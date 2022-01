Superar la pandemia y alumbrar una nueva sociedad

En diciembre de 2021 se cumplieron dos años desde el inicio de la pandemia del coronavirus en China, la cual sigue sin superarse, aunque sin duda la vacunación ha sido, y es, determinante para frenarla. Si bien la variante ómicron multiplica los contagios y las hospitalizaciones por toda Europa, los fallecimientos son en cambio mucho menores que en la ola del otoño-invierno de 2020, al menos en los países con altas tasas de vacunación, como España. Si acaso, el problema reside precisamente en la insuficiente disponibilidad de dosis en los países en vías de desarrollo, en la parte de la población del mundo desarrollado que sigue negándose a vacunarse, particularmente en el Este de Europa, y en la pérdida de efectividad al cabo de unos meses de la inoculación de las dosis iniciales.

En un mundo globalizado e interconectado, lo que es todavía más evidente en el seno de la UE, con su mercado interior y área Schengen de libre circulación, la defensa contra la pandemia es tan fuerte como el eslabón más débil de la cadena. Al ritmo actual de producción y distribución de dosis, se estima por la OMS que el 70 por ciento de la población mundial estaría vacunada solamente en 2030, lo que es inasumible. Urge pues acelerar las donaciones y exportaciones a los países más desfavorecidos, tarea en la que ya descuella la propia UE, mediante el lanzamiento de un Pacto Sanitario Mundial (PSM) por parte de las Naciones Unidas, y que podría financiarse aumentando las dotaciones de derechos especiales de giro del FMI en favor de los estados más pobres. Este “dinero”, canjeable por dólares y euros, se puede crear por una mera decisión política. Además, hay que facilitar la producción autóctona de vacunas en el mundo en vías de desarrollo, liberando las patentes. Este PSM no debe limitarse a la vacunación: debe reforzar a la propia OMS, y en particular los estándares globales de seguridad alimentaria para evitar que salten los virus del mundo animal a los humanos (origen, no lo olvidemos, de la pandemia), y la alerta temprana ante futuras epidemias o de plagas que afecten a la producción de alimentos.

Pero el problema de Occidente no es la falta de vacunas, sino la falta de voluntad para inmunizarse por parte de segmentos más o menos amplios de la sociedad, dependiendo del país. En el seno de la UE se están siguiendo distintas estrategias para afrontar esta espinosa cuestión. Austria y Alemania han optado por una obligación legal, incluyendo prohibiciones de acceso para los no vacunados a múltiples espacios, y multas. Holanda y Bélgica valoran también esta vía. Italia ya requiere la vacunación tanto para el trabajo presencial como para acceder a los espacios de ocio. Francia prepara una ley para requerir el certificado de vacunación como condición para entrar en la restauración, hostelería, y espectáculos. Varían también las normas para los viajes intracomunitarios, con Portugal e Italia exigiendo, además de la vacunación, un prueba PCR negativa. Sería por tanto deseable una armonización europea que condujera otorgar el máximo de incentivos para los reticentes a vacunarse desde Helsinki a Lisboa, en lo que respecta a viajes, ocio, y trabajo presencial, tal y como ha propuesto la Unión de los Federalistas Europeos en su comunicado del 3 de diciembre de 2021.

En cuanto a la pérdida progresiva de eficacia de la vacuna, se hace imperiosa la generalización de la tercera dosis para el conjunto de la población europea. De ahí que sea muy acertada la reciente decisión del presidente del gobierno de acelerar la campaña de la inoculación de refuerzo con carácter general. En realidad, habrá que prepararse no ya para una cuarta dosis, sino para un programa general de vacunación periódica contra el coronavirus en el marco de un Semestre Sanitario Europeo, incluso en la hipótesis más favorable de que la covid-19 se convierta en una enfermedad estacional con efectos más leves como la gripe (la cual no obstante se cobró casi 4000 vidas en la campaña 2018-2019, la última antes de solaparse con el coronavirus, con solamente el 55 por ciento del grupo de riesgo -mayores de 65 años- vacunado). Entretanto habrá que seguir actualizando las vacunas frente a las nuevas variantes y apoyar la investigación y desarrollo de una vacuna profiláctica que impida todo contagio.

Muy importante también es la vacunación infantil, iniciada en nuestro país tempranamente el 13 de diciembre de 2021, y que limita la capacidad de expansión del virus en la sociedad, protege a los niños, a sus padres y abuelos, y mantiene el normal funcionamiento de las clases escolares (cuya presencialidad debe priorizarse al máximo).

En todo caso, es evidente que la pandemia ha producido transformaciones sociales de carácter estructural que es preciso gobernar para no incrementar las desigualdades y la exclusión. El teletrabajo se ha generalizado pero su obligatoriedad, curiosamente al contrario que la vacuna, no se cuestiona, aun cuando sus consecuencias sobre la socialización y la salud mental son mucho más relevantes que el deber de ponerse un pinchazo. Por otro lado, en la medida en que el teletrabajo sea optativo o por lo menos graduado y pactado por los agentes sociales, y por tanto conveniente para el trabajador, del mismo solo pueden beneficiarse los trabajadores de cuello blanco frente a los trabajadores manuales, generando una nueva y peligrosa dualización en el mercado de trabajo. La digitalización de las empresas y sus servicios también se ha profundizado, no siempre en beneficio de segmentos sociales como la tercera edad, con la banca aprovechando la coyuntura para cerrar oficinas por doquier y reduciendo al mínimo la atención personal, además de dirigir a la clientela hacia el cajero automático y la banca móvil. También han ido a más las rentas financieras frente a las dificultades de los sectores reales de la economía, como la industria o la hostelería, con el consiguiente aumento de la desigualdad en el ingreso.

Por otro lado la pandemia puede suponer una oportunidad para renovar y reconstruir nuestra sociedad en positivo, empezando por colocar la salud pública y sus servicios en el centro de la misma, con el fortalecimiento presupuestario que esto implica. Pero con carácter general se trataría de re-articular la actuación de los poderes públicos, desde el Ayuntamiento hasta la UE, pasando por las Comunidades Autónomas y el Estado, alrededor de la idea de la provisión de bienes públicos esenciales y de la noción de protección, frente a la enfermedad desde luego, pero también frente a la vejez, el desempleo, el infortunio, el hambre, etcétera…precisamente para lo que nació el Estado del Bienestar tras la II Guerra Mundial, con sus sistemas públicos de educación, sanidad, pensiones y prestaciones por desempleo, y tan denostado durante la época de predominio de la hegemonía cultural neoliberal a partir de 1979 con la victoria electoral de Thatcher en el Reino Unido, y que esta pandemia debiera clausurar definitivamente.

Ahora bien, este paradigma debe ser necesariamente actualizado a una economía en la que la digitalización y la robotización, pero también límites de producción derivados de la lucha contra el cambio climático en determinados sectores, o incluso su desaparición, pudiera no siempre generar suficientes puestos de trabajo para garantizar el pleno empleo. En tal eventualidad, el debate sobre el papel de los poderes públicos girará bien en torno a la idea de trabajo garantizado, bien en torno a la de renta mínima universal, de modo que ningún ciudadano carezca de alimento, techo digno, y vestido, además de acceso a los servicios de salud y de educación.