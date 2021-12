Tanta hambre y tanto despilfarro, como nunca: somos más de siete mil millones de humanos en el planeta, y unos mil millones pasan hambre, e incluso un alto porcentaje de ellos muere por no comer (según datos aportados por la ONU que intenta con poca eficacia cambiar esta desgraciada situación).

Esta hambre es distinta al de otras épocas. Esta vez hay hambre en un mundo que se ha desarrollado de manera extraordinaria, donde el progreso ha posibilitado producir alimentos, tantos, que el desperdicio es insólito. Los agricultores y ganaderos protestan y denuncian que se ven obligados a vender sus productos a precios por debajo de su coste, productos que sin embargo llegan al consumidor sin experimentar ningún descuento, sino todo lo contario y una parte importante de ellos ni siquiera son aprovechados, ni reciclados. Esto nunca había pasado.

Al mismo tiempo, la obesidad se ha convertido en un problema de salud pública afectando especialmente a los menores y no solo a las familias con escasos recursos. Esta tragedia se ve disminuida por las ayudas sociales de las distintas administraciones, y las ongs, bancos de alimentos, Cruz Roja, Cáritas y otras organizaciones que de manera constante, infatigable, distribuyen alimentos (aunque pocas veces alimentos frescos por carecer de la infraestructura necesaria y costosa, para su conservación). Han percibido que recurren a esta ayuda muchas personas, familias, que lo hacen por primera vez y en muchas ocasiones, espontáneamente, de manera voluntaria, se sienten obligadas a dar explicaciones. Estas organizaciones hacen una investigación para comprobar quiénes lo necesitan y quiénes no. Los que comentan que hay picardía en muchos de los beneficiados, si colaboraran en dichas ongs y conocieran cómo funcionan, se enterarían de que no es cierto.

Ahora, finalmente, se asume que la actividad humana -se haga lo que se haga- precipita la crisis climática. La producción de alimentos, también. Se argumenta que se impone un cambio en la dieta. Menos proteínas animales y más proteínas que provengan de los vegetales. Así, comer podría ser menos contaminante y mucho más sano y lo más importante, comer todos los días tendría que ser un derecho humano, el más fundamental de todos.