El paseo de la estación: naturaleza contra arte

La estación de Elche se situó al norte de la ciudad, en el centro de un área dominada por el palmeral. Nunca he entendido por que no se colocó al sur, en una cota más baja y con un posible puente sobre el Vinalopó de menor elevación y más factible de ejecución. Y debieron ser razones poderosas, puesto que forzar una subida a las cotas más altas de Elche para luego volver a bajar hacia la Vega Baja resultaba contrario a los resultados de explotación de la línea, ya que en esta época las locomotoras eran muy poco eficientes. Lo cierto es que fue necesario talar una parte del palmeral para colocar las vías, la estación y con posterioridad un paseo que uniera ciudad y estación.

El paseo de la estación fue un magnífico paseo salón elevado y bordeado de un trazado que mediante tartanas permitían el acceso a la estación. A su vez, el edificio proporcionaba un fondo de perspectiva; resultando un conjunto armónico que sirvió durante años como lugar de paseo y de celebración de efemérides. El proyecto urbano era obra del arquitecto José Guardiola Picó, municipal de Alicante y responsable de algún ensanche urbano en el ayuntamiento vecino. Guardiola fue autor de la ordenación del puerto, del paseo de los mártires (explanada) y de algunos edificios como la plaza de toros. En Elche trazó un conjunto ornamentado en piedra, comenzando por una inmensa escalinata que salvaba el desnivel existente. Una vez elevado la tipología se asemeja a los paseos salón decimonónico que se realizaron en gran parte de España y cuyo modelo inicial fue el paseo del Prado.

En los años sesenta el paseo fue demolido. No sé si adujeron razones de tipo ético (Guardiola era un masón irredento) o de tipo estético (la apariencia viejuca y decimonónica). Lo cierto es que fue sustituido por un vial más moderno que aumentaba la accesibilidad a la estación. El proyecto fue de don Santiago Pérez Aracil y curiosamente, el vial trazado no era simétrico; uno de los lados quedaba ocupado por jardines y una enorme acera, al tiempo una calzada de gran capacidad viaria quedaba desplazada y al lado del parque deportivo resultaba una acera de menor tamaño. La calzada era desproporcionada para el tráfico que soportaba y la perdida de la estación al enterrarse dejó inconcluso el paseo por el norte. La sensación fue de un espacio inhóspito en el que no cabía celebración alguna. La sensación de vacío impregnaba todo el paseo.

Ya a finales del siglo pasado el Ayuntamiento comenzó una labor de recuperación de este espacio para el paseo y para la celebración de actividades. Curiosamente continuó manteniéndose la calle asimétrica, una decisión que con el paso del tiempo entiendo fue acertada. Se continuó tratando de recuperar este paseo y una de sus decisiones más interesantes fue crear un espacio de arte. Un conjunto lineal de esculturas se situó en el interior del jardín que formaba parte de la acera del parque. Sixto Marco, José Luis Sánchez, Amadeo Gabino, Pablo Serrano y José Díaz Azorín fueron seleccionados para representar mediante fundiciones un aspecto de la escultura contemporánea. Esta magnífica idea parece que se debe a Santiago Ule que en su calidad entonces de gerente de Pimesa promovió este museo al aire libre. Me consta que Yago era un buen aficionado al arte moderno, siempre acudía a la feria de arte contemporáneo de Madrid. Un recuerdo para él, que aunó dos pasiones, el urbanismo y el arte, que a mí también me sobrecogen.

Hoy día la exposición se mantiene en perfecto estado pero la naturaleza ha crecido hasta alterar la contemplación de las esculturas. Y es que hay situaciones en que Arte y Naturaleza se encuentran enfrentados y es necesario fijar unas jerarquías. Para entender este problema comenzaré por decir que en lo estético, la obra artística es enteramente distinta a lo natural. Una solución para salvar esa dicotomía fue pensar que la naturaleza, a veces, era pintoresca, esto es, susceptible de ser pintada y pasar a formar parte del mundo de los paisajes. Al fin, algunos estetas decadentes llegaron a rechazar la naturaleza como una mala imitación del arte. Pero no lleguemos a tanto y volvamos al problema que nos ocupa. La invasión por la jardinería de los espacios que permiten la contemplación de las esculturas es inapropiada. Y el tamaño y desmesura de algún arbolado merman las posibilidades de observación de la colección de esculturas. Ruego por tanto a los señores jardineros municipales que se abstengan de competir con las esculturas, procurando un jardín compatible con su condición de museo al aire libre.

También quiero animar al ayuntamiento a continuar haciendo amable este espacio entrañable para la ciudad. La ocasión que brinda la ubicación del futuro palacio de congresos en la Avenida de la Libertad me sugiere pensar en un proyecto urbano que articule el paseo de la estación como antesala de ese nuevo espacio de gran importancia para la ciudad.