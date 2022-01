20 años del euro

Se cumplen veinte años de la entrada del euro. Algo que en la economía-macro estuvo muy bien visto, pero que en la economía-micro, en la que afecta a nuestros bolsillos, se ha saldado con un resultado desastroso.

Me acuerdo perfectamente de lo sucedido en 2002, nadie me lo tiene que contar. Pocos respetaron el valor de lo que costaba un producto en pesetas cuando se puso su precio en euros. El incremento fue rápido, casi inmediato. Para que los usuarios, con la confusión, o distraídos con ese convertidor de una moneda a otra, no nos diésemos cuenta de lo que nos venía encima.

Han pasado veinte años justos de aquella tropelía que yo no pienso celebrar, pero no hubo que esperar mucho para que la picaresca, en el país de los pícaros, se pusiese en marcha. El redondeo al alza comenzó a estar a la orden del día. Eso durante el primer año. A partir de ahí, todos conocemos lo que ocurrió.

El ejemplo más socorrido fue el del café. Donde todavía costaba 80 céntimos pasó a 0,80; donde cien pesetas, a un euro; y donde 120, a 1,20. Todos se rigieron por ese patrón. Terminaré antes citando lo único que no subió. La revista ‘Cinemanía’, que costaba 500 pesetas cuando nació altanera en 1995, tuvo que mantenerse a 3 euros hasta el 2020.

Por mucho que los de la economía-macro defiendan el euro, no parece que a nuestro país le haya sentado muy bien: a estas alturas se encuentra endeudado hasta las trancas y con el mayor paro juvenil de Europa.

Por cierto, la campaña institucional del euro la llevó a cabo una periodista muy profesional llamada Letizia Ortiz Rocasolano.