Cada momento histórico tiene sus consignas. Frases e ideas repetidas hasta la saciedad y tendentes a hacer brotar en las mentes de los receptores determinados sentimientos que, exacerbados por la pertinaz conducta de quienes portan los micrófonos, provocan reacciones muchas veces inverosímiles y contradictorias.

Ya estamos en 2022. Y un breve repaso de las noticias de este último año es más que suficiente para darnos cuenta de que el eslogan de esta pandemia ha sido y es la llamada “responsabilidad social”.

Políticos y periodistas, todos al unísono, han circunscrito el contenido de sus intervenciones a todo cuanto rodea a la pandemia, relegando a un segundo plano (y a veces ni siquiera a eso) todo lo demás. De un día para otro el único problema de los españoles ha pasado a ser la pandemia. Y ello a pesar de que, mientras tanto, nuestros derechos fundamentales se han ido convirtiendo paulatinamente en superfluas, aunque bonitas figuritas de porcelana colocadas en las repisas de los despachos de los responsables de protegerlos. Un simple movimiento y la libertad caerá al suelo y se hará añicos.

Pero no pasa nada porque todo lo hacemos por responsabilidad social. Nos encerramos en casa por responsabilidad social. No acudimos al hospital a despedir a nuestros seres queridos por responsabilidad social. Nos ponemos un bozal para salir a la calle a pasear solos por responsabilidad social. En resumen, renunciamos a nuestra condición de ciudadanos y nos convertimos voluntariamente en súbditos por responsabilidad social.

Somos una sociedad ejemplar. Tan ejemplar que hemos demostrado nuestra disposición a sacrificar incluso nuestra humanidad por un supuesto bien común.

Ahora bien, ¿qué es el bien común? Porque este concepto, junto al mencionado de “responsabilidad social”, fue el más utilizado por los regímenes autoritarios, de uno y otro signo, que asolaron la Europa del siglo pasado. Viles asesinos como Hitler o Stalin salían a la palestra día sí y día también para anunciar a sus súbditos, que ya no ciudadanos, las nuevas medidas en vigor en Alemania o en Rusia, las cuales, según ellos, tan sólo tenían por objeto la preservación del bien común. El resultado, como todos sabrán, fue espeluznante.

Permítanme, pues, que desconfíe de cualquier eslogan que recuerde, siquiera levemente, aquellos tiempos oscuros. No deseo rememorarlos y, por supuesto, tampoco aplaudiré ni los comportamientos ni las normas que pretendan emularlos.

Además, estamos siendo engañados de nuevo por quienes, años después, han vuelto a erigirse en nuestros salvadores. La historia, como en aquella fábula de los trogloditas de Montesquieu, parece ser cíclica y repetirse una y otra vez. No hemos aprendido nada. Y es que en pleno siglo XXI nos han hecho creer, y muchos han picado, que la salvaguarda del bien común pasa necesariamente por la renuncia cuando, en verdad, es la conquista lo que le caracteriza. En otras palabras, si deseamos ser responsables, tanto respecto de nosotros mismos como de la sociedad en su conjunto, no debemos consentir la restricción arbitraria de nuestros derechos, sino todo lo contrario, luchar por ellos, por su vigencia y por su aplicación. Es responsabilidad de todo ciudadano el preservar lo que antaño otros consiguieron, pues si no lo hacemos, legaremos a los siguientes, a quienes nos sucedan, un mundo mucho peor que el que nosotros heredamos. Y esto no podemos permitirlo.

Nosotros, todos nosotros, somos ciudadanos de un Estado democrático y de Derecho. Así lo establece el artículo primero de la Constitución. Y como tales ciudadanos, gozamos de una serie de derechos y libertades fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos y constituyen una garantía frente a las posibles injerencias que sus decisiones puedan provocar.

Si ahora que comienza el nuevo año no alzamos la voz y exigimos que la Constitución sea nuestro marco de convivencia y que su cumplimiento es obligado para quienes nos gobiernan, el próximo diciembre, cuando retornen a las calles las luces navideñas, nos miraremos al espejo y no veremos en el cristal a un ciudadano libre.

Seamos responsables, cuidémonos y cuidemos a nuestros semejantes. Pero no aplaudamos cuando restrinjan nuestras libertades más básicas. La responsabilidad social que tenemos como ciudadanos consiste precisamente en defenderlas cueste lo que cueste.