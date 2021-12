Spielberg o Wise

Nunca agradeceré lo suficiente a Steven Spielberg que me haya salvado las Navidades de 2021 como lo ha hecho. Solamente por la emoción que viví en sus vísperas, cuando el 22 de diciembre me zambullí durante 156 minutos en su ‘West side story’, estas fiestas tan complicadas de afrontar ya serán inolvidables. Ha debatido mucho la crítica estos días a propósito de este remake. ¿Por qué se hacía? ¿En qué lugar quedaba en comparación con el original? Como incondicional de la versión de 1961 sólo puedo decir que la de Spielberg destila un respeto tan enorme por la de entonces que no hace más que homenajearla y hacerla todavía más grande.

El ’West side story’ de Wise era de cartón piedra, puro teatro. El de Spielberg sale a la calle y se atreve con números monumentales como el ‘América’ en el que, con carácter inmersivo, nos sumerge en la ciudad de los años cincuenta. Mientras ni Richard Beymard ni Natalie Wood cantaban, aquí Ansel Algord y Rachel Zegler cantan, bailan e interpretan junto a un elenco fabuloso. Busquen en YouTube al enorme Bernardo de esta función, David Álvarez, protagonizando ‘Billy Elliot’ cuando sólo tenía catorce años. Sobre la música de Leonard Berstein, inmutable, Steven Spielberg afronta el difícil reto de mirar cara a cara a un clásico para revisitarlo desde la reverencia. El resultado no puede ser más emocinante. Lo triste es que del mismo modo que los adolescentes de 1962 a quienes el musical les partía el corazón podían ser tildados de cualquier cosa, nuestros jóvenes de hoy han acudido a ver en masa ‘Matrix’ y ‘Spiderman’, dado que el ‘West side story’ les suena rancio y lejano. Ni Spielberg les ha atrapado por el cuello.