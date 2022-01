Sobre los desbordamientos del río Ebro y otras aguas

A mediados de diciembre, nuevamente, las aguas del Ebro se desbordaron anegando zonas de Navarra, Aragón y otros lugares, llegando, en algunos casos, a elevarse el nivel de sus aguas ocho metros de altura, con los evidentes destrozos en localidades, infraestructuras y cosechas, marcando situaciones peligrosas y no deseadas. Es un fenómeno que se repite con cierta frecuencia en los últimos años como consecuencia de los aumentos del caudal del río Ebro y de las aportaciones de sus afluentes en el noreste de España.

Por otro lado, sabemos y sufrimos la escasez de agua en nuestra provincia de Alicante, que en su momento se mitigó, durante muchos años, mediante el trasvase Tajo- Segura, cuyo ideólogo fue Manuel Lorenzo Pardo, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, quien “en 1933 propuso al ministro Indalecio Prieto la construcción de esta infraestructura para mejorar el uso y la gestión del agua en España” a fin, asimismo, de potenciar el desarrollo agrícola de distintas provincias, si bien, por diversas circunstancias, el estudio realizado quedó en suspenso. Será, Federico Silva Muñoz, ministro de Obras Públicas entre los años 1965 y 1970, quien, cumpliendo con su añadido de ‘ministro eficacia’ en la época de los planes de desarrollo y del milagro económico español, propició su construcción, iniciándose las obras en 1969 para terminar diez años después con el ministro de la UCD, Joaquín Garrigues Walquer.

La historia reciente nos es conocida, con la Comunidad de Castilla-La Mancha reacia a aportar las aguas del río Tajo, que transcurren en buena parte por dicha Comunidad, y, por tanto, a llevar ‘sus’ aguas a otras Comunidades, con trabas de todo tipo que, desde el gobierno central, poco arreglan, y dando por bueno que ‘es agua es de su propiedad’. El tema no es nuevo, pues, ya en el año 2004, la entonces ministra de Medio Ambiente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Cristina Narbona Ruiz, manifestó públicamente en Ciudad Real que el agua del Tajo era para Castilla La-Mancha y no habría que trasvasarla a ninguna otra Comunidad. Justificaba así su decisión: “El trasvase Tajo-Segura era ilegal porque había sido una creación del franquismo y no fue debatido, sino que fue un acontecimiento propio de las dictaduras, y no fue suficientemente estudiado, por lo que hay que liquidarlo”, algo que se está llevando paulatinamente a cabo. Evidentemente, desconocía, u ocultaba, cuanto indicamos en el segundo párrafo sobre la propuesta de 1933. Y así, en un corto tiempo, si no lo remediamos antes, no veremos ni una gota de agua del Tajo que llegue a Alicante.

Por el norte de la Comunidad Valenciana tenemos el río más largo y caudaloso de España, el río Ebro, que, desde Campoo de Suso, Cantabria, recorre el País Vasco, La Rioja, Aragón, Navarra y Cataluña, para desembocar en el mar Mediterráneo por Tortosa (Tarragona), formando el Delta del Ebro, con una extensión de 320 km2. Con razón dicen las gentes en Cataluña, o decían, que el río Ebro es “río catalán, nacido en tierras extrañas, que desemboca en las aguas del mar Mediterráneo en el litoral marítimo catalán y que, con sus afluentes, irriga Cataluña”.

Lo cierto es que en la desembocadura del Ebro se vierten, diariamente, 1.050 hectómetros3 cúbicos de agua, cantidad muy superior al déficit de agua de 300-400 hm3 anuales que necesita el río Segura, anualmente, para irrigar los campos de la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Murcia y el Este de la Comunidad andaluza. De haberse atendido, ya en septiembre de 1937, la petición de Luis López Ambid, miembro del Partido Radical Socialista, al ministro de Obras Públicas, Comunicaciones y Transportes de la II República, Bernardo Giner de los Ríos y García, bajo los Gobiernos de Largo Caballero y Negrín, el trasvase Ebro-Segura, redactado por el ingeniero de caminos, Félix de los Ríos Martín, uno de los más prestigiosos y reputados expertos españoles en materia hidráulica y entonces director general de Obras Hidráulicas, sería una realidad y nuestras necesidades de agua estarían cubiertas desde los caudales sobrantes de otras cuencas. Estos políticos, de uno y otro signo, sí que antepusieron la razón y el interés común al partidismo ideológico.

Pero, con el trasvase Ebro-Segura, no solo se daba solución a nuestras sedientas tierras, sino que, incluso, paliaban para el propio río Ebro efectos negativos de los desbordamientos. Se disponen de estudios sobre los posibles diecisiete puntos que se colmarían de agua durante los desbordamientos, desde los que el río Segura recibiría los excedentes de agua mediante mini pantanos y trasvases hacia el Sureste de España. Es difícil de entender que alguien se oponga al uso del exceso de agua, y más aún, tras experimentar en propia carne las consecuencias negativas en personas, ganado, campos, infraestructuras… E inexplicable resultar contemplar, como ha sucedido recientemente, cómo se vierten al mar 2.300 hm3 diarios sin que se nos ‘ceda’ ni un solo litro.

Febrero de 2004 fue mes propicio para la colocación de primeras piedras en los tramos licitados del trasvase, siendo Elvira Rodríguez Herrer ministra de Medio Ambiente del gobierno de José María Aznar. Semanas después, tras las elecciones generales, el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, entre sus primeras medidas, anuló el trasvase Ebro-Segura. No queda ahí la sequía de acciones, puesto que, paulatinamente, gota a gota, el trasvase Tajo-Segura sufre recortes hasta…

Nuestra opinión es que desde la doble visión, tanto del profesional, como podemos ver en las aportaciones referidas de los ingenieros del ramo, como desde el servidor político que antepone el bien común a intereses espurios, ejemplo encomiable el referido de López Ambid, se puede y debe dar solución al ‘agua’, lejos, pues, de sesgos políticos y siempre imperando el sentido común, ya que, siendo técnicamente posible, el medio ambiente no está reñido con el equilibrio de las cuencas hidrográficas.