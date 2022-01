Dos mil veintidós, cuarto año triunfal

En efecto, aunque parece que fue ayer, estrenamos 2022 como cuarto año de la victoria triunfal del PSOE de Pedro Sánchez en las últimas elecciones generales celebradas en España el 10 de noviembre de 2019. Sánchez sacó 120 escaños; el PP, cautivo y desarmado de la sombra de Rajoy, el bolso de Soraya y el alumno cansado, obtuvo 89; Vox 52; y Unidas Podemos con todo 35. El resto de escaños fueron repartidos, mayormente, entre independentistas vascos y catalanes, la difunta Ciudadanos y Teruel Existe… en Valencia. Pese a las reiteradas promesas de @sanchezcastejon, sus solemnes juramentos y la contundente negativa que pronunció en el último debate televisivo previo a las elecciones de que jamás pactaría con los “malos”, los españoles se vieron pronto sorprendidos por la capacidad de Pedro (no el Pedroooo del Óscar, sino Sánchez) para abjurar de sus principios y cambiarlos por otros mucho más mostrencos (en sus dos primeras acepciones metafóricas de la RAE). Sí; en un alarde de practicidad poética -por el bien de España- pactó con todos, todas y todes con los que juró que no pactaría, incluidos quienes odian España y solo buscan separarse de ella una vez la hayan exprimido económicamente hasta la desnutrición absoluta.

Luego vino lo que vino, es decir, y por orden de aparición: Pablo Iglesias y su otrora compañera sentimental, Irene Montero, sentadas (unidas, podemos) en el Consejo de Ministros; Dolores Delgado pasa, de un día para otro, sin solución de continuidad, de ministra de Justicia a Fiscal General del Estado; la pandemia del Covid-19 tras la manifestación del 8M, cuando el Gobierno sabía el inmenso riesgo del virus (Yolanda Díaz, entonces ministra de Trabajo y ahora vicepresidenta segunda del Gobierno de España, afirmó hace unos días que ella “veía lo que iba a pasar”, por lo que fue acusada de “alarmista” por sus compañeros y compañeras del Gobierno); la aparición de un ministro llamado Illa y su lugarteniente sanitario Fernando Simón diciendo un día una cosa, al día siguiente otra, y otra y otra y otra; más de 130.000 muertos por Covid (la verdadera cifra es posible que tardemos años en saberla); el gobierno @sanchezcastejon escurriendo el muerto (literal) de la lucha contra el Covid para que fueran las autonomías quienes cargaran con el muerto (literal), creándose un caos de normas, medidas y restricciones en función de unos kilómetros más acá o más allá; la ruina económica; el triunfo de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de Madrid, lo que a la postre acabó -también por su secular indolencia laboral, dado que al parecer le gusta poco trabajar- con la carrera política de Pablo Iglesias; más impuestos; más ruina económica; más impuestos; el maná de los millones europeos (ahora, la fiscalía europea investigará si el empresario independentista catalán, David Madí, ex mano derecha de Arturo Más y ex alto cargo de Convergencia Democrática de Cataluña, intentó desviar fondos europeos para lucrarse de ellos, a la vez de que también se da luz verde, según El Mundo, a que dicha fiscalía investigue a Iván Redondo, ex mano derecha de Pedro Sánchez, por dichos fondos); la caída de los intocables Iván Redondo, José Luís Ábalos y Carmen Calvo; un gravísimo deterioro en la imagen de la Justicia española propiciada por numerosas descalificaciones realizadas por socios del Gobierno sin que el Gobierno los desautorice; tres sentencias del Tribunal Constitucional, tres, declarando inconstitucionales tres medidas del Gobierno (los dos estados de alarma y el parón del Congreso durante el inicio de la pandemia) sin que por ello el Gobierno se haya avergonzado lo más mínimo; el precio de la luz más caro de la historia conocida; la inflación más alta de los últimos ¡treinta años! (6,7%) sin que nadie del Gobierno se sonroje, aunque sea un poquito; y, por último, aunque no lo último, The Economist, el medio económico más prestigioso del mundo, sitúa a España como la peor economía de la OCDE desde el inicio de la pandemia, colocándola a la cola de la recuperación económica, algo que reiteró la propia OCDE. La última y peor economía.

Esto son datos, porque la crítica -que también- “es un asunto de distancia correcta”, como dijo Walter Benjamin. Aquí hemos proporcionado datos (pese a que gusten muy poco a los “tifosi” de @sanchezcastejon, tantos de ellos y ellas reconvertidos a su idolatría por pura subsistencia) recorriendo la distancia que media de noviembre de 2019 al inicio de 2022, el cuarto año triunfal; y, siguiendo la reflexión de Benjamin, la crítica ha cumplido con creces la exigencia de ser un asunto de distancia correcta. Tan es así dicha corrección que, para mayor dislate en el asunto y la distancia, el Gobierno de Pedro Sánchez acaba de conceder, entre otros exministros, la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, a Pablo Iglesias. Quién lo iba a decir: un republicano antisistema, de extrema izquierda, enemigo de las distinciones reales, a favor del derecho de autodeterminación de catalanes y vascos, recibiendo una cruz real española; qué cruz, pensará Pablo Iglesias (el otro). También ha recibido dicha real cruz española el que fuera ministro de Universidades Manuel Castells (nacido en Hellín, Albacete, sin síndrome de Estocolmo charnego), fascinado defensor del separatismo catalán. Castells fue propuesto por la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, cuyo Ayuntamiento rendía hace días emocionado homenaje a Francisco Maciá en el aniversario de su “fusilamiento”. Maciá, que fue teniente coronel del Ejército Español, murió de prosaica y menestral apendicitis. Me encomiendo de nuevo a la autoridad de Walter Benjamin, el filósofo que se quitó la vida en Portbou huyendo de los nazis: “La crítica es un asunto de distancia correcta”. A más ver.