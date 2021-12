Obligación de declarar ante la Comisión Parlamentaria

Cospedal, en la comparecencia ante la Comisión de Investigación Parlamentaria del caso Kitchen para informar y rendir cuentas de su actuación política del espionaje al senador tesorero del PP Bárcenas, manifestó que no iba a contestar a las preguntas de la Comisión pues se acogía a su “derecho constitucional de no declarar”. Pero el derecho a no contestar o guardar silencio no lo recoge nuestra Constitución, ya que el artículo Art. 24. 2 se limita a decir que todos tienen derecho “a no declarar contra sí mismos, y a no confesarse culpables”. Luego sólo a las preguntas que supongan una imputación delictiva, se puede contestar o guarda silencio acogiéndose a este artículo de nuestra Constitución. Pero se tiene la obligación, no sólo de comparecer sino de responder a las preguntas que no supongan actos de imputación, ya que el derecho a guardar silencio se recoge sólo en la ley de enjuiciamiento criminal para imputados o detenidos. Así el artículo 118.1 (para los investigados) reconoce el derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desean hacerlo, o a no contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formulen. Y más claramente, para los detenidos y presos establece el artículo 520.2 en su 1.er apartado el derecho a guardar silencio o no contestar, pero en su párrafo segundo y por lo tanto, aparte, señala el derecho a no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable, por lo que se distingue perfectamente entre lo dispuesto en la constitución y el de guardar silencio de los imputados. Y se permite este derecho anticipado a los imputados de un delito de no declarar para defender su integridad y que no sufra coacción o presión alguna en los interrogatorios

Hay que tener en cuenta que la Comisión de Investigación Parlamentaria no constituye un tribunal ni está investigando criminalmente ni tiene la característica de imparcialidad de los tribunales, es un órgano político delegado de soberanía popular, que reclama información de particulares o de autoridades y en su caso para dar cuenta de su actividad política y la correspondiente responsabilidad política, pero nunca responsabilidad penal o declaración jurídica, y así lo ha reconocido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por eso los comparecientes ante la Comisión son llamados como testigos ya que tienen la obligación de decir la verdad y en caso contrario constituye un delito penado en nuestro código penal art.502, por ello la negativa anticipada y general de no declarar es ilegal. Y conforme con el artículo 75 de nuestra Constitución, que crea las comisiones de investigación y la ley orgánica 5/ 1984 que desarrolla la actuación de dichas comisiones, el compareciente no estará obligado a contestar para declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, y en su caso por la lesión al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, la cláusula de conciencia y el secreto profesional; pero en los demás que no esté incurso en una de estas causas, se tiene la obligación de responder, y en caso de dar la razón legal por la cual no se contesta, la mesa resolverá si le ha afectado a dichos derechos, sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales que pueda establecer el compareciente. Es cierto que algún caso que ha sido llevado a los tribunales por la negativa a contestar, han sido absueltos, pero por falta del requisito de exigirle la razón de la excusa y ante la negativa, la advertencia que puede cometer el delito de desobediencia previsto en el artículo 502 del código penal, y cumpliendo estos requisitos, sí que se puede incurrir en el delito de desobediencia. En todo caso, aunque se haya manifestado al principio que no se va a contestar a las preguntas los miembros de la comisión, tienen derecho a hacer las correspondientes preguntas y su constancia en acta con el silencio o la evasiva o la respuesta dada. Ante la negativa anticipada de Cospedal algunos miembros de hicieron preguntas, a las que se negó a contestar y a otras lo hizo de malas maneras, como la amenaza de que si se le decía eso en la calle le presentaría una querella, o la impertinencia de Rajoy al decir que para que le habían traído allí y que mejor estaría tomando un café. Y esta actividad de la Comisión debería servir para los juzgados de instrucción y tribunales penales, que ante la negativa del imputado o acusado de no contestar, se le deben hacer por la parte acusadora las correspondientes preguntas y en su constancia en acta, pues si bien el silencio por sí solo no es suficiente para condenar a una persona, cuando existen otras pruebas, este silencio puede ser importante como un indicio más. Y que un representante político se niegue a declarar ante la autoridad competente supone una tacha política muy grave que le incapacita para ejercer cargo público, ya que antes de empezar el interrogatorio comparece como un delincuente, y como representante político debe responder de sus actos y rendir cuentas ante la justicia u órgano constitucional de investigación política.