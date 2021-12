Ruidos, urbanismo y ciudadanía

No me corresponde entrar a valorar los extremos jurídicos de la reciente sentencia del TSJ estimando el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Alicante y la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante contra la sentencia que obligaba al Ayuntamiento a iniciar el proceso de implantación de una ZAL (Zona Acústica Saturada) en el área urbana del entorno de la calle Castaños en el Centro Tradicional de la ciudad; pero sí quisiera entrar en alguna consideración sobre las circunstancias en que se desarrolla -y se ha desarrollado-el conflicto de los ruidos y los costes ambientales consiguientes producidos sobre los ciudadanos residentes en el área por las actividades de ocio nocturno.

En el análisis de la problemática del ruido en el centro de la ciudad que esbozo en este breve texto me voy a referir a tres de las ideas centrales que confluyen en ella: la planificación urbanística; la calidad ambiental, y el uso y significado del espacio público; dimensiones urbanas que suelen estar estrechamente ligadas.

Posiblemente nadie se acuerde del Plan Especial del Centro Tradicional de Alicante, aprobado ahora hace una década, precisamente cuando se iniciaba la transformación de la zona urbana de la calle Castaños y aledaños en un espacio homogéneo funcional dedicado al ocio nocturno. El plan iba acompañado de la promesa de inversiones que se dirigirían a la regeneración del área en sectores como la vivienda, comercio, una población envejecida, nuevos equipamientos, etc. Más allá de la calle de las “Setas”, no se materializó, prácticamente, ninguna acción de las previstas. El lamentable estado material de la Plaza Gabriel Miró puede ser el signo del destino de aquel plan.

El Plan Especial ignoraba lo que se avecinaba sobre la zona provocada por las nuevas actividades de ocio, y no previó una normativa de usos que pudiese regularlas. El plan adolecía de una carencia estructural fundamental: no daba ninguna respuesta a una pregunta esencial, ¿cuál debería de ser el papel funcional, social y cultural, del Centro Tradicional en la ciudad? Una pregunta que sigue sin una respuesta explicita por los responsables actuales del Gobierno Municipal, que se limitan a gestionar y legitimar un modelo de espacio urbano dominado por locales de ocio en planta baja, espacio público ocupado por terrazas y pisos turísticos que no desarrollan ninguna estrategia sino una dinámica impulsada por intereses del mercado y la iniciativa privada. Con estos antecedentes no se sabe muy bien lo que quiere decir el Alcalde de Alicante cuando promete una fuerte inversión en la “modernización y transformación urbana del Centro Tradicional” (“Información” 5-XII-2021)

La calidad del medio ambiente se ha convertido en el indiscutible eje central en las políticas urbanas de las ciudades, como se pudo comprobar en el reciente “Foro del Municipalismo” organizado por “Información” a comienzos de este mes de diciembre, en el que participó activamente el Ayuntamiento de Alicante defendiendo el desarrollo de una ciudad más sostenible, lo que es coherente, entre otros, con la Constitución, en la que leemos en su artículo 45 “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”, artículo muy relacionado con el 43 que reconoce el derecho al salud. La noción de sostenibilidad ambiental significa poner límites a la generación de emisiones y otros efectos nocivos sobre el medio ambiente para preservar un futuro de mayor calidad ambiental de los ciudadanos, ¿ y no es la emisión de ruidos provocados por actividades del ocio nocturno un contaminante que afecta al tejido social de una ciudad, o una parte de ella, transformándola al ser uno de los factores que provoca el abandono de la actividad residencial? ¿y no es la ZAL una estrategia sostenible para poner límites a una actividad contaminante ambientalmente que en concentraciones masivas pueden degradar la escena urbana?

La ciudad es un espacio de conflictos, y el trabajo del Gobierno Municipal debía de ser transformar esas tensiones en oportunidades; sin embargo, el conflicto de los ruidos en le Centro Tradicional revela la incompetencia municipal para mediar y llegar a acuerdos y propuestas que resuelvan el problema mediante el diálogo y la política, y en lugar de ello han optado por la vía jurídica. Es cierto que la AV del Centro también se decidió por acudir a los tribunales, pero fue después de años de ninguneo municipal mientras el problema iba agravándose. Al tomar esa opción, el Gobierno Municipal muestra su perfil autoritario frente a una acción vecinal, y pone de relieve cual es su valoración de la participación ciudadana, cuyo trabajo generoso y desinteresado por el bienestar de los ciudadanos debería de respetar y cuidar, cuando, además, en este conflicto defienden una ciudad más humana en la medida que reivindican un espacio público no sometido al imperativo del valor de cambio.

Al inicio de esta legislatura local, el Alcalde sostenía que venía a este cargo dispuesto a poner en práctica “nuevas formas de acción política”( “Aquí en Alicante”, julio 2019), ¿no habría que recordarle al Alcalde de Alicante que la construcción de una nueva gobernabilidad debería tener como objetivo prioritario la de impulsar una nueva ciudadanía que implique involucrar a todos los agentes, públicos, privados y sociedad civil, en un proyecto compartido de ciudad que garantice la presencia activa de todas las miradas que convergen sobre la ciudad, para hacerla más más justa y más digna?