario de Sesiones y hay quien supone que fue fábula que él mismo inventó y propaló para elevar su fama; pero bien pudo haber sido proferida, fuera escuchada o no por los taquígrafos: sería una muestra de inteligencia bien distinta de esta triste bufonada.

El problema es que el denuesto del jefe del PP no fue fruto del apasionamiento del minuto, que es algo, hasta cierto punto, inevitable en el debate parlamentario. No: venía preparado desde casa: se lo habían envuelto en papel albal para que el niño no pasara hambre a la hora del almuerzo y, a falta de argumento que le procurara alimento, se llevara a la boca otra cosa. Que no le falte de nada, pensaron los asesores. Y, consecuencia de su valentía estupenda, lo explicó luego diciendo que empezaba una etapa de mayor presión sobre el Gobierno. Aunque lo cierto es que esto lo anuncia cada semana y que el lobo sigue sin aparecer. Porque cada vez que lo dice avisa de que ha pasado otra semana sin idea alguna, entretenido en sentir terrores nocturnos con Abascal y con Ayuso. Y como se le van disolviendo las encuestas sin conseguir que sus propuestas, si es que las hubiera, prendan en el imaginario colectivo, se pone nervioso, el pobre. Y sufre regresiones.

De mi época de Diputado guardo un recuerdo especial: estaba reunida una Comisión debatiendo un asunto que, desde luego, no tenía gran trascendencia; pero, no recuerdo por qué, un Diputado popular se acaloró y profirió un insulto a un Diputado socialista que no dio mucha importancia a la cosa. Así que la sesión prosiguió sin mayores tristezas. Cuando acabó, el Portavoz del PP en esa Comisión se dirigió rápido a su Diputado y, sin alzar la voz, pero con vigor, le recriminó su actuación y le exigió que no volviera a repetirse. Ese día me sentí más orgulloso de la democracia parlamentaria que no se verifica siempre en grandes gestos y suntuosos debates. En esas pequeñas cosas, en esa cortesía parlamentaria a veces tan mal entendida, está la base y el escaparate público de la tolerancia y el compromiso tácito de mantener abiertas las puertas de los acuerdos. En esa elegancia se revela la convicción de que en democracia hay adversarios, pero no enemigos. Casado, obviamente, lo ha olvidado si alguna vez lo supo.

La anécdota que he contado sucedió cuando Aznar era Presidente del Gobierno. Aznar fue pertinaz en sus ataques, hasta grosero en su insistencia en reclamar a González que se fuera, pero no le imagino con estas cosas, ni a Fraga o Rajoy. Lo de Casado, en fin, es una alarmante muestra de la decadencia del autollamado centro-derecha y me da la impresión de que ni siquiera muchos de sus electores han encontrado la gracia. Casado es un bulldozer abriendo paso a la ultraderecha: ya verá usted como Abascal no cae en el error de traer esas ordinarieces a cuento. Este nivel de elegancia, me temo, no deja de ajustarse al paisaje moral de su comprensión del mundo y de la política. Un paisaje digno de Courbet cuando imaginó “el origen del mundo”, que así se siente Casado: principio y fin de todas las cosas cuando se eleva a la tribuna de los improperios.

Se dice que en la época de la Restauración, un parlamentario de provincias, al volver a su ciudad tras un Periodo de Sesiones, estando en el casino, recibió la ironía de sus amigos sobre su falta de intervenciones en los Plenos. Él, ofendidísimo, pidió un ejemplar del Diario de Sesiones que, quiere la leyenda, existía en tal sociedad y abrió al azar uno y, enfáticamente, les dijo: “leed”. Y leyeron. Como es tradición, junto a los textos de los discursos, figuraban, entre paréntesis, acotaciones sobre lo acontecido en las reuniones. En una se decía: “gritos, abucheos, pateos”. Su Señoría, enfáticamente, les dijo: “ese era yo”. Aquí tiene Casado, en fin, un interesante antecedente. Y es que, como dice el verso de Neruda, “me gustas cuando callas”.