Supremacismo ético y autocrítica

A la izquierda europea, y sobre todo a sus partidos comunistas, no solo les costó mucho reconocer las atrocidades, crímenes, torturas, detenciones arbitrarias, juicios sumarísimos sin garantías, campos de concentración-exterminio, y nulo respeto por los derechos humanos que se practicaron durante la existencia de la Unión Soviética (se siguen practicando en países comunistas como China, Corea del Norte o Cuba), sino que hoy, conociendo sobradamente la ejecución de esas brutalidades, les sigue resultando muy incómodo admitir que el comunismo, tal cual lo ha padecido parte de la humanidad, es un auténtico genocidio en presente continuo. Algunas cosas han cambiado, sí, pero no por vocación ideológica, sino porque hoy existen medios difíciles de controlar (redes sociales, internet…) y la verdad cuesta ocultarla. ¿Qué hacen entonces? Instalarse en el cinismo más descarado, en las señas identitarias ideológicas y en la soberanía nacional (por todos, la matanza de Tiananmén de 1989 de la que conocemos muy poco; las ejecuciones sumarias y las hambrunas recurrentes de Corea del Norte, sometidas a un hermetismo glacial; o la persecución y torturas practicadas en Cuba contra sus disidentes).

Sin embrago, cuando seguimos escuchando a determinados líderes políticos españoles alabar el comunismo soviético, chino o cubano, no solo resulta de una obscenidad moral intolerable, una indigencia intelectual que raya con el paroxismo de la indecencia, sino que sitúa el debate ético y democrático de igual modo que si sentamos en la misma mesa, al mismo nivel, a víctimas y verdugos. Eso está ocurriendo con el sofocante e inmoral discurso que desde el poder, desde algunos medios de comunicación y desde parte de la sociedad civil española se pretende con el aggiornamento de ETA y sus legatarios políticos. Mientras los mismos y las mismas de siempre (la extrema izquierda podemita, Bildu, el separatismo catalán y los abajofirmantes en una sola dirección, junto al oportunista y contradictorio beneplácito del socialismo sanchista) fustigan sus conciencias éticas buscando desesperadamente resucitar la confrontación mediante leyes ideológicas diseñadas ad hoc, con nulo rigor (memoria histórica o democrática unidireccionales), referidas a períodos que sucedieron en una convulsa Guerra Civil o hace más de setenta años; esos mismos y mismas, digo, acosan a la ciudadanía, cargados de vehemente razón histórica, de falsaria reconciliación, para que olvide y pase página de los crímenes de ETA.

Se trata de aplicar el dogma inatacable del supremacismo ético, de la absoluta falta de autocrítica que esa extrema izquierda (también la gauche divinne), esos separatismos excluyentes, xenófobos y agresivos, esa sociedad civil y mediática, practican sin rubor. Tanto que odian el mundo binario reducen la sociedad, a los ciudadanos, en buenos y malos en función de si comulgan obedientes con los cánones dictados o los cuestionan. Así es como quiebra la sociedad, la comunidad, el ser humano; cuando se le clasifica, cuando se le marca con un distintivo, cuando se le examina en función de sus adhesiones a la verdad impuesta frente a su independencia intelectual y derecho a discrepar. De ahí que ciertas frases pronunciadas por políticos de extrema izquierda en el poder causen escalofrío. Vean las pronunciadas en 2020 por el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias referidas a la oposición democráticamente elegida “Ustedes no van a volver al Gobierno por la vía democrática”; “Nunca volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país”; o la más reciente de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, en sede parlamentaria, no en la cantina, “Le garantizo que jamás van a gobernar este país, pero si llegasen a gobernar, ustedes sí que iban a tener huelgas y movilizaciones masivas”.

Al hablar de huelgas y movilizaciones masivas viene a la memoria la inexplicable falta de tensión en la calle y la obediencia sindical a todo lo que hace el Gobierno o todo lo que ocurre en España. Vean: la inflación más alta de los últimos treinta años, el precio de la luz más alto de la historia, los carburantes a niveles jamás alcanzados, el poder adquisitivo de los trabajadores depauperado, un paro juvenil cercano al 40%, subidas constantes de las cuotas de autónomos, presión fiscal opresiva sobre las clases medias, índices de crecimiento previstos por el Gobierno desmentidos por la UE, el Banco de España y hasta la propia ministra Calviño, la deuda pública por encima del 125% del PIB, máximos no vistos desde ¡1881!, más de tres millones de parados (no sumamos el paro de personas en situación irregular, etc.), la economía de la zona euro que menos crecerá en los próximos años, según la propia UE, y un largo etcétera. Pues bien, con todo eso sobre la cabeza de los españoles, ¿han visto ustedes convocar a UGT y CCOO huelgas o movilizaciones masivas como las auguradas por Yolanda Díaz si el próximo Gobierno cambia de signo?

Ante el estupor, les daré alguna pista para ese despiste sindical. Dimite el líder de UGT Madrid que denunció corrupción en el sindicato; el Tribunal de Cuentas reclama 9,7 millones de euros a UGT por el caso de los ERE de Andalucía, según El País; el juez enfila a UGT, CCOO y una treintena de sus federaciones por los ERE, la mayor causa de corrupción investigada nunca en Andalucía por el volumen del presunto fraude, 679 millones de euros, según El Mundo; condenada la antigua cúpula de UGT de Asturias por fraude en las subvenciones (la sentencia no es firme), publicaba La Vanguardia; Yolanda Díaz duplica las subvenciones a los sindicatos; CCOO y UGT en Cataluña llaman a la movilización contra la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en español, un vergonzoso Síndrome de Estocolmo colectivo. Era de esperar, muchos charnegos acaban siendo más nacionalistas que ocho apellidos catalanes. ¿Se hacen ya una idea? A más ver.