2022, el año de la esperanza

Como suele decirse cuando las situaciones son adversas: todo lo que ocurra a partir de ahora tiene que ser a mejor. Y es que los dos últimos años se han visto manchados por un terrible virus que ha hecho un daño enorme a la humanidad y ha creado extrañas percepciones de lo que es la responsabilidad individual, y de la necesidad de que se haga un esfuerzo colectivo para conseguir el interés general de todos, que es la salud pública y la recuperación de la economía.

Sin embargo, la lentitud en la solución del problema no viene solo por el enemigo mutante que es el virus, sino por los claros y graves incumplimientos de muchos ciudadanos que desoyen las órdenes dadas, y que son normas jurídicas, como la del uso de mascarilla en los exteriores, y que está en vigor desde hace unos días, tras los cuales se puede percibir por las calles un claro y flagrante incumplimiento, porque el 40% de la población no las lleva. Y ello, bajo consideraciones o valoraciones personales acerca de por qué no se la quieren poner, cuando se trata de una norma de obligado cumplimiento que puede ser objeto de opinión, o valoración, pero que debe ser respetada por el 100% de la sociedad si queremos jugar este partido del lado de la sociedad, no del lado de las consideraciones personales o individuales.

Pero, sin embargo, la realidad es otra bien distinta. Y solo hace falta salir a la calle, o ver las noticias para darse cuenta de las razones por las que esta costando salir de este problema. Y esto es lo que alienta al virus a seguir actuando. Por ello, la victoria que se espera en el año 2022 depende mucho del trabajo y sacrificio colectivo, porque por mucho esfuerzo que se haga por algunos, sobre todo los sanitarios, si no se juega en equipo, y no de forma individual, este drama durará mucho más tiempo. Y de esto hay mucha gente que no se quiere dar cuenta y actúan sin responsabilidad individual.

Y luego les pediremos a los sanitaros que se esfuercen, pese a que muchos, luego, incumplan, porque son estos los que se ven obligados a redoblar sus esfuerzos por los quebrantamientos de algunos y por el ímpetu del virus que hace su lucha para no desaparecer y muta para hacer más daño y convertirse en más poderoso y contagioso.

Por ello, después de casi dos años de esta pesadilla, el año 2022 debe ser el año de la esperanza, y que una vez se supere esta curva nueva, - la sexta ya- nos dejemos de olas y maremotos y se haga una autopuesta en común para convertir este año en el del despegue económico y que sectores muy castigados, como el de la hostelería, el turismo en general, y toda la economía, en cualquier área, (automóviles, construcción, comercio en general, etc), y, sobre todo, los autónomos que han sufrido lo indecible, puedan salir de este enorme agujero. Y conste que se están haciendo muchos esfuerzos por muchos profesionales para mantener sus negocios a flote y no cerrar, por lo que este año 2022 se ve como el de la esperanza, porque mas bajo ya no se puede caer, y más daño no puede hacer este virus que el que ya ha hecho.

Pensábamos que 2021 iba a suponer un despegue, y mira que se ha intentado, pero el virus se ha hecho fuerte y no se quiere marchar, aunque sabemos que irse ya no se va a ir, y habrá que convivir con él. Pero se pueden hacer muchas cosas para reducir su impacto y hacerle frente si se trabaja en grupo y con solidaridad y respeto hacia los demás, huyendo de consideraciones personales. Porque al final, si se hace así será un beneficio para todos, porque estos dramas no se vencen con los personalismos, sino con la unidad en la dirección a seguir ante un problema que, además, es mundial y que en algunos países ha llevado a tomar medidas más drásticas como las del regreso al confinamiento. Por ello, antes de volver a esos “inolvidables” caso 100 días del confinamiento que nos marcarán para siempre afrontemos el año 2022 con ganas de seguir todos el mismo camino y recuperar la senda de la recuperación económica y la protección de la salud de todos.

Así las cosas, las individualidades no resolverán el problema, sino que lo agravarán, y esta sociedad no puede permitirse el lujo de estar mirando cómo pasan las “olas de contagios” cada tres o cuatro meses. Por ello, a mirar el año 2022 con ganas de trabajar todos juntos y que todo esto sea un mal sueño. Por cierto, a la terminación 22 se le llama “la manzana”. Esperemos que esté buena... y no envenenada o la envenenen.