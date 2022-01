Cornucopia de vanguardia

La ambición humana no tiene límites, desde el año III a. de C. se empezó la larga y tortuosa búsqueda de la piedra filosofal por parte de los alquimistas y hasta nuestros días no se ha cejado en este tipo de búsquedas extraordinarias. Convertir los metales en oro mediante una sustancia mágica, curar enfermedades o conseguir la inmortalidad han sido constantes en la historia de la humanidad.

El pensamiento posmoderno del pasado siglo y de los albores del actual huye de la autoridad intelectual y se ubica en la cultura más populista, fomentando todo tipo de auges irregulares en torno a la ambición y el éxito, dando lugar a una forma de consecución de objetivos personales alejado de los grandes logros sociales y de esa búsqueda inquebrantable de lo mágico, dirigiendo su inercia hacia lo puramente materialista. Son muchos y variados los ejemplos mediáticos, destacando los que son capaces de pasar del más frío anonimato a la cima de la cálida popularidad por jugar oportunamente un papel de mentecato, sopla gaitas o botarate, que le llena los bolsillos y el ego de vastos privilegios. El famoso casposo de medio pelo que se gana bien la vida a fuerza de esas estupideces, no es comparable con aquellos que consiguen el cielo material y la gloria con el esfuerzo personal, aunque se rompa con ello todo el equilibrio racional. La lógica hace aguas cuando miramos hacia la otra vertiente de la sociedad donde se encuentran otras formas de ambición y búsqueda del éxito que no recoge como buena la posmodernidad. Los estudiosos, intelectuales y científicos buscan de forma meticulosa, y a lo largo de toda una vida, algo que allane el camino de los demás, alguna cosa que haga más fácil la cotidianeidad de todos, desde remedios para la enfermedad del cuerpo y del alma, pasando por tecnologías que favorezcan la comunicación y el enriquecimiento del saber, llegando hasta la protección del medio ambiente y la erradicación de pensamientos fundamentalistas que envenenan la sana convivencia entre iguales y, todo ello, en el más profundo de los silencios. El equilibrio racional está desproporcionado por completo, premiando más la popularidad de lo que finalmente es más banal o mundano, frente a aquello que hace que puedan mejorar los ciclos vitales del desarrollo social. La cornucopia de vanguardia, ese cuerno retorcido de la abundancia, se agazapa alrededor de lo más insustancial en la forma, pero en el fondo, es lo que sigue importando más al ciudadano del nuevo siglo.